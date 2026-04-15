Elemző: harmadnapra is kitart a forint ereje

Lassan elmúlóban van a választások utáni első „eufória” a forint piacán. A hétfői jelentős erősödés után kedden már inkább stagnált, mostanra pedig a 364-es szint felé kúszott vissza az euró jegyzése – mondta el Beke Károly, a Portfolio elemzője az InfoRádióban.

Mint hozzátette, kisebb mozgások bármikor lehetnek, továbbra is kérdés a közel-keleti háború kimenetele, valamint a nemzetközi színtérről is jöhetnek behatások a forintra. Belföldi oldalról ugyanakkor már nagyjából beárazta a piac a kormányváltást, a 365 körüli szinten maradhat tehát az euró-forint jegyzés.

A dollárral szemben 310 alá bukott a forint, most 309 forint 60 fillérnél jár, de volt 308 környékén is. Ott is hasonló mozgás volt látható az elmúlt napokban, a hétfői jelentős forinterősödés ugyanis szépen lassan kifulladt. Az euro-dollár árfolyam esetében is az látható, hogy a dollár erősödik, amely rossz hír a forintnak. Ugyanakkor a dollár csak kismértékben erősödik – mondta el Beke Károly.

