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José Mourinho, az olasz csapat vezetőedzője a labdarúgó Európa-liga döntőjében játszott Sevilla - AS Roma mérkőzésen a hosszabbítást követő büntetők után a budapesti Puskás Arénában 2023. június 1-jére virradóan. A döntőt a Sevilla nyerte 1-1-es rendes játékidő és hosszabbítás után tizenegyesekkel 4-1-re.
Nyitókép: MTI/Kovács Tamás

José Mourinho „játékvezetői hibalistát” sorolt a Real veresége után

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José Mourinho visszatért. A madridi Marca jelzőit kölcsön véve „az árokharcok embere”, a „tüzes sajtótájékoztatók mestere”, aki sosem habozik felelősségre vonni a játékvezetőket, ha úgy érzi, csapatát sérelem érte, a szezon első heteiben többször is kacérkodott azzal, hogy újra elővegye leginkább harcias énjét, ám végül mindig visszafogta magát. A Metropolitanóban elveszített rangadó után azonban már nem tartotta vissza magát.

A Real Madrid 2–1-re elveszítette az Atlético Madrid elleni derbit, ezután pedig Mourinho teljes erőbedobással támadott.

A portugál edző élesen bírálta Ortiz Ariast, a VAR-t és a Játékvezetői Bizottságot. Azonban nem ált itt meg: előtárta hetek óta gyűjtött sérelmeit, összeállította a madridi kispadon töltött második időszakának első panaszlistáját.

Olyan döntések gyűjteménye volt ez, amelyek – meglátása szerint – elsősorban az Atléticónak és a Barcelonának kedveztek az első hét fordulóban. „Nem kérdeztek a büntetőkről? Furcsa, nemde?” – csipkelődött egy héttel korábban a sajtótájékoztatón. Ám a Metropolitanóban már nem elégedett meg a csipkelődéssel.

„Vannak dolgok, amiket az elmúlt hetekben láttunk…” – idézte a Marca Mourinhót. „Itt, ebben a stadionban: az Osasuna érvénytelenített gólja nevetséges; a San Sebastiánban megítélt büntető nevetséges; a Barcelona büntetője nevetséges; az Athletic Bilbao elleni meccsen elmaradt kiállítás – azzal az úriemberrel, aki olyan »kedves« volt (Ortiz Ariasra utalva – A szerk.), és aki egy nagyszerű játékost érintett... Ezek mind-mind halmozódó dolgok.”

„A jelenet óhatatlanul a Real Madridnál töltött első időszakának Mourinhóját idézte fel – azt az edzőt, aki a sajtótájékoztatókat is küzdőtérré változtatta, és felkészült jegyzetekkel érkezett, hogy tételesen felsorolja a játékvezetői döntéseket” – írta a Marca.

Különösen emlékezetes volt a 2010. decemberi kifakadása a Sevilla elleni mérkőzés után, amikor egy papírlappal állt a nyilvánosság elé, amelyen Clos Gómez játékvezető tizenhárom állítólagos hibáját sorolta fel.

Több mint tizenöt évvel később a Metropolitanóban már nem volt szüksége papírlapra (bár a jegyzeteket elővette), mivel fejből sorolta fel sérelmeinek listáját.

A kiemelt esetek közül az első az Atlético és az Osasuna közötti, a Metropolitanóban rendezett mérkőzéshez kapcsolódik. 1–0-s állásnál Arguibide – a tizenhatoson belülre ívelt labdából – megszerezte a vendégek egyenlítőnek vélt gólját. Torró a védő Le Normanddal együtt ugrott fel, és sikerült továbbcsúsztatnia a labdát; az így az Osasuna szélsőhátvédjéhez került, aki a hálóba lőtt.

A játékvezető érvénytelenítette a gólt, mivel úgy ítélte meg, hogy Torró szabálytalankodott Le Normanddal szemben a fejpárbaj során. Az Osasuna hevesen tiltakozott a döntés ellen; érvelésük szerint szabályos játékhelyzetről volt szó, és az érintkezés mértéke nem indokolta a gól érvénytelenítését. Bár a mérkőzést végül az Atlético nyerte meg 4–0-ra, Mourinho számára ez az eset nyitotta meg azon döntések sorát, amelyek a „matracosoknak” kedveztek.

A második eset San Sebastiánban, az Anoetában történt. Az Atlético büntetőhöz jutott, kezezés miatt. A vitát az váltotta ki, hogy a labda nagyon közelről pattant a Real Sociedad játékosának kezére, kérdéses, hogy a védő reálisan elkerülhette volna-e az érintkezést.

A játékvezető megítélte a büntetőt, a VAR pedig helybenhagyta a döntést. Mourinho számára ez újabb példa volt arra, hogy a játékvezetői döntéshozatal során nem következetesen alkalmazzák a szabályokat. Azt mondta: „Nevetséges a San Sebastiánban megítélt büntető.”

Mourinho listájára felkerült az a tizenegyes is, amelyet a Barcelona kapott meg a Levante elleni, valenciai mérkőzésen, miután Lamine Yamal elesett a tizenhatoson belül.

A Barça szélsője belépett a büntetőterületre, majd egy védővel ütközve a földre került. A játékvezető szabálytalanságnak ítélte az esetet, és tizenegyest ítélt, ami heves tiltakozást váltott ki, mert alig értek hozzá.

A portugál edző a Barcelona–Athletic mérkőzés eseményeiről sem feledkezett meg. Lamine Yamal elveszítette a labdát, és miközben megpróbálta visszaszerezni azt, rálépett Laportéra. Ortiz Arias játékvezető lefújta a szabálytalanságot, de nem mutatott fel lapot a Barcelona játékosának.

Az ügy körüli vitát tovább mélyítették a játékvezetői kamerák felvételei. A felvételen hallható volt, amint Ortiz Arias – a tiltakozások közepette – elismeri, hogy Lamine „erősen rálépett” ellenfelére. Bár elismerte az ütközés súlyosságát, nem adott sárga lapot. Egy sárga kiállítást jelentett volna, mivel Yamal a mérkőzés korábbi szakaszában kapott már egy másik lapot is. Ez a játékvezetői teljesítmény felháborította a Real Madridot, részben a bíró egyes Barça-játékosokkal szemben tanúsított laza, barátias hangneme miatt.

Mindezek mellé Mourinho hozzátette a múlt keddi Real Madrid–Elche mérkőzés eseményeit is. Osorio könyökkel ütött oda Huijsennek egy labdától független szituációban, ami nem járt kiállítással. Az Elche játékosa a pályán maradt, és később ő szerezte csapata gólját.

S minderre már rájött a Real Madrid az Atlético veresége során vélt három eset: Huijsen kiállítása, s az elmaradt szankciók Federico Valverde és Jude Bellingham elleni súlyos szabálytalanság miatt.

Mourinho hetek óta próbált higgadtabb képet mutatni magáról. Figyelmeztetett, célzásokat tett és félbehagyta nyilatkozatait, de kerülte a nyílt háborúskodást. A rangadó azonban megváltoztatta a helyzetet. A vereség, Huijsen kiállítása, valamint a Bellingham és Valverde elleni belépők teljesen véget vetettek visszafogottságának.

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Kezdőlap    Sport    José Mourinho „játékvezetői hibalistát” sorolt a Real veresége után

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