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Nyitókép: pixabay

Itt az erős front, de az is kiderült, milyen idő lesz egész héten

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Erős hidegfront, gyenge csapadékesélyek – így fogalmaz a HungaroMet előrejelzése. A vasárnap éjszakai markáns hidegfront gyorsan átvonul fölöttünk, és szelet, valamint jelentős lehűlést hoz, de nagy esőkre most sem számíthatunk.

Hétfőtől nem lesz hőség, ennyi már biztos, de durva esők sem. A HungaroMet előrejelzése szerint miután a reggeli órákban a déli és keleti tájakat is elhagyja a front felhőzete, általában legalább

többórás napsütésre lehet számítani felhőátvonulásokkal. Futó záporok legnagyobb eséllyel az északkeleti harmadban fordulhatnak elő,

néhány helyen zivatar is kialakulhat. Az északnyugati szél többfelé megerősödik, néhol viharossá is fokozódhat. A hőmérséklet csúcsértéke 18 és 24 fok között várható.

Ezután várhatóan egész héten hasonló idő lesz, felhőátvonulásokkal, széllel, minimális csapadékkal, minden nap valamivel 20 fok feletti csúcshőmérséklettel.

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