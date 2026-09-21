Hitelszakértő: ha felvesszük, érdemes óvatosan bánni a munkáshitellel

2026 júliusáig az MNB statisztikák alapján több mint 230 milliárd forint munkáshitelt helyeztek ki. Ebből 2026 első hét hónapjában 62,4 milliárdot. Tehát ez egy jelentős, brutálisan nagy szám Garam Dániel szerint, így ez még az ő számára is meglepetés volt.

Kiemelte: mivel a munkáshitel egy szabad felhasználású hitel,

nincs olyan országos adat, amiből pontosan meg lehetne mondani, hogy az igénylők hány százaléka vesz belőle autót, viszont egy magyarországi nagy banknak a saját ügyfél adatát meg tudták vizsgálni.

Ebből azt látják, hogy az autóvásárlás az egyik legfontosabb, sőt, ennél az adott banknál a leggyakoribb felhasználási cél. Úgy véli: ez logikus is, mert ebben a korosztályban az autók sok esetben nem luxuscikként jelennek meg, hanem a munkába járás vagy akár a munkavégzés eszközeként.

A hitelszakértő azt is hangsúlyozta, hogy 4 millió forint a használtautó piacon érdemi mozgásteret ad már.

„A használtautó.hu adatai alapján például egy Suzuki Swift átlagára valamivel 1,1 millió, Opel Astra 1,5 millió forint körül mozog, viszont 3,5-4 millió környékén már egy Volkswagen Passat vagy egy Skoda Octavia kategóriában is lehet keresni, de nagyon fontos, hogy attól, hogy valaki 4 millió forint hitelt kap, még nem biztos, hogy 4 millió forintos autót kell vennie” – emelte ki Garam Dániel.

Hozzátette:

legalább 300-500 ezer forintos tartalékot javasol, így az autó áránál 3,5–3,7 millió körül húzná meg a felső határt. Ugyanakkor itt még nincs vége a költségeknek, hiszen az átírás, a biztosítás, a első szerviz is pénzbe kerül, sőt adott esetben a gumikra és a vezérlés cseréjére is költeni kell, sőt előfordulhatnak váratlan meghibásodások is.

A hitelszakértő két kockázatra is felhívta még a figyelmet.

Az egyik az autó, ami ha elromlik, összetörik, akkor is fizetni kell a hitelt.

A másik a támogatott hitel, ugyanis a kamatmentesség feltételét az első öt évben kell teljesíteni.

„Ha például megszűnik a magyarországi lakcím vagy a biztosítotti jogviszonyban a jogszabály szerint összesen 90 napos kiesés következik be, elveszett a kamattámogatás, és ilyenkor nem csak a további hitel válik kamatozóvá, hanem a korábban igénybe vett kamattámogatást is vissza kell fizetni” – fogalmazott.

Úgy véli ez az a két kockázat, amit a legnagyobbak közé sorolna. Megemlítette, hogy van egy kevésbé látványos kockázat is: egy 20 éves fiatalnak a következő 10 évében valószínűleg lesznek még nagyobb pénzügyi tervei, mondjuk lakáshitelt szeretne, akkor a meglévő munkáshitel törlesztése már befolyásolni fogja az ő hitelképességét.

Mindez azt jelenti:

az a fiatal, aki a munkáshitelből vett autót és fizeti a részleteket, egy lakáshitelnél kisebb összegre lesz jogosult, mert a jövedelme már terhelve van.

Az új kormány hivatalba lépésével a szakértő szerint elképzelhető a későbbiekben, hogy valamilyen célhoz kötöttség vagy felhasználási igazolás kell majd. És ez azért lenne érdekes a használtautó piacon, mert rengeteg autó magánszemélyek között cserél gazdát, ahol csak egy adásvételi szerződés van. Ám Garam Dániel hangsúlyozta, hogy a jelenlegi konstrukció az továbbra is szabad felhasználású.

Ugyanakkor a hitelszakértő senkinek nem javasolja, hogy azért vegyen most autót, mert fél egy későbbi szabályváltozástól, vagy azért, mert kap 4 millió forint kedvezményes hitelt.

„Annak lehet érdemes most lépni, aki egyébként is autót vásárolna a következő hónapokban, és az autóra valóban szüksége van, és a törlesztést is hosszú távon tudja biztonsággal vállalni. A kamatmentes hitel sem tesz jó pénzügyi döntéssé egy egyébként felesleges autóvásárlást. Ha ezzel dolgozik, vagy munkába járásra használná, akkor ez egy jó irány lehet” – hangsúlyozta Garam Dániel.

A cikk Várkonyi Gyula interjúja alapján készült.