ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
381.42
usd:
321.78
bux:
128831.58
2026. január 31. szombat Gerda, Marcella
24 óra Ukrajna Venezuela Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Belgrád, 2018. október 11.Vásárlók a Lidl áruházlánc egyik új üzleténél Belgrádban 2018. október 11-én. A német cég ezen a napon megnyitotta első tizenhat szerbiai diszkontáruházát. (MTI/EPA/Koca Sulejmanovic)
Nyitókép: MTI/EPA/Koca Sulejmanovic

Nagyon várták ezt a napot Szolnokon a háziasszonyok

Infostart

Pont került a hetek óta tartó találgatások végére: január 29-én reggel megnyitotta kapuit Szolnok legújabb diszkontáruháza a Tószegi úton. A korábbi bútorbolt helyén kialakított egység jelentősen megkönnyíti a környéken élő családok és háziasszonyok mindennapi bevásárlásait.

A város déli részén élők számára régóta kérdéses volt, mi épül a Tószegi út 5. szám alatt, a Zalla Bútorbolt egykori épületében. Bár a közösségi oldalakon már hónapok óta keringtek a hírek egy népszerű multinacionális lánc érkezéséről, a hivatalos megerősítésre a hét közepéig várni kellett - írja a szon.hu.

A helybéliek számára könnyebbséget jelent, hogy a Délibáb utcai és a Széchenyi körúti egységek után ez már a harmadik ilyen típusú üzlet a vármegyeszékhelyen.

Az új helyszín különösen a Tószegi út környékén élőknek kedvező, hiszen így közelebb kerültek a friss pékáruk, zöldségek és a háztartási alapcikkek.

A nyitás alkalmából az üzletlánc különféle árkedvezményekkel várta a látogatókat.

Kezdőlap    Gazdaság    Nagyon várták ezt a napot Szolnokon a háziasszonyok

kereskedelem

szolnok

lidl

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Pásztor Szabolcs: idén a magánfogyasztás és a szolgáltató szektor húzhatja leginkább a magyar gazdaságot

Pásztor Szabolcs: idén a magánfogyasztás és a szolgáltató szektor húzhatja leginkább a magyar gazdaságot

A legtöbb elemző, piaci szereplő szerint a 2026-os évben 2-3 százalékos gazdasági növekedés várható Magyarországon. Az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány kutatási igazgatója az InfoRádió Trendfigyelő című műsorában elmondta: „ébernek” kell lenni, mert ha továbbra sem teljesítenek jól a külső piacok, az értelemszerűen begyűrűzik majd Magyarországra is. Ugyanakkor pozitívumnak nevezte, hogy egyre több amerikai nagyvállalat jön hazánkba kutatni vagy fejleszteni.

Újra övé a Magyar Aranylabda

Szoboszlai Dominik, a Liverpool és a magyar válogatott labdarúgója érdemelte ki a Magyar Aranylabda-díjat a 2025-ös teljesítményéért.
VIDEÓ
Venezuela, Grönland, Irán: hol lép ismétDonald Trump? Magyarics Tamás, Inforádió, Aréna
Eb-ezüstön átvezet az út az olimpiai aranyéremhez? Varga Zsolt, Inforádió, Aréna
MÁV, Volán, HÉV: mi újul meg 2026-ban? Hegyi Zsolt, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.02. hétfő, 18:00
Tárnok Balázs
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézet kutatásért felelős igazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Megszületett a döntés: bezár a világ egyik legszörnyűbb börtöne – Mindenkit szabadon engednek

Megszületett a döntés: bezár a világ egyik legszörnyűbb börtöne – Mindenkit szabadon engednek

Venezuela új elnöke, Delcy Rodriguez bejelentette, hogy teljes politikai amnesztiát ad az 1999 óta őrizetbe vett politikai fogvatartottaknak és bezárja az El Heliocide börtönt is.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Meghalt Fenyő Miklós

Meghalt Fenyő Miklós

A zenész 78 éves volt.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Takeaways from the millions of newly released Epstein files

Takeaways from the millions of newly released Epstein files

Three million new documents include hundreds of mentions of Trump and emails between Epstein and a person called "The Duke".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. január 31. 08:04
Pásztor Szabolcs: idén a magánfogyasztás és a szolgáltató szektor húzhatja leginkább a magyar gazdaságot
2026. január 30. 21:57
A Közel-keleten is tovább terjeszkedne a Mol
×
×
×
×