Kell a kávé vagy a tea az egészséghez – az is kiderült, hogy mennyi

Több mint 130 ezer ember életét követték nyomon évtizedeken át, és kiderült: akik isznak valamennyi kávét vagy teát naponta, kisebb eséllyel kapnak demenciát, mint akik nem.

A koffein szerepe nagy az agyműködés szinten tartásában – de a túl sok koffein más szempontokból káros, és nincs is pluszhatása a viszonylag kevés koffeinhez képest.

Vagyis érdemes inni, de csak viszonylag keveset.

A JAMA című tudományos folyóiratban megjelent egy kutatás, amely évekig nyomon követte a vizsgált személyeket, írja a 24.hu a Gizmodo alapján.

Ezek alapján kimondható:

a koffeintartalmú kávé és tea fogyasztása nemcsak testünket frissíti fel, hanem az egészségesebb agyműködést is elősegítheti.

Az amerikai kutatók ápolók és más, a területen dolgozó szakemberek egészségügyi adatait tekintették át. Az önkénteseket arra kérték, hogy néhány évente térjenek ki az étkezési szokásaikra is, ami lehetőséget adott a kutatóknak arra, hogy összehasonlíthassák a rendszeresen kávét vagy teát fogyasztó embereket, illetve azokat, akik nem élnek koffeintartalmú szerekkel.

A két alapul vett vizsgálat alanyait – összesen 131 821 embert – legfeljebb 43 éven át követték nyomon. Közülük körülbelül 11 ezer embernél alakult ki demencia a vizsgálati időtartam alatt. A kutatók az eredményeket áttekintve arra jutottak, hogy azokhoz képest, akik csak kevés vagy semennyi kávét/teát nem fogyasztottak, alacsonyabb volt a demencia kialakulásának esélye azoknál, akik a legtöbbet itták.

Fontos megjegyezni, hogy

ezt a mintázatot nem figyelték meg koffeinmentes kávé vagy tea esetében, ami arra utal, hogy a koffein a kulcsfontosságú összetevő a jobb agyvédelemhez.

Ugyanakkor a kutatók azt is kiemelték, hogy nem kell feltétlen sok koffeint inni ahhoz, hogy ezeket az előnyöket tapasztaljuk. A szakértők nem találtak szignifikáns csökkenést a demencia kockázatában a nagy kávé- és teafogyasztóknál a mérsékelt ivókhoz képest.

A demencia megelőzésének optimális küszöbértéke a legtöbb kutatás szerint a napi két-három csésze kávé vagy egy-két csésze tea volt.