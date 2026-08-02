ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
364.52
usd:
316.16
bux:
146688.57
2026. augusztus 2. vasárnap Lehel
24 óra Ukrajna Hőség
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Szoboszlai Dominik, a Liverpool játékosa a Preston North End és a Liverpool barátságos labdarúgó-mérkõzésén Prestonban 2025. július 13-án.
Nyitókép: MTI/EPA/Peter Powell

Újpest, Ferencváros, Liverpool – sport a tévében

Infostart / MTI

A labdarúgás szerelmesei el vannak kényeztetve ma.

M4 Sport

15.30: Labdarúgás, NB I, Újpest FC-Debrecen

17.30: Labdarúgás, NB I, Ferencváros-Vasas FC

M4 Sport+

14.30: Kerékpár, Tour de France, nők, 2. szakasz

17.30: Labdarúgás, NB I, ETO FC Győr-Nyíregyháza

19.00: Vizes Európa-bajnokság, műugrás, 3 m-es vegyespáros, döntő

20.55. Vizes Európa-bajnokság, műugrás, női 1 m, döntő

Sport 1

20.15: Baseball, MLB, alapszakasz, Chicago Cubs-New York Yankees

Sport 2

14.00: Lósport, galoppfutamok, Kincsem Park

19.00: Kosárlabda, WNBA, alapszakasz, Minnesota Lynx-Indiana Fever

Eurosport 1

8.00: Sznúker, Sanghaj Masters

13.30: Kerékpár, Dán körverseny, 5. szakasz

15.45: Kerékpár, Tour de France, nők, 2. szakasz

Eurosport 2

13.30: Sznúker, Sanghaj Masters

17.00: Motokrossz, világbajnokság, Flandria, MXGP, 2. futam

19.00: Golf, PGA Tour, Rocket Classic

Arena 4

18.00: Labdarúgás, felkészülési mérkőzés, Sunderland-Wrexham

Match 4

15.00: Labdarúgás, skót bajnokság, St. Johnstone-Kilmarnock

17.30: Labdarúgás, skót bajnokság, Hibernian-Motherwell

22.00: Labdarúgás, felkészülési mérkőzés, Leeds United-Liverpool FC

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Sport    Újpest, Ferencváros, Liverpool – sport a tévében

labdarúgás

szoboszlai dominik

sportműsor

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Hack Péter: a mandátumkorlátozás erősen kérdéses

Hack Péter: a mandátumkorlátozás erősen kérdéses
A mandátum időkorlátozás egy része a régi jogszabály visszaállítása, így kiállhatja az alkotmányosság kérdését – mondta az InfoRádió Aréna című műsorában Hack Péter, az ELTE emeritus professzora, jogász, volt politikus.
VIDEÓ
Hogyan lehet sikeres magánszínházat csinálni? Puskás Tamás, Inforádió, Aréna
Budapesten is elfogyhat az ivóvizünk? Csörnyei Géza, Inforádió, Aréna
Lerombolt jogállam után épülő önkényuralom? Hack Péter, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.08.03. hétfő, 18:00
Kaiser Ferenc
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Közös intervenciót hajtott végre Japán és az Egyesült Államok, hogy megállítsák a jen zuhanását

Közös intervenciót hajtott végre Japán és az Egyesült Államok, hogy megállítsák a jen zuhanását

Japán és az Egyesült Államok közösen avatkozott be a devizapiacon, miután a jen dollárral szembeni árfolyama 40 éves mélypontra esett – árulta el két japán kormányzati forrás a Reutersnek. A hivatalos bejelentést várhatóan hétfőn teszi meg Satsuki Katayama japán pénzügyminiszter.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Minden vállalkozást érinthet: rendkívüli javaslatokat tett a kamara, még a munkanap áthelyezése is felmerült

Minden vállalkozást érinthet: rendkívüli javaslatokat tett a kamara, még a munkanap áthelyezése is felmerült

Az MKIK szerint fokozatos korlátozásokkal, home office-szal és átszervezéssel kell felkészülni az energiaválságra.

BBC
Business Sport Travel Science
Trump says he is cancelling strikes on Iran subject to deal being made 'rapidly'

Trump says he is cancelling strikes on Iran subject to deal being made 'rapidly'

The US president claims Iran and other Middle Eastern countries asked Washington to hold off on any attack as the "perimeters" of a deal had been agreed.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. augusztus 1. 20:07
Hatalmas kapusbakival lett gólzáporos döntetlen a Kispest-MTK
2026. augusztus 1. 17:59
Irány Spanyolország? – Gulácsi Péter távozásáról tárgyal Lipcsében
×
×