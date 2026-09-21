Enyhítik a Dunán életbe léptetett korlátozásokat

A Duna rendkívül alacsony vízállása miatt korábban ideiglenes súlykorlátozást vezettek be a mohácsi kompon, most azonban részben enyhítettek a korlátozáson – írja a bama.hu.

A Mohácsi Városgazdálkodási Nonprofit Kft. tájékoztatása szerint szeptember 17-én, csütörtökön 5 óra 20 perctől a komp ismét szállítja a 2,5 tonnánál nagyobb össztömegű járműveket is.

Az 5 tonnánál nagyobb össztömegű járművek szállítását azonban továbbra sem vállalják.

Az utazóközönséget arra kérik, hogy indulás előtt érdeklődjenek a pénztáraknál az aktuális szállítási lehetőségekről, mivel a Duna vízállása miatt a közlekedési feltételek változhatnak.