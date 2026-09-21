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Egy horgászúszó a víz felszínén.
Nyitókép: Unsplash

A hét nagy vesztese egy magyar srác

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A fiatal tiltott helyen horgászott, érvényes papírok nélkül – és még csak nem is fogott semmit... De elkapták.

A Heol számol be arról a kiskörei esetről, amely során egy srác tiltott helyen horgászott, érvényes papír nélkül, orvhalászat miatt indult ellene eljárás.

Az eset még nyáron történt egy este, Kisköre belterületén, egy úgynevezett kíméleti területen akart horgászni a jómadár.

Bár a fiatalkorú férfi végül egyetlen halat sem fogott, a járási ügyészség szerint már maga a tiltott helyen, jogosultság nélkül történő horgászat is megalapozhatja a bűncselekmény megállapítását. Az orvhalászat nem egyszerűen szabályszegés: a Büntető Törvénykönyv a környezet és a természet elleni bűncselekmények között szabályozza, és akár két évig terjedő szabadságvesztéssel is fenyegeti.

A büntetlen előéletű fiatal beismerte a cselekmény elkövetését. Az Egri Járási Ügyészség ezért az orvhalászat vétsége miatt indult eljárást a fiatal jövőbeni magatartására gyakorolt kedvező hatás reményében egy évre feltételesen felfüggesztette.

A felfüggesztés időtartama alatt a fiatalkorú férfi pártfogó felügyelete alatt áll. Ha a feltételes ügyészi felfüggesztés eredményesen telik el, az eljárást megszüntetik.

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Kezdőlap    Bűnügyek    A hét nagy vesztese egy magyar srác

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