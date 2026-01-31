ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
381.42
usd:
321.78
bux:
128831.58
2026. január 31. szombat Gerda, Marcella
24 óra Ukrajna Venezuela Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nő az ujját egyensúlyban tartja az érmékkel.
Nyitókép: Fotó: freepik

Remek hírt kapott Olaszország

Infostart / MTI

Felminősítés lehetőségére utaló pozitívra javította az eddigi stabilról Olaszország államadós-osztályzatának kilátását a Standard & Poor's pénzügyi szolgáltató csoport globális hitelminősítő részlege (S&P Global Ratings). A cég egyebek mellett azzal az előrejelzésével indokolta a lépést, hogy az olasz magánszektor a nemzetközi kereskedelmet terhelő folyamatos bizonytalanság ellenére továbbra is képes lesz folyómérleg-többletek elérésére, és ez kedvező az olasz gazdaság nettó külső hitelezői pozíciója szempontjából.

A kilátás javításával egyidőben az S&P megerősítette Olaszország hosszú távú hazai és külső szuverén kötelezettségeinek "BBB plusz/A-2" osztályzatát.

A szombat hajnalban Londonban bejelentett lépés indoklásában a hitelminősítő kiemelte, hogy az olasz folyómérleg-egyenleg 2013 óta - a 2022-es energiasokkot kivéve - folyamatosan többletet mutat.

Az S&P közölte: a pozitív osztályzati kilátás azt a várakozását tükrözi, hogy az olasz gazdaság külső pozíciójának javulása a visszahúzó tényezők ellenére is folytatódik.

Olaszország a világ nyolcadik legnagyobb gazdasága,

jelentős a magánszektorbeli vagyontömeg, és egyedül a háztartási szektor nettó eszközállomány-pozíciója eléri a 11 200 milliárd eurót, amely az éves olasz hazai össztermék (GDP) 5,2-szerese - hangsúlyozza elemzésében a hitelminősítő.

Az S&P Global Ratings kiemeli azt is, hogy a pénzügyi szektoron kívüli olasz vállalatok magas és stabil profitrátái a háztartások bőséges megtakarítási rátájával együtt védelmet nyújtanak az olasz gazdaságnak a további sokkokkal szemben.

A hitelminősítő várakozása szerint a GDP-arányos olasz államháztartási hiány eredményszemléletű bázison számolva 2,9 százalékra csökken az idén, bár a következő években már csak marginális mértékű további csökkenés valószínű.

A cég 2029-re 2,7 százalékos deficitet vár.

Ebben a környezetben a hazai össztermékhez mért olasz államadósságráta a tavalyi 136 százalékról 2027-ig még egy kissé tovább emelkedik, és 2028-2029 után várható lassú csökkenés - áll az S&P előrejelzésében.

A hitelminősítő 2026-ra 0,8 százalékos növekedéssel számol az olasz gazdaságban a 2025-re szóló előzetes becslésekben szereplő 0,5 százalékos GDP-bővülés után, és prognózisa szerint a növekedés a 2027-2028-as időszakban is 0,8 százalékhoz közeli szinten stabilizálódik, ha addig nem következik be újabb kereskedelmi sokk.

Kezdőlap    Gazdaság    Remek hírt kapott Olaszország

olaszország

standard and poors

felminősítés

államadós-besorolás

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Az angyalok zenekarában énekelsz - Dolly érzelmes sorokkal búcsúzik Fenyő Miklóstól

Az angyalok zenekarában énekelsz - Dolly érzelmes sorokkal búcsúzik Fenyő Miklóstól

Megrendülten fogadta a hazai művészvilág és a közvélemény a hírt, miszerint életének 79. évében elhunyt Fenyő Miklós. A Hungária együttes alapítóját és a magyar rock and roll koronázatlan királyát január óta tüdőgyulladással kezelték kórházban, szervezete szombat reggel adta fel a küzdelmet.
 

Deutsch, Magyar, Vitályos - politikusok is emlékeznek az elhunyt Fenyő Miklósra

Fenyő Miklós a filmeken, a filmekben

Elhunyt Fenyő Miklós

VIDEÓ
Venezuela, Grönland, Irán: hol lép ismétDonald Trump? Magyarics Tamás, Inforádió, Aréna
Eb-ezüstön átvezet az út az olimpiai aranyéremhez? Varga Zsolt, Inforádió, Aréna
MÁV, Volán, HÉV: mi újul meg 2026-ban? Hegyi Zsolt, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.02. hétfő, 18:00
Tárnok Balázs
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézet kutatásért felelős igazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Lejár egy fontos határidő: órák maradtak hátra

Lejár egy fontos határidő: órák maradtak hátra

Már nincs sok idő arra, hogy az autósok megvásárolják a 2026-os e-matricáikat, a tavalyi éves jogosultságok érvényessége ugyanis január 31-én éjfélkor lejár. Aki érvényes jogosultság nélkül hajt fel egy fizetős útszakaszra, büntetést kockáztat.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Hatalmas hiba a Toyotánál: sorra hívják vissza az autókat, több tízezer jármű érintett

Hatalmas hiba a Toyotánál: sorra hívják vissza az autókat, több tízezer jármű érintett

A járművek fedélzeti kijelzője bizonyos esetekben nem működik hátramenetben, így a tolatókép eltűnhet a sofőr elől.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Photos released in Epstein files appear to show Andrew on all fours over female

Photos released in Epstein files appear to show Andrew on all fours over female

The photos put further pressure on Andrew Mountbatten-Windsor after years of scrutiny over his relationship with Epstein. He has always denied any wrongdoing.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. január 31. 12:27
Emelkedik az olajár, felszisszenhet, ha csak a jövő héten tankolna
2026. január 31. 11:32
Újraindították a számlázást, itt a legfrissebb MVM-közlemény a rezsistopról
×
×
×
×