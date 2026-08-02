Újpest, Ferencváros, Liverpool – sport a tévében

M4 Sport
15.30: Labdarúgás, NB I, Újpest FC-Debrecen
17.30: Labdarúgás, NB I, Ferencváros-Vasas FC
M4 Sport+
14.30: Kerékpár, Tour de France, nők, 2. szakasz
17.30: Labdarúgás, NB I, ETO FC Győr-Nyíregyháza
19.00: Vizes Európa-bajnokság, műugrás, 3 m-es vegyespáros, döntő
20.55. Vizes Európa-bajnokság, műugrás, női 1 m, döntő
Sport 1
20.15: Baseball, MLB, alapszakasz, Chicago Cubs-New York Yankees
Sport 2
14.00: Lósport, galoppfutamok, Kincsem Park
19.00: Kosárlabda, WNBA, alapszakasz, Minnesota Lynx-Indiana Fever
Eurosport 1
8.00: Sznúker, Sanghaj Masters
13.30: Kerékpár, Dán körverseny, 5. szakasz
15.45: Kerékpár, Tour de France, nők, 2. szakasz
Eurosport 2
13.30: Sznúker, Sanghaj Masters
17.00: Motokrossz, világbajnokság, Flandria, MXGP, 2. futam
19.00: Golf, PGA Tour, Rocket Classic
Arena 4
18.00: Labdarúgás, felkészülési mérkőzés, Sunderland-Wrexham
Match 4
15.00: Labdarúgás, skót bajnokság, St. Johnstone-Kilmarnock
17.30: Labdarúgás, skót bajnokság, Hibernian-Motherwell
22.00: Labdarúgás, felkészülési mérkőzés, Leeds United-Liverpool FC