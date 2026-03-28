Még az igénylés előtt gyorsan kideríthető, kaphatunk-e lakáshitelt

Az előminősítés lényege, hogy még a hitelfelvétel előtt a bank megvizsgálja az igénylő hitelképességét, elsősorban a jövedelme, munkaviszonya, KHR-státusza és a már meglévő hitele(i) alapján. Ez segít meghatározni, hogy mekkora hitelösszegre lehet jogosult, ezáltal könnyebbé válik az ingatlan keresése is, hiszen magabiztosabb alkupozícióból tárgyalhat az eladóval és biztonságosabban foglalózhat is.

Az előzetes hitelbírálatnak többféle módja van, de az minden esetben megegyezik, hogy a tényleges hiteligénylés benyújtását megelőzően kerül rá sor. Nem gond, ha még nincs kinézve a megvásárolandó ingatlan, ugyanis az előbírálat keretében fedezetvizsgálatot még nem végez a bank.

Az előminősítés nem kötelez hitelfelvételre, tehát kötöttségtől mentesen kérhető:

online,

telefonon,

személyesen bankfiókban vagy

hitelközvetítőtől.

A sikeres előbírálatról szóló banki dokumentum tulajdonképpen egy (általában nem kötelező érvényű) hitelajánlat, ami akár 1-3 hónapig is érvényes lehet. Ezidő alatt jellemzően az ajánlatban szereplő feltételekkel igényelhető az előbírált hitelösszeg.

Az előminősítés pozitív eredménye fontos mérföldkő, de nem garancia. Ha azonban nem történik változás a megadott adatokban, akkor jó eséllyel a tényleges hitelfelvétel is zökkenőmentes lesz. Élesben mindenképp szükség lesz az eredeti dokumentumok benyújtására, továbbá az ingatlanfedezet értékelését is el kell végeznie a banknak. A hitelfelvétel azonban gyorsabban megy az előbírálat után, hiszen az ügyféladatok már benne vannak a bank rendszerében, csak ellenőrizni kell azok fennállását és valódiságát.

Mennyi idő alatt készül el az előminősítés?

Lakásvásárlás és hitelfelvétel során a gyorsaság egyértelmű előnyökhöz juttathat, ezért nem mindegy, hogy egy-egy lépés meddig tart. Az előminősítés ideje attól is függ, hogy milyen csatornán és hány banktól kérjük. Van olyan előszűrés is, amit pár perc alatt csinálnak. Azonban ez nem igazi előbírálat, tájékozódásra alkalmas csupán. Az előminősítés lényegét az előbírálati igazolás adja, amelynek érvényességi ideje alatt jó eséllyel ténylegesen is felvehető az előbírált lakáshitel.

Online előminősítés akár 24 óra alatt 3 banktól is

Az online előzetes hitelbírálat az egyik leggyorsabb és legkényelmesebb módja az előzetes hitelképesség vizsgálatának, teljesen díjmentesen. Rögtön 3 bankhoz is beküldhető ugyanaz az űrlap. Az előminősítést a bankok végzik, az igazolás érvényességi ideje pedig 1-3 hónap.

Előzetes hitelbírálat átfutási ideje a bankoknál

Közvetlenül a bankoknál is kérhető előzetes hitelbírálat, ami a legtöbb helyen díjmentes. Általában egy előminősítés pár nap – esetenként akár 1 hét – alatt megvan. Az egyes bankoknál más és más menete van az előminősítésnek – már különböző dokumentumokat is bekérhetnek – így az átfutási idők is különbözőek. Egy bank előminősítése mindig csak az adott bankban érvényes, a saját feltételei szerint.

A hitelbírálati szempontok sem egységesek: van, amikor ugyanazzal a paraméterekkel az egyik bank elutasít vagy épp kevesebb hitelt ad, míg a másik banknál simán átmegy az igényelt összeg.

Hitelközvetítő által végzett előminősítés

A közvetítő jellemzően már a folyamat elején felméri az ügyfél pénzügyi helyzetét és igényeit. Ez alapján segít meghatározni, hogy mekkora hitelösszeg lehet számára elérhető, és mely bankok termékei jöhetnek szóba. Ez egyfajta előzetes hitelképességi vizsgálat, amely segít elkerülni a visszautasított kérelmeket. Ha az ügyfél banki előzetes hitelbírálatot kér, a közvetítő segít beadni az igényt, és a bírálatot a bank végzi a saját szabályai szerint.

Manapság az előminősítés a hitelfelvétel előszobája. Olyan lépés, amit a gyors átfutása miatt kár lenne kihagyni, mert megkönnyítheti a lakáshitel-igénylést, illetve a lakásvásárlást is.