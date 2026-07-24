Fontos segítséget kapunk a reklámok kapcsán

Egyre fejlettebb az AI, ezért egyre nehezebb megkülönböztetni a „valódi” reklámokat az AI-generálttól – írja a hvg.hu összefoglalója.

Ebben segít a Google újítása, amely egyértelműen jelzi, hogy az adott hirdetés AI segítségével készült. Ahhoz,

hogy lássuk ezt a jelölést, rá kell kattintani a hirdetésen a hárompontos menüre vagy az infógombra, és csak ott jelenik meg.

A Google közölte: az AI-címke automatikusan hozzá lesz adva minden olyan hirdetéshez, amely az ő AI-technológiáik segítségével készült. Minden más esetben azonban a hirdető feladata az, hogy manuálisan megjelölje ezt. Néhány régióban a Google magán a hirdetésen, külön kattintgatások nélkül is jelezni fogja, ha az adott reklám részben vagy egészben AI segítségével készült.