MBH-vezérigazgató: kiemelkedő évet zártunk

Barna Zsolt a csütörtöki sajtótájékoztatón kiemelte: az időszak végére létrejött egy nagyon erős, stabil, magyar univerzális bank, amely a magyar nemzetgazdaság stabil szereplőjévé vált. A következő öt évre az a céljuk, hogy a nemzeti bajnok víziójuk mentén folytassák a növekedést. Közölte azt is, hogy külföldi piacra lépést terveznek, és folyamatosan monitorozzák a belföldi lehetőségeket is.

Az elnök-vezérigazgató közölte: a 2025-ös év nemcsak az üzleti eredmények miatt volt jelentős, hanem a 2021–2025 közötti stratégia lezárásával túl is teljesítették a kitűzött céljaikat.

Mára Magyarország második legnagyobb bankjává váltak,

sikeres tőkepiaci tranzakciókat hajtottak végre, aktívak voltak akvizíciókban, valamint a terveknek megfelelően haladtak a hazai bankpiac legnagyobb informatikai integrációjának megvalósításával.

Üzleti pozíciójuk és eredménytermelő képességük is erősödött

Az időszak kiemelt mérföldkövei közé sorolta a Sberbank ügyfeleinek átvételét, továbbá a Fundamenta és az Otthon Centrum akvizícióját. Az időszakban az ügyfélszám több mint 15 százalékkal 2,4 millióra emelkedett, a lakossági hitelezésben a piaci részesedésük 20 százalékra nőtt a 2021-es 16,1 százalékról, a mérlegfőösszeg 30 százalékkal 12 890 milliárd forintra nőtt, a saját tőke duplájára, 692 milliárd forintról 1261 milliárd forintra emelkedett.

Barna Zsolt hozzátette: az elmúlt három-öt évben az MBH bank fizette a szektorban a legtöbb adót, volt olyan év, hogy az OTP-nél is többet. Úgy véli,

az a legbiztosabb jele a bank stabilitásának, hogy „a szektort sújtó legnagyobb terhek ellenére ilyen fundamentális erősítést tudott véghez vinni”.

Ginzer Ildikó, az MBH Bank vezérigazgató-helyettese a lakossági üzletágról elmondta: az egyik legnagyobb hitelközvetítői és ingatlanközvetítő hálózat segíti a munkájukat. A lakáshitel és személyi kölcsön állományokban két számjegyű növekedést értek el tavaly, a lakáshitelek 10,7 százalékkal 1519,1 milliárd forintra, a személyi kölcsönök állománya 16,7 százalékkal 287,1 milliárd forintra nőtt. Kérdésre közölte: a hitelkereslet az év elején is kitartott, a lakáshitelezési piac havi 250 milliárd forint környékén alakul, az Otthon Start program népszerűsége töretlen.

Eredmények, állományok, mérleg

Krizsanovich Péter pénzügyi igazgató ismertette: a bank 12,2 százalékkal alacsonyabb, 237,5 milliárd forint korrigált adózás előtti eredményt ért el tavaly, a korrigált tőkearányos megtérülési mutató (ROE) pedig 17,5 százalék volt 2025-ben. A korrigált adózás utáni eredmény 204,4 milliárd forint volt tavaly, az előző évi 229,4 milliárd forintot követően. Közölte: a bruttó hitelállomány 3,7 százalékos éves növekedést követően több mint 6346 milliárd forint volt 2025 végén, az ügyfél-betétállomány 3,6 százalékos bővülés után több mint 8343 milliárd forintot tett ki. A lakossági hitelállomány éves szinten 7 százalékos növekedés mellett elérte a 2551 milliárd forintot, míg a betétállomány 3140 milliárd forinttal zárt év végén.

A lakossági szegmensen belül az új személyi kölcsön folyósítások volumene kiemelkedően nőtt, éves szinten több mint 26 százalékkal.

A vállalati szegmensen belül – amelynek az MBH Bank továbbra is vezető finanszírozója – a hitelállomány 3062 milliárd forintot ért el 2025 végén, a betétállomány pedig közel 8 százalékos éves növekedés után 5006 milliárd forintra nőtt – sorolta Krizsanovich Péter.

Krizsanovich Péter közölte: a bank 43,2 milliárd forint összegű bankadót és extraprofitadót könyvelt a teljes tavalyi évre, az extraprofitadó és a különadó emelkedik az idén, ami hátrányosan érinti az eredménytermelő képességet.

„Tetőzés”, idei tervek

Krizsanovich Péter az InfoRádióban azt mondta, összeolvadások esetén nem feltétlenül megszokott, hogy nő az ügyfelek száma, nekik azonban sikerült ezt elérni, amit korábban alapcélként jelöltek ki. Úgy véli, az MBH Banknak a likviditása, a tőkemegfelelése és a portfólió minősége is fejlődött, miközben az akvizíciókkal ugyancsak fontos stratégiai célkitűzések valósultak meg. Kiemelte, hogy

tavaly az informatikai integrációban is óriási lépést tettek előre, a „stratégiai ciklus tetőzésének” pedig a nyilvános részvényértékesítést nevezte 2025 végén,

amikor 12 ezer lakossági befektető döntött úgy, hogy befektet a bank részvényeibe. „Ez egy nagy mérföldkő és komoly siker volt a bank eddigi történetében” – jegyezte meg a pénzintézet vezérigazgató-helyettese.

Az idei tervekkel, várakozásokkal kapcsolatban úgy fogalmazott, stabil gazdasági környezetre számítanak, ahol reményeik szerint az MBH Bank eredményesen tud majd működni. Mint mondta, az elmúlt napokban visszaestek a gazdasági növekedési kilátások, így bizonyos változásokat biztosan eszközölni kell, de a célok nem változnak. Azt gondolja,

minden feltétel adott lesz ahhoz, hogy a bankjuk növekedjen, még jobban teljesítsen a különböző részterületeken.

„Keressük az organikus és az akvizíciós növekedési lehetőségeket. Még alakul, hogy milyen lesz az idei év, de azt gondoljuk, hogy stabilan tudunk majd működni, és még eredményesebbek leszünk” – összegzett Krizsanovich Péter.