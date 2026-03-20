Ásványolaj Szövetség: bármennyit lehet tankolni, csak egyes kis kutakon lehet korlátozás

Csak maga a kormányrendelet által felszabadított biztonsági kőolaj- és kőolajtermék-készletekből a piacra kerülő benzin és gázolaj mennyisége másfél-két hónapos ellátást tud biztosítani – mondta el az InfoRádió megkeresésére Grád Ottó, a Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkára.

Emlékeztetett: továbbra is érkezik be importáru elsősorban gázolajból, de prémium benzin- és gázolajtermékekből is, illetve a finomító is működik, tehát az ellátás három lába, a finomító, az import és a felszabadított biztonsági készlet elegendő árufedezetet biztosít a következő időszakra.

De milyenek a kilátások? Ez szerinte jelentős mértékben függ az árak alakulásától.

„A védett ár bevezetése elszakította valamilyen szinten a piaci árat és a legnagyobb forgalmat biztosító úgynevezett védett árat. Ez az árkülönbség hatással van az importra, hiszen ha ez az árkülönbség nagy, folyamatosan csökken az import mennyisége” – figyelmeztetett.

Megítélése szerint a benzin esetében a helyzet viszonylag normalizált, itt az árkülönbség gyakorlatilag minimális, de

a gázolajnál az Európában kialakult, viszonylag komolynak mondható hiány következtében az árkülönbség a piaci gázolajár és a védett áras gázolajár között elszállt,

így itt az import folyamatosan csökken.

„Azt azért nem szabad elfelejteni, hogy nagyon komoly mennyiséget, 610 millió liter gázolajat szabadított fel a kormányrendelet, és emellett a finomítóban továbbra is történik előállítás” – tette hozzá Grád Ottó.

A nyomás időközben folyamatosan nő a benzinkutakon is, szaúdi források szerint nem kizárt, hogy heteken belül 180 dollár is lehet a Brent olaj hordónkénti ára, már most 60 százalékos a drágulás a konfliktus kirobbanása óta. Ezt kiegészítve elmondta, hogy a Hormuzi-szoros sorsa kulcs lesz, szélsőséges esetben lehet a fenti szám az ár.

„Ezzel szemben, ha a tényeket nézzük, péntek reggel az amerikai adminisztráció bejelentette, hogy könnyíti a kereskedelembe visszalépését azoknak az iráni olajat szállító hajóknak, amelyek eddig megállásra kényszerültek, és ezek az iráni tételek, illetve a korábbi napokban könnyített orosz szankciós hajók piacra lépése máris komoly fordulatot jelentett, és ma reggel már 110 dollár alatt, 108-107 dolláron kereskedtek az Európában mértékadó Brent típusú kőolajjal” – számolt be azok után, hogy a hét elején ez az árszint még a 120 dollárt is „megkóstolta”,

a piac tehát „megnyugodni látszik”,

különösképpen azon bejelentések miatt, ami a fizikai oldal, tehát a piacra kerülő iráni tételeket illeti, illetve azokat a szakértői véleményeket, hogy Irán azért folyamatosan kifogy azon hadi eszközökből, amelyekkel képes az országon kívüli célpontokat támadni.

Reagált azon félelmekre is, amelyek a tankolás mennyiségének lehetséges korlátozását érintik: „a Magyarországon működő mintegy kétezer töltőállomásnak több mint felét, tehát több mint ezer töltőállomást a Magyar Ásványolaj Szövetség tagvállalatai, a nagy hálózatok üzemeltetik. Ezeknél a töltőállomásoknál folyamatosan elérhető üzemanyag, mind benzinből, mind gázolajból, és nincs korlátozás”.

A környező országok megszorításait is kommentálta: itthon központi korlátozás nincs, de az tény, hogy a vidéki kisebb töltőállomások, független benzinkutak irányából lehet korlátozásokról hallani, de tudomása szerint ezek a nagyfogyasztókat fogják vissza, azért, hogy a magánszemélyek részére a személygépjárművekben elegendő üzemanyag álljon rendelkezésre. Megjegyezte: egy 50 literes tankolás számukra elegendő mennyiség, viszont lehetővé teszi azt, hogy a kút még a logisztikai nehézségek ellenére is folyamatosan működjön.