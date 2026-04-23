Mit művel a Mol-részvénnyel az iráni háborús hírözön, és mit a Barátság működése?

Mint az Infostart is hírül adta, ismét jön orosz olaj Ukrajnán keresztül Magyarországra a Barátság kőoaljvezetéken, így lassan a szlovákiai finomítóba is érkezik.

Adódik a kérdés, megmozdult-e a hírre a Mol részvénye.

Mint Korányi G. Tamás tőzsdei szakértő az InfoRádióban elmondta, a vezeték felszabadulása mindenképpen jó hír, de azért a közel-keleti háború, illetve a nemzetközi olajár szintje még jobban befolyásolja.

„Egy héttel ezelőtt, amikor az olajár lement 90 dolláros szintre, mert hogy jó hírek jöttek a szorosból, akkor a Mol – mint minden olajcég – papírja esett egy kicsit, a Mol majdnem 4000-ig, most viszont egyrészt a Barátság olajvezeték beindulása, másrészt a 100 dolláros olajár miatt csütörtök reggel 4250 forint volt a Mol-árfolyam, tehát egyértelműen jó” – mutatott rá.

Az árfolyam maga szerinte kicsit ki is egyenlíti a tőzsdén, ha háborús hírek jönnek, a nagypapírok közül az OTP például inkább esni szokott, a Mol viszont emelkedni, tehát egyfajta kiegyenlítő hatása a BUX-kosáron belül érvényesül.

A cikk Zsámboki Zsolt interjúja alapján készült.