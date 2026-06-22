ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
351.87
usd:
306.95
bux:
137625.54
2026. június 22. hétfő Paulina
24 óra Ukrajna Irán Foci-vb 2026
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Olvadozó eperfagylaltot nyal egy lány.
Nyitókép: Getty Images/Daria Kulkova

Mindent ellepnek a hatóság emberei

Infostart

Nyári szezonális élelmiszerlánc-ellenőrzést indít június 22-től augusztus 20-ig a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih).

A hivatal honlapján közzétett tájékoztatás szerint a vizsgálatok kiemelten érintik

  • a közkedvelt nyári élelmiszereket, különösen a grill- és sütőkolbászokat, pácolt húsokat, valamint
  • a jégkrémeket, fagylaltokat előállító létesítményeket.

Ezekben az üzemekben higiéniai és nyomonkövetési ellenőrzést végeznek a szakemberek.

Az ellenőrök vizsgálják a „bringás büfékben”, kerékpáros pihenő- és kirándulóhelyeken, túraútvonalak mentén, valamint egyéb kitelepüléseken forgalmazott alkoholos italokat is. E termékek közül legnagyobb figyelmet a nyári szezon kedvelt italai, a rozé borok kapják.

A gyermektáborokban az élelmiszerbiztonságra – higiéniára és nyomonkövetésre – vonatkozó előírások betartását ellenőrzi a hatóság. Ezek alkalmával a szakemberek egyaránt vizsgálják a táborok saját konyháit és a beszállító vendéglátó egységek főzőkonyháit is.

Fokozott ellenőrzés lesz a zöldség- és gyümölcsforgalmazás területén.

A vizsgálatok érintik a görögdinnyét, de más szezonális termékekre is kiterjednek. A szakemberek ellenőrzik a termékek minőségét, az élelmiszerbiztonságra vonatkozó előírások betartását, valamint azt, hogy az árusított termék valóban saját termelésből származik-e. Kiemelt figyelmet kapnak a termelői piacok és az út menti alkalmi árusítóhelyek – ismertette a Nébih.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Gazdaság    Mindent ellepnek a hatóság emberei

nébih

razzia

fagylalt

büfé

élelmiszerlánc-ellenőrzés

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Így profitálhatnak kisebb országok az AI-forradalomból

Így profitálhatnak kisebb országok az AI-forradalomból
A mesterséges intelligencia versenye nem csak a Szilícium-völgy és Peking története. Egyes kis országok aktívan keresik a piaci réseket, és néhányan meglepően jól céloznak. Íme, hat ország példája, amely megmutatja, hogyan lehet egy csekélyebb méretű államnak sikeres AI-stratégiája.
Horváth Péter: enyhül a létszámhiány, a tanárok ma már versenyképes fizetést kapnak

Horváth Péter: enyhül a létszámhiány, a tanárok ma már versenyképes fizetést kapnak

A Nemzeti Pedagógus Kar napokban újraválasztott elnöke szerint a tanárok ma már versenyképes fizetést kapnak, és ez érződik a létszámhiány enyhülésében is. Horváth Péter erről az InfoRádió Aréna című műsorában beszélt, és kifejtette azt is, hogy az alapbérek 20 százalékát differenciált bérekre fordítanák.
 

Horváth Péter a pedagógus kar esetleges megszüntetéséről: ezt eddig csak az ellentábor híresztelte

Labdarúgó-vb 2026
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
VIDEÓ
Uniós csúcs után: milyen szerep vár az új magyar kormányra? Gálik Zoltán, Inforádió, Aréna
Az iskolákat is eléri a rendszerváltás? Horváth Péter, Inforádió, Aréna
Háború és béke Iránban: ki nyert valójában? Magyarics Tamás, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.06.22. hétfő, 18:00
N. Rózsa Erzsébet
egyetemi tanár, Közel-Kelet-szakértő
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Harkivot bombázták az oroszok, Ukrajna stratégiai célpontokra csapott le - Ukrajnai háborús híreink vasárnap

Harkivot bombázták az oroszok, Ukrajna stratégiai célpontokra csapott le - Ukrajnai háborús híreink vasárnap

Nem csillapodnak sem az Oroszországot, sem az Ukrajnát érő légicsapások: Ukrajna energetikai és infrastrukturális létesítményeket, az orosz egységek pedig Zaporizzsja és harkiv városait támadták. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök eközben egyhetes ultimátumot adott Aljakszandr Lukasenka fehérorosz vezetőnek, felszólítva őt a Fehéroroszország területén lévő, az Ukrajna elleni orosz támadásokhoz használt eszközök eltávolítására.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Forma-1 Osztrák Nagydíj 2026: itt van minden fontos tudnivaló, az edzés és a verseny kezdete Spielberg, Ausztria helyszínen

Forma-1 Osztrák Nagydíj 2026: itt van minden fontos tudnivaló, az edzés és a verseny kezdete Spielberg, Ausztria helyszínen

Máris következik a Forma-1-es világbajnokság nyolcadik futama: a következő nagydíjhétvégét Spielbergben, Ausztriában tartják. Itt van minden fontos tudnivaló!

BBC
Business Sport Travel Science
First round of US-Iran talks end with 'encouraging progress', mediators say

First round of US-Iran talks end with 'encouraging progress', mediators say

The US-Iran talks began on Sunday in Switzerland, after last week's agreement, which includes a commitment to reach a final deal within 60 days.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. június 21. 20:46
Így profitálhatnak kisebb országok az AI-forradalomból
2026. június 21. 18:06
Új ember felel az államadósságért: vezetőváltás az ÁKK élén
×
×