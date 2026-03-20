ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
393.21
usd:
340.29
bux:
122107.32
2026. március 20. péntek Klaudia
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
At the gas station.
Nyitókép: gremlin/Getty Images

Ásványolaj Szövetség: bármennyit lehet tankolni, csak egyes kis kutakon lehet korlátozás

Infostart / InfoRádió - Sipos Ildikó

Biztosított Magyarországon az üzemanyag-ellátás; bár nőtt a kereslet, de a Magyar Ásványolaj Szövetség tagvállalatainál van elegendő áru, mindenkit ki tudnak szolgálni – mondta az InfoRádióban a szövetség főtitkára, Grád Ottó. A benzinkutaknál maradó összegből nem lehet fenntartani a kutakat – közölte Egri Gábor, a Független Benzinkutak Szövetségének szakértője.

Csak maga a kormányrendelet által felszabadított biztonsági kőolaj- és kőolajtermék-készletekből a piacra kerülő benzin és gázolaj mennyisége másfél-két hónapos ellátást tud biztosítani – mondta el az InfoRádió megkeresésére Grád Ottó, a Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkára.

Emlékeztetett: továbbra is érkezik be importáru elsősorban gázolajból, de prémium benzin- és gázolajtermékekből is, illetve a finomító is működik, tehát az ellátás három lába, a finomító, az import és a felszabadított biztonsági készlet elegendő árufedezetet biztosít a következő időszakra.

De milyenek a kilátások? Ez szerinte jelentős mértékben függ az árak alakulásától.

„A védett ár bevezetése elszakította valamilyen szinten a piaci árat és a legnagyobb forgalmat biztosító úgynevezett védett árat. Ez az árkülönbség hatással van az importra, hiszen ha ez az árkülönbség nagy, folyamatosan csökken az import mennyisége” – figyelmeztetett.

Megítélése szerint a benzin esetében a helyzet viszonylag normalizált, itt az árkülönbség gyakorlatilag minimális, de

a gázolajnál az Európában kialakult, viszonylag komolynak mondható hiány következtében az árkülönbség a piaci gázolajár és a védett áras gázolajár között elszállt,

így itt az import folyamatosan csökken.

„Azt azért nem szabad elfelejteni, hogy nagyon komoly mennyiséget, 610 millió liter gázolajat szabadított fel a kormányrendelet, és emellett a finomítóban továbbra is történik előállítás” – tette hozzá Grád Ottó.

A nyomás időközben folyamatosan nő a benzinkutakon is, szaúdi források szerint nem kizárt, hogy heteken belül 180 dollár is lehet a Brent olaj hordónkénti ára, már most 60 százalékos a drágulás a konfliktus kirobbanása óta. Ezt kiegészítve elmondta, hogy a Hormuzi-szoros sorsa kulcs lesz, szélsőséges esetben lehet a fenti szám az ár.

„Ezzel szemben, ha a tényeket nézzük, péntek reggel az amerikai adminisztráció bejelentette, hogy könnyíti a kereskedelembe visszalépését azoknak az iráni olajat szállító hajóknak, amelyek eddig megállásra kényszerültek, és ezek az iráni tételek, illetve a korábbi napokban könnyített orosz szankciós hajók piacra lépése máris komoly fordulatot jelentett, és ma reggel már 110 dollár alatt, 108-107 dolláron kereskedtek az Európában mértékadó Brent típusú kőolajjal” – számolt be azok után, hogy a hét elején ez az árszint még a 120 dollárt is „megkóstolta”,

a piac tehát „megnyugodni látszik”,

különösképpen azon bejelentések miatt, ami a fizikai oldal, tehát a piacra kerülő iráni tételeket illeti, illetve azokat a szakértői véleményeket, hogy Irán azért folyamatosan kifogy azon hadi eszközökből, amelyekkel képes az országon kívüli célpontokat támadni.

Reagált azon félelmekre is, amelyek a tankolás mennyiségének lehetséges korlátozását érintik: „a Magyarországon működő mintegy kétezer töltőállomásnak több mint felét, tehát több mint ezer töltőállomást a Magyar Ásványolaj Szövetség tagvállalatai, a nagy hálózatok üzemeltetik. Ezeknél a töltőállomásoknál folyamatosan elérhető üzemanyag, mind benzinből, mind gázolajból, és nincs korlátozás”.

A környező országok megszorításait is kommentálta: itthon központi korlátozás nincs, de az tény, hogy a vidéki kisebb töltőállomások, független benzinkutak irányából lehet korlátozásokról hallani, de tudomása szerint ezek a nagyfogyasztókat fogják vissza, azért, hogy a magánszemélyek részére a személygépjárművekben elegendő üzemanyag álljon rendelkezésre. Megjegyezte: egy 50 literes tankolás számukra elegendő mennyiség, viszont lehetővé teszi azt, hogy a kút még a logisztikai nehézségek ellenére is folyamatosan működjön.

KAPCSOLÓDÓ HANG

benzin

gázolaj

üzemanyag

tankolás

grád ottó

energiaválság

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Orbán Viktor: a nemzeti összefogás az egyetlen erő, ami képes megvédeni a magyarok pénzét

Újítsuk meg a háborúellenes szövetségesünket – fogalmazott Orbán Viktor az országjárása szentendrei állomásán péntek este. A miniszterelnök kiemelte, minden magyarnak tudnia kell: vagy kiállunk a magunk érdeke mellett és nemzeti kormányt választunk, vagy egy ukránbarát kormány odaadja a magyarok pénzét Kijevnek és megszünteti a rezsicsökkentést.
 

Titkos sejtek, az iráni rezsim rendszerének alappillérei ellen vív keserves harcot Izrael

Az iráni konfliktus részeként az izraeli légierő újabban az iráni félkatonai szervezet, a Baszidzs utcai ellenőrzőpontjait is támadja. E szervezet tagjai civil ruhában, arctalanul cselekszenek, az irániak pedig a bőrükön érzik a szervezet brutalitását, ezért sokan elégedetlenek. Az iráni rezsim „szemeit és füleit” is igyekszik most Izrael meggyengíteni, de a cél elérése igencsak nehézkes.
 

VIDEÓ
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.03.23. hétfő, 18:00
Varju László
a Demokratikus Koalíció országgyűlési képviselője, a párt képviselőjelöltje
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Nagyot ütöttek a forinton, este is hiába próbálkozik a szépítéssel

Elmozdultak a globális kamatvárakozások, óriásit erősödött a dollár. A forintot nagyon rángatják az elmúlt napokban. Reggel óta veszik az olajat, a forint pedig megy utána. Nap közben egészen 395 közelébe ütötték a forintot, a dollár árfolyama pedig 341 forint felett is járt. Este kapaszkodni kezdett a forint, de a jegyzések még ezzel együtt is bőven a nyitáskor látott szintek felett mozognak.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Nem vicc! Közel 5 milliárddal húzta le az államot a hazai cipőmaffia: így verték át magyarok tömegeit

A cég a megszerzett milliárdokból rendszeresen fizetett a csalásban részt vevő orvosoknak.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
UK agrees to let US use British bases to strike Iranian sites targeting Strait of Hormuz

Keir Starmer's decision comes after Donald Trump berated his Nato allies as "cowards" for not getting involved in securing the key oil shipping route.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. március 20. 20:23
Orbán Viktor: a nemzeti összefogás az egyetlen erő, ami képes megvédeni a magyarok pénzét
2026. március 20. 19:42
A Balatonnál rohant a rendőrök karjaiba egy fegyveres rablás gyanúsítottja
×
×