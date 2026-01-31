Nagyon várták ezt a napot Szolnokon a háziasszonyok

A város déli részén élők számára régóta kérdéses volt, mi épül a Tószegi út 5. szám alatt, a Zalla Bútorbolt egykori épületében. Bár a közösségi oldalakon már hónapok óta keringtek a hírek egy népszerű multinacionális lánc érkezéséről, a hivatalos megerősítésre a hét közepéig várni kellett - írja a szon.hu.

A helybéliek számára könnyebbséget jelent, hogy a Délibáb utcai és a Széchenyi körúti egységek után ez már a harmadik ilyen típusú üzlet a vármegyeszékhelyen.

Az új helyszín különösen a Tószegi út környékén élőknek kedvező, hiszen így közelebb kerültek a friss pékáruk, zöldségek és a háztartási alapcikkek.

A nyitás alkalmából az üzletlánc különféle árkedvezményekkel várta a látogatókat.