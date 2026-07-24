ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
364.02
usd:
319.79
bux:
144176.03
2026. július 24. péntek Kincső, Kinga
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Unsplash

Fontos segítséget kapunk a reklámok kapcsán

Infostart

Új jelölést vezet be a Google, amely segít eldönteni, hogy az adott reklám AI segítségével készül-e.

Egyre fejlettebb az AI, ezért egyre nehezebb megkülönböztetni a „valódi” reklámokat az AI-generálttól – írja a hvg.hu összefoglalója.

Ebben segít a Google újítása, amely egyértelműen jelzi, hogy az adott hirdetés AI segítségével készült. Ahhoz,

hogy lássuk ezt a jelölést, rá kell kattintani a hirdetésen a hárompontos menüre vagy az infógombra, és csak ott jelenik meg.

A Google közölte: az AI-címke automatikusan hozzá lesz adva minden olyan hirdetéshez, amely az ő AI-technológiáik segítségével készült. Minden más esetben azonban a hirdető feladata az, hogy manuálisan megjelölje ezt. Néhány régióban a Google magán a hirdetésen, külön kattintgatások nélkül is jelezni fogja, ha az adott reklám részben vagy egészben AI segítségével készült.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Gazdaság    Fontos segítséget kapunk a reklámok kapcsán

google

reklám

mesterséges intelligencia

ai

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
AJÁNLATUNK
Címlapról ajánljuk
Deák András: ha le kell állítani az uniós olajszankciókat, az a rendszer összeomlását jelentheti

Deák András: ha le kell állítani az uniós olajszankciókat, az a rendszer összeomlását jelentheti
Az Európai Unió célja továbbra is az orosz olajtól való függetlenedés, a Hormuzi-szoros körüli feszültség azonban késleltetheti ezt a folyamatot – mondta az InfoRádió Aréna című műsorában a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézetének tudományos főmunkatársa. Deák András hozzátette: a teljes leválás Magyarország számára jogi kérdéseket is felvet. Ráadásul Oroszországnak annak ellenére sincsenek pénzügyi gondjai, hogy csökken az olajtermelése.
Íme, a legmagasabb ponthatárok, a legnépszerűbb intézmények és más fontos adatok

Íme, a legmagasabb ponthatárok, a legnépszerűbb intézmények és más fontos adatok

Csütörtök este kihirdették a 2026. évi általános felsőoktatási felvételi eljárás ponthatárait. Az idei felvételi eredmények alapján 2026 szeptemberében 101 572 hallgató kezdheti meg tanulmányait a magyar felsőoktatásban. Az idei bejutási arány 72 százalékos, vagyis a jelentkezők közel háromnegyede felvételt nyert.
 

Megjelentek a felsőoktatási felvételi ponthatárok – részletek az egyes intézményekről

VIDEÓ
Milyen messzire juthatnak a kínai autók Európában? Szécsényi Gábor, Inforádió, Aréna
Mire lesz elég a brit kormányváltás? Gálik Zoltán, Inforádió, Aréna
Háború és Hormuz: Meddig tart ki az olajkészlet? Deák András, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.07.24. péntek, 18:00
Szongoth Domán válogatott jégkorongozó
Kovács Attila a Magyar Jégkorong Szövetség sportigazgatója
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Zelenszkij Trumppal készül találkozni, már nyolc napja tartanak a tüntetések Ukrajnában – Híreink az orosz-ukrán háborúról pénteken

Zelenszkij Trumppal készül találkozni, már nyolc napja tartanak a tüntetések Ukrajnában – Híreink az orosz-ukrán háborúról pénteken

Médiajelentések szerint Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a jövő héten az Egyesült Államokba látogat Lindsey Graham néhai szenátor temetésére, és Donald Trump amerikai államfővel is találkozik. Csütörtökön már sorozatban nyolcadik napja mentek ki tüntetni az emberek az utcára Ukrajnában, követelve Mihajlo Fedorov volt védelmi miniszter visszahelyezését pozíciójába. Fedorov csütörtökön ismét azt nyilatkozta, bár Zelenszkij több más hivatalt is felajánlott neki, ő csak a védelmi miniszterit fogadja el, mert csak ott lehet valódi döntési helyzetben az ukrán fegyveres erőket illetően. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Tényleg a legdrágább porszívó a legjobb? Márkás termék bukott el a nagy teszten: íme az eredmények

Tényleg a legdrágább porszívó a legjobb? Márkás termék bukott el a nagy teszten: íme az eredmények

A Tudatos Vásárlók Egyesülete 317, hazai üzletekben és webshopokban kapható vezetékes, vezeték nélküli álló- és robotporszívót tesztelt.

BBC
Business Sport Travel Science
US imposes tariffs on dozens of trade partners, citing forced labour concerns

US imposes tariffs on dozens of trade partners, citing forced labour concerns

The tariffs target 60 trading partners over claims they failed to properly stop forced labour.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. július 23. 20:27
Elsorvad a söripar?
2026. július 23. 19:56
Fontos dolgokat mondott el az MNB az euróbevezetésről
×
×