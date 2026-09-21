Kivételesen ritka nap volt a magyar közlekedésben, tíz év alatt csak három ilyen történt

Egyetlen halálos közlekedési baleset sem történt csütörtökön Magyarországon – figyelt fel rá a Vezess.

Bár a statisztikák szerint hazánkban minden napra jut egy halálos kimenetelű közúti baleset a közlekedéstudományi intézet (KTI) hivatalos weboldala szerint.

Az európai közlekedésrendészeti szervek hálózata, a Roadpol 2016 óta minden évben megrendezi a Biztonsági napokat. A szokás szerint a szeptember 16. és 22. közötti időszakra időzített kampány során kiemelt kommunikációval foglalkoznak a halálos balesetek kérdésével. A Roadpol Safety Days felhívása, hogy az Európai Mobilitási Hét időtartama alatt legyen legalább egy olyan nap, amikor mindenki hazaér, aki aznap autóba vagy motorra ült

A most zajló Európai Mobilitási Héten (amelynek záróeseménye a szeptember 22-i autómentes nap) ez szeptember 17-én sikerült. Szomorú ugyanakkor, hogy ez eseményszámba megy: a Roadpol biztonsági hét 2016-os indítása óta hazánkban mindössze harmadszor sikerült teljesíteni ezt a kihívást.

Az első alkalom 2020-ban volt, majd a következő évben is volt mit ünnepelni. Velünk együtt egyébként mindkét évben tizenöt másik európai ország is elérte a kitűzött célt. 2025-ben csak tizenegy ország zárta áldozat nélkül a kijelölt napot, Magyarországon viszont történt egy halálos baleset.

Persze nincs okunk az elbizakodottságra: miközben 2026-ban eddig a statisztika szerint csökkent a halálos balesetek száma, a súlyos balesetek száma még mindig túlságosan magas, míg a könnyű sérüléssel járó incidensek száma egyenesen emelkedik.

A rendőrség a Biztonsági héten, azaz szeptember 16. és 22. között fokozott ellenőrzéseket tart országszerte. Elsősorban a biztonsági öv, a gyerekülések és a bukósisak használatára figyelik: ezek megfelelően használva hatékonyan enyhíthetik a sérülések kockázatát, illetve súlyosságát.