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Nyitókép: Pixabay

Tucatnyi Apple-készüléket vetettek vissza a „kőkorszakba”

Infostart

Miközben az Apple idei fejlesztői konferenciáján a bemutatott új operációs rendszerek optimalizálását és az iPhone 11 szoftveres támogatásának megőrzését ünnepelték a felhasználók, a színfalak mögött komoly generációváltást hajtott végre a gyártó. Az Apple hivatalos terméktámogatási listája szerint több mint egy tucat korábbi sikermodell – köztük néhány kifejezetten friss és prémium kategóriás eszköz – nem kapja meg a 27-es verziószámú szoftverfrissítéseket.

A szoftveres támogatás megvonása nem jelenti az érintett készülékek azonnali leállását, és a biztonsági hibajavítások is elérhetőek maradhatnak egy darabig, azonban a főverziókból való kimaradás értékcsökkenéssel és az új, intelligens funkciók elvesztésével jár az érintett eszközök tulajdonosai számára – vette észre az index.hu.

Szigorú korlátozások az Apple Watch modelleknél

A legnagyobb strukturális változást az okosórák tulajdonosai tapasztalhatják, ugyanis az Apple a watchOS történetében eddig példátlan mértékben szűkítette a kompatibilis eszközök körét. A legújabb rendszerverziótól végleg búcsút vehetnek az alábbi modellek:

  • Apple Watch Series 6
  • Apple Watch Series 7
  • Apple Watch Series 8
  • Apple Watch Series 9
  • Apple Watch Ultra 1
  • Apple Watch SE 2

A döntés értelmében a mindössze néhány éves, prémium kategóriás és nagy tömegek által használt okosórák szoftveres életciklusa a tervezettnél lényegesen korábban lezárul.

Kikerültek a támogatásból az utolsó Intel-alapú Macek és több iPad

A táblagépek piacán az Apple Intelligence funkciók, valamint a hardverigényesebb vizuális elemek megjelenése vonta maga után a tisztogatást. Az iPadOS 27-es verzióját már nem kapja meg a 3. generációs 12,9 hüvelykes iPad Pro, az 1. generációs 11 hüvelykes iPad Pro, a 8. generációs alap-iPad, a dizájnváltás előtti 5. generációs iPad mini, valamint a 3. generációs iPad Air sem.

A személyi számítógépeknél a macOS 27 Golden Gate megjelenésével az Apple végleg lezárta az Intel-alapú processzorokkal szerelt gépek korszakát, és teljes mértékben az Apple Szilícium (M-szériás chipek) architektúrára helyezte át a hangsúlyt. Ezzel a lépéssel szoftveresen elengedték a kezét a még ma is jelentős nyers erővel bíró, professzionális munkára használt modelleknek:

  • 16 hüvelykes MacBook Pro (2019)
  • 13 hüvelykes, négy Thunderbolt 3 porttal szerelt MacBook Pro (2020)
  • 27 hüvelykes Retina 5K-s iMac (2020)
  • Moduláris Mac Pro (2019)

Az Apple TV-ket sem kímélték

A szoftveres generációváltás az otthoni okosotthon-központokat is elérte. Az Apple végleg megszüntette a frissítési lehetőséget a még nem 4K-s felbontású Apple TV HD, valamint a legelső generációs Apple TV 4K modellek esetében, így az új tévés felületek és intelligens vezérlőfunkciók futtatásához a jövőben már kizárólag a frissebb hardvereszközök lesznek alkalmasak.

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Kezdőlap    Gazdaság    Tucatnyi Apple-készüléket vetettek vissza a „kőkorszakba”

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