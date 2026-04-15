2026. április 15. szerda Anasztázia, Tas
Nyitókép: Facebook/Temu

Kiszűrik a bóvli, hamis termékeket – új korszak kezdődik a Temunál

A kínai webáruház csatlakozik a Nemzetközi Hamisításellenes Koalícióhoz, és az együttműködés keretében az a legfőbb cél, hogy a gyanús termékeket és a jogsértő eladókat még az előtt kiszűrjék, hogy a vásárlók találkoznának velük az oldalon.

Megkezdődik a jogsértő termékek kiszűrése a Temun, amely csatlakozik a Nemzetközi Hamisításellenes Koalícióhoz (IACC). Ezzel új fejezet nyílik a kínai webáruháznál, ami megszűnik úgy létezni, ahogy eddig ismertük – írja az Index.

A Temu az elmúlt években olcsó termékeivel, gazdag kínálatával és a különböző online platformokat elözönlő hirdetéseivel nagyon népszerűvé vált a vásárlók körében, csakhogy sok esetben erősen megkérdőjelezhető, hogy az adott termék valódi-e vagy csak másolat.

A mostani kezdeményezés ennek a bizonytalanságnak és átverési, hamisítási hullámnak vethet véget.

Az e-kereskedelmi óriás közleményében is megerősítette, hogy csatlakozik az IACC-hez, ami alapjaiban megváltoztatja a platform eddigi működését. Elsősorban a nyugati szabályozók nyomása és a globális terjeszkedés miatt volt kénytelen meghozni azt a lépést a cég, hogy megtisztítsa a kínálatát. Ennek érdekében az ígéretek szerint mindent megtesznek a szellemi tulajdon védelméért.

A Temu számára is világossá vált, hogy a szellemi tulajdon védelme alapvető fontosságú egy olyan piactér felépítésében, amelyben a fogyasztók és a márkák egyaránt megbízhatnak. Közleményükben jelzik, hogy az IACC-hoz való csatlakozásuk is tükrözi elkötelezettségüket a szellemi tulajdon védelme iránt, és várakozással tekintenek az iparági szereplőkkel és érintettekkel való konstruktív együttműködés elé.

A kínai webáruház komolyan gondolja a nagy váltást, melyre az egyik legfőbb bizonyíték, hogy új IP-jogérvényesítési rendszert vezetnek be. Ez a gyakorlatban azt fogja jelenteni, hogy

több mint 6700 márkát tartalmazó adatbázis alapján figyelik a kínálatot, miközben az algoritmusok több mint 38 millió képet és 9 millió kulcsszót elemeznek folyamatosan.

A cél, hogy a gyanús termékeket és a jogsértő eladókat még az előtt kiszűrjék, hogy a vásárlók találkoznának velük az oldalon.

Ha a jogtulajdonosok mégis észlelnének másolatot, az esetek 99,9 százalékában három munkanapon belül lezárják az eltávolítási kérelmet. Az átlagos ügyintézés azonban ma már egy napon belül lefuttatható. Ennek köszönhetően a platformon remélhetőleg már nem lesznek ügyeskedések, hamisítványok, utánzatok és engedély nélkül márkázott termékek.

A Temu „tisztulási” szándékát megerősítve több mint 1500 márkával kötött együttműködést, melynek keretében forródrótot és jogérvényesítési eszközöket biztosít a jogtulajdonosok számára, akik így aktívan részt vehetnek az oldal megtisztításában. Az IACC elnöke, Bob Barchiesi közölte: a hamisítás elleni fellépés összehangolt, ágazatokon átívelő együttműködést igényel. A szakember kifejezte reményét is, hogy a Temu aktív részvételével sikerül egy biztonságosabb és megbízhatóbb online ökoszisztémát kialakítani világszerte.

Ahogy arra számítani lehetett, továbbra sincsen még végleges eredménye a választásoknak. Az átszavazók és a levélszavazatok, valamint az újraszámlálás miatt még mozog az eredmény, 4 egyéni választókerület sorsa is egy csupán egy hajszálon múlik. Időközben kiderült, hogy Magyar Péter szerda reggel dupla interjút ad a közmédiának, valamint Orbán Anitát Romániába invitálta a külügyminiszter. Az eredmények alakulásáról és a legfrissebb választási hírekről folyamatosan tudósítunk.

A hazai fürdőkben létezik egy kevésbé ismert, de annál kedvezőbb lehetőség, a társadalombiztosítás által támogatott gyógyászati kezelések.

The United Nations' secretary general said it was "highly probable" that the negotiations would restart.

