Nyitókép: met.hu

Hótorlaszok veszélye miatt narancs riasztás a határon

Infostart / MTI

Hófúvás veszélye miatt másodfokú (narancs) riasztást adott ki Győr-Moson-Sopron, Vas és Zala vármegye egyes járásaira a HungaroMet Nonprofit Zrt. péntek reggel. Veszélyjelzésükben azt írták, az érintett járásokban a friss hóval fedett területeken a viharos szél magas hótorlaszokat emelhet.

A meteorológiai szolgálat péntek éjfélig másodfokú (narancs) figyelmeztetést adott ki Győr-Moson-Sopron és Vas vármegyére havazás veszélye miatt, ugyanis a két vármegyében 24 óra alatt 20 centimétert meghaladó friss hó várható. A többi dunántúli vármegyére, továbbá Bács-Kiskun vármegyére elsőfokú (citromsárga) figyelmeztetést adtak ki havazás veszélye miatt, 12 óra alatt öt centiméternél több hó hullhat.

Péntekre Győr-Moson-Sopron, Vas, Zala és Veszprém vármegyére másodfokú (narancs) figyelmeztetést adtak ki hófúvás veszélye miatt, a friss hóval fedett területeken a viharos szél magas hótorlaszokat emelhet. Elsőfokú (citromsárga) figyelmeztetés van érvényben gyenge hófúvás miatt Somogy, Tolna, Fejér, Komárom-Esztergom, továbbá Heves és Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében, a friss hóval fedett területeken a szél alacsony hótorlaszokat emelhet.

A meteorológiai előrejelzés szerint pénteken a Dunántúlon a havazás a nyugati területekről fokozatosan kiterjed a középső és a déli részekre is. Az esti, késő esti órákban a Duna-Tisza közének déli felén is számítani lehet kisebb havazásra, közben észak, északnyugat felől szűnik a havazás. Reggeltől késő estig ezeken a területeken általában 1-5 centiméter friss hó várható, de délnyugaton ennél több, akár 5-10 centiméter is eshet. Az éjszaka második felében a Dél-Dunántúlon, valamint az Alföldön fordulhat elő kisebb havazás.

Az északi, északkeleti szelet péntek estig elsősorban nyugaton, kisebb eséllyel esetleg északkeleten viharos, óránkénti 60-75 kilométeres lökések kísérhetik. Pénteken nyugaton az időnként viharos széllökések hatására tartósabban erős hófúvás alakulhat ki magasabb hótorlaszokat emelve. Az erős szél azonban a Dunántúl többi részén is hóátfúvásokat okozhat, majd estére veszít erejéből a szél, így gyengül a hófúvás is.

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság azt kérte, a riasztással érintett területeken senki ne induljon útnak autóval, hacsak nem létszükséglet. Azt javasolták, aki mégis elindul, tájékozódjon az érvényben lévő meteorológiai riasztásokról és az aktuális útviszonyokról.

Arra is figyelmeztettek, hogy mindenki csak megfelelő műszaki állapotú, a téli időjárási körülményekre felkészített gépkocsival keljen útra, és vezessen lassabban, körültekintőbben, mert a hófúvás miatt a látótávolság gyorsan csökkenhet, a viharos szél pedig hótorlaszokat okozhat.

×