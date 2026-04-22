2026. április 22. szerda Csilla, Noémi
Pletser Tamás, az Erste Bank olaj- és gázipari elemzője az InfoRádió Aréna című műsorában
Nyitókép: InfoRádió

Pletser Tamás: az orosz olaj sem lesz elég a magyarországi olajpiaci egyensúlyhoz

A Mol kőolajbeszerzéseiről, a magyar dízeligény kielégítéséről, a Barátság kőolajvezeték újraindulásáról is beszélt az InfoRádió Aréna című műsorában Pletser Tamás, az Erste olaj- és gázipari elemzője.

A magyar üzemanyagpiac a Barátság kőolajvezeték újraindulása után sem áll teljesen helyre, mert a védett ár beavatkozik a folyamatokba – mondta Pletser Tamás, az Erste Bank olaj- és gázipari elemzője. Az alapvető probléma az, hogy olyan árak vannak érvényben, amelyeken a kereslet és a kínálat nem találkozik egymással, a kereslet nagyobb, mint a kínálat. Ez globálisan is igaz, most a védett árakhoz képest magasabb a piaci ár – emlékeztetett.

Úgy látja, hogy a helyzeten a Barátság vezeték újraindulása annyiban segíthet, hogy némileg javulhat a Mol százhalombattai finomítójának a kapacitáskihasználtsága, és ugyanez igaz a pozsonyi finomító kapacitáskihasználtságára is. Ez utóbbi azért fontos, mert

a Mol elsősorban a saját hálózatából, a pozsonyi finomítótól tud többletdízelt hozni Magyarországra.

„A pozsonyi finomító csak tengeri kőolajból finomított terméket adhat el felénk, mivel az Európai Unió nem engedi azt, hogy ha orosz kőolajat vásárol a Slovnaft, azt a külső piacokra az Európai Unión belül eladhassa. Tehát segít egy picit ez az orosz kőolaj, de nem oldja meg a helyzetet, ettől még ugyanúgy egyébként ki vagyunk téve annak, hogy üzemanyaghiány lehet Magyarországon” – mondta Pletser Tamás.

Nem is arról van szó, hogy a Magyarországra szállított Barátság vezetéken érkezett kőolaj ára és a védett ár közötti különbséget a Molnak kell „lenyelnie”, hanem arról, hogy bár

az orosz olaj valamelyest javítja a termékkínálatot, de nem eléggé ahhoz, hogy a kereset és a kínálat egyensúlyban legyen.

Ezen a védett árszinten jelenleg európai oldalról nagyobb a kereslet, mint a kínálat, magyarán többet fogunk felhasználni a termékből, mint amennyit a belső piacon kínálnak a szereplők.

Arról egyelőre nincs információ, hogy honnan fog a Mol kőolajat beszerezni a következő hónapokra. Egyelőre azt tudni, hogy a Mol tankereken rendelt kőolajat, 5-8 tankerhajó szállítmány segítette az ellátást. Mint az elemző emlékeztetett, a Molnak csütörtökön lesz gyorsjelentése és közgyűlése, ott ez egy releváns kérdés lesz feléjük.

„Ha kapnak is két oldalról is kőolajat, az nem olyan nagy gond, különösen azért, mert ugye 250 ezer tonna kőolajjal adósok az MSZKSZ (Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség – a szerk.) irányába, tehát adott esetben, ha többlet olaj jön egy ideig, azt vissza tudják adni a készletező szövetségnek. Nyilván vannak saját belső tartalékaik, tárolóik is, a többlet olajat el tudják tárolni. Nem is baj egy ilyen időszakban, amikor a globális olajkínálattal ilyen gondok vannak a Hormuzi-szoros lezárása miatt” – fogalmazott az Erste Bank olaj- és gázipari elemzője.

A cikk alapjául szolgáló interjút Király István Dániel készítette.

Gyengülni kezdett a forint, újra 365 felett az euró

Egyelőre úgy látszik, a március végével kezdődő, a választás után meglóduló forinterő áprilisban is kitart. Az iráni konfliktus alakulása mellett egyértelműen a Tisza-kormányra figyel a magyar deviza piac, és közelről követi a legújabb gazdasági bejelentéseit. A megmaradt figyelem az amerikai jegybank következő elnökjelöltjére, Kevin Warshra és a várható amerikai jegybanki lépésekre irányul. A forint továbbra is egy szűk sávban mozog, az euró 363, míg a dollár 308.

A terveket kedden mutatták be a szövetség nemzeti válogatottak versenyeiért felelős bizottságának.

The Islamic Revolutionary Guard Corps says it is escorting the seized ships to the Iranian coast. Earlier, Donald Trump said he was extending the US-Iran ceasefire.

2026. április 22. 13:42
Az államháztartási hiányadattal búcsúzik a kormány
2026. április 22. 12:58
Karácsony Gergelynek kész tervei vannak az uniós források felhasználására
