Szakadékba esett a kisfiú, majd az őt menteni akaró apukája is

A férfi a családjával kirándult, és a vízeséstől visszafelé tartó úton megálltak egy pihenőhelynél. Ott a hétéves gyerek eltávolodott a többiektől, és nemsokkal később szakadékba esett. A családtagok hallották a kiabálását, és az apa azonnal utána indult, de ő is a mélybe zuhant.

A család többi tagja riasztotta a hegyimentőket, akiknek csaknem hatvan méternyit kellett leereszkedniük a Savica medréhez, ahol súlyosan sérülten megtalálták a szerencsétlenül járt apát és gyermekét. A férfi a helyszínen belehalt sérüléseibe, a gyereket pedig helikopterrel a ljubljanai kórházba szállították, de az ő állapotáról egyelőre nincs információ.

A férfi holttestét kötéltechnika segítségével emelték ki a szakadékból. A rendőrség vizsgálja a baleset körülményeit, és az ügyben értesíti az illetékes ügyészséget. A családtagokkal kapcsolatban annyit közöltek még, hogy külföldiek.

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