Remek hírt kapott Olaszország

A kilátás javításával egyidőben az S&P megerősítette Olaszország hosszú távú hazai és külső szuverén kötelezettségeinek "BBB plusz/A-2" osztályzatát.

A szombat hajnalban Londonban bejelentett lépés indoklásában a hitelminősítő kiemelte, hogy az olasz folyómérleg-egyenleg 2013 óta - a 2022-es energiasokkot kivéve - folyamatosan többletet mutat.

Az S&P közölte: a pozitív osztályzati kilátás azt a várakozását tükrözi, hogy az olasz gazdaság külső pozíciójának javulása a visszahúzó tényezők ellenére is folytatódik.

Olaszország a világ nyolcadik legnagyobb gazdasága,

jelentős a magánszektorbeli vagyontömeg, és egyedül a háztartási szektor nettó eszközállomány-pozíciója eléri a 11 200 milliárd eurót, amely az éves olasz hazai össztermék (GDP) 5,2-szerese - hangsúlyozza elemzésében a hitelminősítő.

Az S&P Global Ratings kiemeli azt is, hogy a pénzügyi szektoron kívüli olasz vállalatok magas és stabil profitrátái a háztartások bőséges megtakarítási rátájával együtt védelmet nyújtanak az olasz gazdaságnak a további sokkokkal szemben.

A hitelminősítő várakozása szerint a GDP-arányos olasz államháztartási hiány eredményszemléletű bázison számolva 2,9 százalékra csökken az idén, bár a következő években már csak marginális mértékű további csökkenés valószínű.

A cég 2029-re 2,7 százalékos deficitet vár.

Ebben a környezetben a hazai össztermékhez mért olasz államadósságráta a tavalyi 136 százalékról 2027-ig még egy kissé tovább emelkedik, és 2028-2029 után várható lassú csökkenés - áll az S&P előrejelzésében.

A hitelminősítő 2026-ra 0,8 százalékos növekedéssel számol az olasz gazdaságban a 2025-re szóló előzetes becslésekben szereplő 0,5 százalékos GDP-bővülés után, és prognózisa szerint a növekedés a 2027-2028-as időszakban is 0,8 százalékhoz közeli szinten stabilizálódik, ha addig nem következik be újabb kereskedelmi sokk.