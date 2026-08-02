Újpest, Ferencváros, Liverpool – sport a tévében

Japán és az Egyesült Államok közösen avatkozott be a devizapiacon, miután a jen dollárral szembeni árfolyama 40 éves mélypontra esett – árulta el két japán kormányzati forrás a Reutersnek. A hivatalos bejelentést várhatóan hétfőn teszi meg Satsuki Katayama japán pénzügyminiszter.