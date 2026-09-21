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Donald Trump amerikai (j) és Hszi Csin-ping kínai elnök a pekingi Nagy Népi Csarnok elõtt tartott fogadási ünnepségen 2026. május 14-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Reuters pool/Makszim Semetov

Az AI-biztonságról is egyeztetett Kína és Amerika a csütörtöki Trump–Hszi csúcs előtt

Infostart / MTI

Kína és az Egyesült Államok képviselői a kereskedelmi konfliktus mellett a mesterséges intelligencia biztonsági kockázatairól is egyeztettek New Yorkban, néhány nappal Donald Trump amerikai elnök és Hszi Csin-ping kínai államfő tervezett találkozója előtt – közölte az amerikai pénzügyminiszter.

Scott Bessent szerint az amerikai fél egy olyan értesítési mechanizmus létrehozását javasolta, amely lehetővé tenné a nemzetbiztonsági szintű AI-incidensekkel kapcsolatos információk megosztását.

Bessent a kínai miniszterelnök-helyettessel, He Lifenggel folytatott tárgyalások után azt mondta: közös elképzelést szeretnének kialakítani a közös célokról és fenyegetésekről. Hangsúlyozta, hogy a világ két vezető AI-hatalma között nagyobb átláthatóságra van szükség.

A kínai állami hírügynökség szerint a felek őszinte, mélyreható és konstruktív egyeztetést folytattak a gazdasági és kereskedelmi kérdésekről, az AI-megbeszélésekről azonban kevés részletet közöltek.

A tárgyalásokat az Egyesült Államok egyik legnagyobb bankja, a JPMorgan Chase New York-i központjában tartották. Jamieson Greer amerikai kereskedelmi főképviselő szerint

az egyeztetés célja az volt, hogy előkészítse Trump és Hszi csütörtökre és péntekre tervezett washingtoni találkozóját.

A megbeszéléseken szó volt az úgynevezett Kereskedelmi Tanács tervéről is, amelynek keretében a felek bizonyos, nem stratégiai termékek vámjának csökkentését vizsgálnák. Greer szerint elsősorban nem érzékeny kínai fogyasztási és alacsony technológiai szintű termékek, illetve amerikai energia-, mezőgazdasági és orvostechnikai termékek jöhetnének szóba.

A két világhatalom kereskedelmi „tűzszünete” november 10-én jár le,

ezért a Trump-Hszi-találkozó egyik fontos kérdése lehet annak meghosszabbítása. Washington szerint Peking egyelőre nem teljesítette megfelelően a kritikus ásványkincsek amerikai szállításának könnyítésére tett vállalását. A vasárnapi tárgyalásokon ugyanakkor nem számoltak be előrelépésről ebben a kérdésben.

A Reuters szerint a felek nem egyeztettek a fejlett AI-chipekre és félvezetőgyártó berendezésekre vonatkozó amerikai exportkorlátozásokról.

A csúcstalálkozón várhatóan

  • a kereskedelem és
  • az AI mellett
  • az iráni háború,
  • a Tajvan körüli feszültségek,
  • valamint Kína Oroszországhoz fűződő kapcsolatai is szóba kerülnek.
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Kezdőlap    Külföld    Az AI-biztonságról is egyeztetett Kína és Amerika a csütörtöki Trump–Hszi csúcs előtt

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