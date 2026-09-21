Gyorsabb döntések jönnek az élelmiszerek ügyében

Egy kézbe kerülhet az élelmiszerlánc-felügyelet: gyorsabb döntéseket vár az agrárminiszter.

Mint az Agroinform beszámolójából kiderül, Bóna Szabolcs agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter közlése szerint a kormányhivatalok élelmiszerlánc-felügyeleti egységei a Nébihhez kerülnek.

A miniszter közösségi oldalán azzal indokolta az átalakítást, hogy az élelmiszer-biztonság magas szintű felügyeletéhez egységes, szakmai alapokon működő és gyors döntésekre képes rendszerre van szükség.

Bóna Szabolcs szerint problémát jelent, ha egy szakmai döntés több szervezeten és állami vezetőn keresztül jut el a végrehajtásig. Ennek jelentősége különösen válsághelyzetekben nő meg, például

állatjárványok,

növényi károsítók megjelenése vagy

élelmiszer eredetű tömeges megbetegedések

esetén.

A miniszter egy másik fontos szempontként az országosan egységes hatósági gyakorlatot emelte ki. Álláspontja szerint a gazdálkodók, állattartók, élelmiszeripari vállalkozások, kereskedők és közétkeztetők számára stabil környezetre van szükség. Ennek része, hogy ugyanazokat az előírásokat az ország minden részén azonos elvek mentén ellenőrizzék.

„A szakmai tudásnak és a jogszabályoknak kell meghatároznia a döntéseket és nem a politikának” – írta Bóna Szabolcs.