Elesett az M5-ös, több kilométeres a torlódás

Összeütközött több jármű az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán a 33-as killométernél, az Inárcsi pihenőhely után. A helyszínen sávzárás van érvényben és jelentős, 5 kilométert meghaladó torlódásra kell készülniük az autósoknak.

Aki teheti, térjen le már a 44-es jelű Albertirsa/Dabas/Újhartyán csomópontnál és válasszon másik útvonalat – írta az Útinform.

A katasztrófavédelem közlése szerint két személygépkocsi és egy kamion ütközött össze az említett szakaszon. Az aszfaltra sok törmelék került, ezért egy időre a teljes szakaszt lezárták. A helyszínre érkeztek a mentők is.

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