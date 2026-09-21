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Egy nő melegszik a radiátornál.
Nyitókép: Getty Images/Tatiana Meteleva

Itt a hidegfront, máris van dolgunk a fűtéssel, még ha nem is indítjuk el

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Jönnek az első fagypont körüli éjszakák! Érdemes próbafűtést végezni otthon, mielőtt hidegre fordul az időjárás és megkezdődik a fűtési szezon – hívta fel a figyelmet az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF).

Mint írták, ajánlott a fűtőeszközöket típustól, életkortól függetlenül évente egyszer szakemberrel ellenőriztetni, hiszen ezek a hőtermelő, jellemzően nyílt lánggal működő berendezések meghibásodásuk esetén lakástüzet vagy szén-monoxid-mérgezést is okozhatnak.

Hozzátették, hogy a fűtőeszközök mellett érdemes a kéményt is ellenőriztetni, amihez a 1818-as számon kell időpontot foglalni.

Közölték azt is, hogy ahol nyílt égésterű fűtőeszköz, vízmelegítő vagy gáztűzhely van, ott érdemes a nyílt lánggal működő eszköztől egy-másfél méterre, fejmagasságba szén-monoxid-érzékelőt elhelyezni. A szén-monoxid-érzékelőknek is van szavatossági idejük, ha ez letelt, a készüléket cserélni kell – jelezték.

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Kezdőlap    Belföld    Itt a hidegfront, máris van dolgunk a fűtéssel, még ha nem is indítjuk el

katasztrófavédelem

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