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Nyitókép: Getty Images

4,25 százalékos kamattal csábít a népszerű fintech, de nem mindegy, kinek és meddig jár

Vendégszerző

A Revolut 4,25 százalékos kamatot kínál lekötés nélkül, ám az ajánlat csak az új ügyfelek számára és mindössze fél évig érhető el. A promóció lejárta után a kamat jelentősen csökken, miközben a magyar bankoknál is találni olyan megtakarítási számlát, ami hasonló hozamot biztosít – mutat rá a money.hu pénzügyi portál elemzése.

A Revolut július 14-től megemelt, évi 4,25 százalékos kamatot fizet azoknak az új ügyfeleknek, akik a regisztrációt követő egy hónapon belül Azonnal Hozzáférhető Megtakarítási Számlát nyitnak. A magasabb kamat a számlanyitástól számított hat hónapig, legfeljebb 20 millió forintos egyenlegre érvényes.

A money.hu cikke ugyanakkor felhívja a figyelmet arra, hogy a konstrukció valójában egy időszakos ügyfélszerzési akció: a meglévő Revolut-ügyfelek nem vehetik igénybe, megtakarítási számla nyitásához kötött, a kedvezményes időszak pedig fél év után véget ér. A fintech szolgáltató azt is jelzi, hogy a kamatláb változó, így a későbbiekben módosulhat.

A promóció lejárta után már a választott Revolut-csomagtól függ, hogy mekkora kamat jár a megtakarításokra. Az ingyenes Standard, illetve a havi 1600 forintos Plus csomag esetében ez jelenleg 2,5 százalék, a havi 3000 forintos Premiumnál 2,75 százalék, a 4800 forintos Metalnál 3,25 százalék, míg a havi 19 500 forintos Ultra csomagnál 3,5 százalék.

A kamatjövedelmet ráadásul adó is terheli. Mivel a Revolut magyarországi fióktelepet létesített, a magyar jogszabályok alapján a kamatokból 15 százalékos személyi jövedelemadót és 13 százalékos szociális hozzájárulási adót vonnak le. Így a 2,5–3,5 százalékos bruttó kamat adózás után 1,8–2,52 százalékos tényleges hozamot jelent. Továbbá a Revolutnál elhelyezett megtakarításokra nem a magyar Országos Betétbiztosítási Alap (OBA), hanem a litván betétbiztosítási rendszer védelme vonatkozik.

A money.hu összehasonlítása szerint a 4,25 százalékos akciós kamat vagy a hosszabb távon biztosított 2,5–3,5 százalékos kamat ugyan kiemelkedő a magyar bankoknál gyakori, mindössze 0,1 százalék körüli látra szóló kamatokhoz képest, a hazai piacon is vannak olyan ajánlatok, amelyek felveszik vele a versenyt.

A Gránit Prestige számlacsomaghoz kapcsolódó megtakarítási számla például jelenleg évi 4 százalékos kamatot kínál lekötés nélkül, havi 3500 forintos számladíj mellett. A Gránit Prémium csomagnál 3,8 százalékos kamat érhető el, miközben a havi díj 1400 forint. Mindkét konstrukció magasabb kamatot biztosít a Revolut normál, vagyis a hat hónapos promóción kívüli ajánlatainál, miközben jóval olcsóbbak. A 4 százalékos kamat ráadásul nem egy előre meghatározott, hat hónapos promócióhoz kötődik (bár a kamatszint a jegybanki alapkamattal együtt változhat). Az ingyenes számlákhoz már alacsonyabb kamat társul: a Gránit Plusz 2 százalékot, a Hello 1 százalékot fizet.

Nem csak a Revolut és a Gránit Bank kínál ugyanakkor az átlagos banki látra szóló kamatoknál magasabb hozamot. A money.hu gyűjtése szerint a Cofidis Takarékszámla 4 százalékos, a MagNet Apránként Megtakarítási Program 3 százalékos, az MBH Duna Kaptár Megtakarítási Számla 2,5 százalékos kamatot biztosít. A Gránit külön megtakarítási számláján 2–2,5 százalékos, a MagNet Adócsillapító Tartós Megtakarítási Számlán és az MBH Tartalék Megtakarítási Számlán pedig 1,5 százalékos kamat érhető el.

Az ajánlatok feltételei azonban jelentősen eltérnek. A Cofidisnél például hagyományos folyószámla nem vezethető, ezért a pénz átutalásának költségével is számolni kell. Az MBH Duna Kaptár számlánál a 2,5 százalékos kamat feltétele, hogy havonta 10 ezer és 100 ezer forint közötti összeg kerüljön a megtakarítási számlára. A Gránit önálló megtakarítási számláján 500 ezer forintos egyenlegig 2 százalékos, az e fölötti összegre 2,5 százalékos kamat jár. A MagNet Adócsillapító Tartós Megtakarítási Számla pedig lényegében tartós befektetési számlaként működik, így elsősorban három-öt éves megtakarítási időtávon lehet érdekes.

A money.hu szerint ezért nem kizárólag a meghirdetett kamatot érdemes nézni a megtakarítási számlák összehasonlításakor. Az akció időtartama, a számlacsomag havi díja, az elvárt jóváírás egyaránt befolyásolhatja a ténylegesen elérhető hozamot. Ha valaki például nem szeretné vagy nem tudja egy bizonyos bankszámlára utaltatni a fizetését, például mert csak másodlagos számlaként használná, illetve ha a jövedelme nem éri el az elvárt minimumot, a feltételek megváltozhatnak.

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Kezdőlap    Gazdaság    4,25 százalékos kamattal csábít a népszerű fintech, de nem mindegy, kinek és meddig jár

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