Pletser Tamás: az orosz olaj sem lesz elég a magyarországi olajpiaci egyensúlyhoz

A magyar üzemanyagpiac a Barátság kőolajvezeték újraindulása után sem áll teljesen helyre, mert a védett ár beavatkozik a folyamatokba – mondta Pletser Tamás, az Erste Bank olaj- és gázipari elemzője. Az alapvető probléma az, hogy olyan árak vannak érvényben, amelyeken a kereslet és a kínálat nem találkozik egymással, a kereslet nagyobb, mint a kínálat. Ez globálisan is igaz, most a védett árakhoz képest magasabb a piaci ár – emlékeztetett.

Úgy látja, hogy a helyzeten a Barátság vezeték újraindulása annyiban segíthet, hogy némileg javulhat a Mol százhalombattai finomítójának a kapacitáskihasználtsága, és ugyanez igaz a pozsonyi finomító kapacitáskihasználtságára is. Ez utóbbi azért fontos, mert

a Mol elsősorban a saját hálózatából, a pozsonyi finomítótól tud többletdízelt hozni Magyarországra.

„A pozsonyi finomító csak tengeri kőolajból finomított terméket adhat el felénk, mivel az Európai Unió nem engedi azt, hogy ha orosz kőolajat vásárol a Slovnaft, azt a külső piacokra az Európai Unión belül eladhassa. Tehát segít egy picit ez az orosz kőolaj, de nem oldja meg a helyzetet, ettől még ugyanúgy egyébként ki vagyunk téve annak, hogy üzemanyaghiány lehet Magyarországon” – mondta Pletser Tamás.

Nem is arról van szó, hogy a Magyarországra szállított Barátság vezetéken érkezett kőolaj ára és a védett ár közötti különbséget a Molnak kell „lenyelnie”, hanem arról, hogy bár

az orosz olaj valamelyest javítja a termékkínálatot, de nem eléggé ahhoz, hogy a kereset és a kínálat egyensúlyban legyen.

Ezen a védett árszinten jelenleg európai oldalról nagyobb a kereslet, mint a kínálat, magyarán többet fogunk felhasználni a termékből, mint amennyit a belső piacon kínálnak a szereplők.

Arról egyelőre nincs információ, hogy honnan fog a Mol kőolajat beszerezni a következő hónapokra. Egyelőre azt tudni, hogy a Mol tankereken rendelt kőolajat, 5-8 tankerhajó szállítmány segítette az ellátást. Mint az elemző emlékeztetett, a Molnak csütörtökön lesz gyorsjelentése és közgyűlése, ott ez egy releváns kérdés lesz feléjük.

„Ha kapnak is két oldalról is kőolajat, az nem olyan nagy gond, különösen azért, mert ugye 250 ezer tonna kőolajjal adósok az MSZKSZ (Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség – a szerk.) irányába, tehát adott esetben, ha többlet olaj jön egy ideig, azt vissza tudják adni a készletező szövetségnek. Nyilván vannak saját belső tartalékaik, tárolóik is, a többlet olajat el tudják tárolni. Nem is baj egy ilyen időszakban, amikor a globális olajkínálattal ilyen gondok vannak a Hormuzi-szoros lezárása miatt” – fogalmazott az Erste Bank olaj- és gázipari elemzője.

A cikk alapjául szolgáló interjút Király István Dániel készítette.