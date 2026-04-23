2026. április 23. csütörtök Béla
Nyitókép: Getty Images / Don Mason

Mit művel a Mol-részvénnyel az iráni háborús hírözön, és mit a Barátság működése?

Infostart / InfoRádió

A Mol részvényeinek árfolyamára a közel-keleti háború és a nemzetközi olajár nagyobb hatással van, mint hogy újra érkezik Magyarországra a nyersolaj a Barátság vezetéken – erről beszélt az InfoRádióban Korányi G. Tamás tőzsdei szakértő.

Mint az Infostart is hírül adta, ismét jön orosz olaj Ukrajnán keresztül Magyarországra a Barátság kőoaljvezetéken, így lassan a szlovákiai finomítóba is érkezik.

Adódik a kérdés, megmozdult-e a hírre a Mol részvénye.

Mint Korányi G. Tamás tőzsdei szakértő az InfoRádióban elmondta, a vezeték felszabadulása mindenképpen jó hír, de azért a közel-keleti háború, illetve a nemzetközi olajár szintje még jobban befolyásolja.

„Egy héttel ezelőtt, amikor az olajár lement 90 dolláros szintre, mert hogy jó hírek jöttek a szorosból, akkor a Mol – mint minden olajcég – papírja esett egy kicsit, a Mol majdnem 4000-ig, most viszont egyrészt a Barátság olajvezeték beindulása, másrészt a 100 dolláros olajár miatt csütörtök reggel 4250 forint volt a Mol-árfolyam, tehát egyértelműen jó” – mutatott rá.

Az árfolyam maga szerinte kicsit ki is egyenlíti a tőzsdén, ha háborús hírek jönnek, a nagypapírok közül az OTP például inkább esni szokott, a Mol viszont emelkedni, tehát egyfajta kiegyenlítő hatása a BUX-kosáron belül érvényesül.

A cikk Zsámboki Zsolt interjúja alapján készült.

mol

részvény

tőzsde

korányi g. tamás

Gálik Zoltán az uniós pénzek megszerzéséről: vannak komoly kockázatok, és az EU rugalmasságára is szükség lesz

A legfőbb kérdés, hogy az Európai Unió egy előfinanszírozási móddal megengedi-e, hogy a források kifizetése más konstrukcióban, akár egy bank bevonásával valósuljon meg – mondta az InfoRádióban a külpolitikai szakértő. A Budapesti Corvinus Egyetem docense arra is kitért, jogilag lehetséges-e a Brüsszel által meghatározott határidők kitolása.
 

Elemző: a Tisza-kormánynak be kell avatkoznia a költségvetésbe

600 milliárdot fizettek ki egyedi kormánydöntéssel a választások előtt

Eurostat: Magyarország államháztartási hiánya és államadóssága is csökkent 2025 végére

Mi Donald Trump valódi stratégiája az iráni háborúban? Tálas Péter, Inforádió, Aréna
Üzemanyag: drágulás vagy hiány jön? Pletser Tamás, Inforádió, Aréna
Bosszú vagy megbékélés: mi jön a választás után? Csizmadia Ervin, Inforádió, Aréna
 
2026.04.23. csütörtök, 18:00
Szabó Olivér Norton
fizikus, csillagász
Bejelentette Trump: vége a türelemnek, Amerika tüzet fog nyitni az iráni hajókra

Parancsot adott Donald Trump amerikai elnök a haditengerészetnek arra, hogy nyissanak tüzet minden olyan iráni hajóra, amely aknákat kezd telepíteni a Hormuzi-szoroson.

A mentősök szerint akkora a kapacitáshiány, hogy már a legsúlyosabb esetek ellátása is veszélybe kerülhet

Közép-Magyarországon már a legkritikusabb, közvetlen életveszélyben lévő betegekhez sem tudnak mindig azonnal mentőt küldeni.

US boards ship carrying Iranian oil, as Iran MP says first Strait of Hormuz toll paid

The US said its forces boarded "the sanctioned stateless vessel M/T Majestic X" in the Indian Ocean.

2026. április 23. 15:15
Mol: megérkeztek az első kőolajszállítmányok a Barátság-vezetéken
2026. április 23. 11:50
Pletser Tamás az Arénában: jóval nagyobb a baj LNG-fronton, mint egy szoros lezárása
