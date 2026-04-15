Infostart.hu
2026. április 15. szerda Anasztázia, Tas
Húszezer forintos bankjegyek.
Elemző: harmadnapra is kitart a forint ereje

Szerdán kora reggel a 364-es szint közelében zajlott a kereskedés az euróval szemben, négy éve nem volt ilyen erős a forint.

Lassan elmúlóban van a választások utáni első „eufória” a forint piacán. A hétfői jelentős erősödés után kedden már inkább stagnált, mostanra pedig a 364-es szint felé kúszott vissza az euró jegyzése – mondta el Beke Károly, a Portfolio elemzője az InfoRádióban.

Mint hozzátette, kisebb mozgások bármikor lehetnek, továbbra is kérdés a közel-keleti háború kimenetele, valamint a nemzetközi színtérről is jöhetnek behatások a forintra. Belföldi oldalról ugyanakkor már nagyjából beárazta a piac a kormányváltást, a 365 körüli szinten maradhat tehát az euró-forint jegyzés.

A dollárral szemben 310 alá bukott a forint, most 309 forint 60 fillérnél jár, de volt 308 környékén is. Ott is hasonló mozgás volt látható az elmúlt napokban, a hétfői jelentős forinterősödés ugyanis szépen lassan kifulladt. Az euro-dollár árfolyam esetében is az látható, hogy a dollár erősödik, amely rossz hír a forintnak. Ugyanakkor a dollár csak kismértékben erősödik – mondta el Beke Károly.

A cikk alapjául szolgáló interjút Sipos Ildikó készítette.

Elemző: legkorábban 2031-2032-ben lehet szó euróbevezetésről
Magyarország EU-tagsága óta már többször kopogtathatott volna az eurózóna ajtaján, de korábban politikai akarat nem volt, most pedig a feltételektől vagyunk távol. A politikai akaratról Magyar Péter hétfői nemzetközi sajtótájékoztatóján viszont nyilatkozott: először a költségvetés állapotát világítják át. Az időtávról és a bevezetés részleteiről az InfoRádió a Portfolio elemzőjét kérdezte.
Alkotmányjogász: minden közjogi méltóság leváltható, de komoly feltételei vannak

Magyar Péter, a Tisza Párt miniszterelnök-jelöltje már vasárnap este követelte számos közjogi méltóság és független állami intézmény vezetőjének lemondását. Valamennyi állami tisztségviselő és közjogi méltóság esetében van lehetőség az elmozdításukra, de Stánicz Péter alkotmányjogász az InfoRádióban jelezte, ehhez sok feltételre van szükség, egyes esetekben az alaptörvény módosítására is.
 

Magyarics Tamás az új magyar–amerikai kapcsolatokról: két személyes ígéret sorsa lehet kérdéses

Bár várhatóan változni fognak a magyar-amerikai kapcsolatok a Tisza Párt választási győzelmével, de mindez nem jelenti azt, hogy a kormánytól független megállapodások, például a hadiipari eszközbeszerzések leállnának – mondta Magyarics Tamás az InfoRádió Aréna című műsorában.
 

Hogyan alakulhat át a magyar–amerikai viszony? Magyarics Tamás, Inforádió, Aréna
Választás 2026: mi okozta az óriási fordulatot? Virág Andrea és Kiszelly Zoltán, Inforádió, Aréna
Az életben vannak gátlásaim, de a színpadon nincsenek. Nagy-Kálózy Eszter, Inforádió, Aréna
 
Mutatunk egy részvényt, ami közel 60 százalékkal többet érhet

Rövid idő alatt több elemzőház is optimista lett az egyik relatíve fiatal tőzsdei cégre. A vállalat ugyan 2007 óta létezik, de csak nem régen ment tőzsdére és különleges üzleti modelljével hamar felhívta magára a figyelmet. A frissen megjelent elemzések alapján több nagy Wall Street-i ház is izgalmasnak találja a papírt, és akár 55 százalékot meghaladó felértékelődési potenciált is elképzelhetőnek tart. Ráadásul a cég egy olyan szektorban működik, amely a befektetők kiemelt figyelmét élvezte a közelmúltban. Hasonló témákról is szó lesz következő befektetési konferenciánkon, május 12-én jön a Portfolio Investment Day 2026. Ne hagyja ki az év egyik legizgalmasabb befektetési eseményét! Jelentkezés itt.

Kvíz: Mestere vagy a mesterdetektíveknek? Lássuk, tényleg mindent tudsz-e a legendás Sherlock Holmesról!

Igazi mesterdetektív vagy? Tedd próbára a logikád és a memóriád mai Sherlock Holmes kvízünkkel! Kattints és nyomozz velünk!

US and Iran discuss next round of peace talks as Pakistani mediators arrive in Tehran

No further negotiations have been scheduled yet, the BBC understands, after the first round of talks last weekend ended without a deal.

