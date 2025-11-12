ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
385.29
usd:
333.09
bux:
108672.34
2025. november 12. szerda Jónás, Renátó
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Forint és dollár bankjegyek
Nyitókép: pfongabe33/Getty Images

Oeconomus: a kedvező forintárfolyam mérsékli az inflációt

Infostart

Az üzemanyagok árában viszonylag gyorsan megjelenik a forint erősödése, illetve általánosságban az import termékek árára is kedvező hatással van a stabil forintárfolyam – írja Erdélyi Dóra, az Oeconomus senior elemzője egy friss tanulmányban.

A forint árfolyamának tartós erősödése, illetve a kötelező és önkéntes árkorlátozó intézkedések stabilizálták az inflációs nyomást a gazdaságban. Az év végéig várhatóan az infláció 4 százalék alá lassul, az év egészét tekintve átlagosan 4,5 százalék körül alakulhat az inflációs mutató Magyarországon – olvasható az Oeconomus tanulmányában.

Az előzetes elemzői várakozások mediánja az októberi inflációra 4,4 százalékos volt éves alapon, a KSH adatközlése szerint 4,3 százalék lett. A maginfláció ugyanakkor a szeptemberi 3,9 százalékról 4,2 százalékra emelkedett októberre, éves alapon, elsősorban a bázishatásnak köszönhetően – írja Erdélyi Dóra, senior elemző, a tanulmány szerzője.

Az infláció így éves szinten augusztus óta változatlan, továbbá változatlan maradt havi összevetésben is, hiszen szeptemberhez viszonyítva átlagosan nem változtak az árak. Ezen belül egy hónap alatt az élelmiszerek ára 0,1 százalékkal mérséklődött, immár második hónapja. A szolgáltatások ára szintén átlagosan 0,1 százalékkal csökkent. A járműüzemanyagok vonatkozásában 1,1 százalékos, míg a gyógyszereknél, gyógyáruknál 0,1 százalékos csökkenést mértek, olvasható a tanulmányban.

Erdélyi Dóra hozzáteszi, hogy havi szinten a háztartási energia ára változatlan maradt, ahogy a tartós fogyasztási cikkeké is. A szezonváltás következtében a ruházkodási cikkek 2,3 százalékkal drágultak, míg a szeszesitalok, dohányáruk körében 0,2 százalékos növekedést mértek.

Idén a kormányzati tárgyalások eredményeképpen a telekommunikációs és pénzügyi szolgáltatók, valamint a biztosítók is önkéntesen befagyasztották áraikat. Ennek pozitív hatásai már tavasz óta láthatóak, a szolgáltatások éves alapú inflációja folyamatosan lassult. Nyáron elsősorban a turizmushoz és a vendéglátáshoz kapcsolódó szolgáltatások árai drágultak, de ez a hatás is kifutott szeptemberre, írja a tanulmány.

A forint októberben a dollárral és az euróval szemben is erősödött, segítve az infláció stabilizálódását, teszi hozzá Erdélyi Dóra. Ezzel az év elejéhez képest az euróval szemben 5 százalékkal, az amerikai dollárral szemben pedig 16 százalékkal erősödött a forint. A szolgáltatások árára kedvezően hat a forint árfolyamának stabilitása, valamint az importtermékek árában is megmutatkozik a pozitív hatás.

Ugyanakkor

a forint gyengülése gyorsabban és nagyobb erővel hat az árakra, míg az erősödő forint lassabban és kisebb mértékben jelenik meg

– írja a tanulmány.

Az üzemanyagok árában viszont relatíve gyorsan megjelenik a forint erősödése, de nemcsak ez hat ki az árakra. Több tényező is szerepet játszik bennük, elsősorban a világpiaci folyamatok, a kereslet-kínálati viszonyok, továbbá a különféle finomítói és kis- illetve nagykereskedelmi árrések alakulása. Októberben mérséklődtek a világpiaci olajárak, amelyek gyorsan begyűrűznek az üzemanyagárakba. A KSH adatai szerint egy hónap alatt 1,1 százalékkal csökkent az üzemanyagok ára októberben, éves szinten 2,2 százalékkal mérséklődtek, írja Erdélyi Dóra, a tanulmány szerzője. A háztartási energia tekintetében egy hónap alatt nem történt az árban átlagosan változás. Éves alapon viszont 10,7 százalékos volt a drágulás, ebben szerepet játszott az idei hidegebb időjárás, ennek hatására a nagyobb fogyasztás.

Az élelmiszerárak annak ellenére mérséklődtek 0,1 százalékkal szeptemberhez képest, hogy az idei kedvezőtlen időjárás miatt gyengébb lett a termés, csökkent a termésmennyiség, olvasható a tanulmányban. Emellett az erősödő forint és és az árrésstopok meghosszabbítása is kedvező hatással voltak.

A 2022-es nyári hőhullám Európában 0,4-0,9 százalékponttal növelhette az élelmiszerek inflációját,

amely a következő években erősödhet, 2035-re az élelmiszerinflációs nyomás akár 30-50 százalékkal is fokozódhat Európában, teszi hozzá a szerző. Egyelőre viszont itthon az idényáras élelmiszerek árai szeptemberről októberre 2,1 százalékkal csökkentek.

Az MNB szeptemberi inflációs jelentésében éves átlagban 4,6 százalékos inflációt vár 2025-ben, 2026-ban 3,8 százalékra lassulhat a mutató. A jegybank várakozása szerint az áremelkedés üteme 2026 elején a 2-4 százalékos toleranciasávba mérséklődhet, 2027 elején érheti el a 3 százalékos inflációs célt. Az IMF augusztus végi előrejelzése alapján 2025-ben Magyarországon 4,6 százalékos éves átlagos infláció várható. 2026-ra 3,5 százalékos éves átlagos inflációt várnak, míg az év végén 3,1 százalékos inflációt, írja a senior elemző.

Egyes elemzői várakozások szerint a jövő év elején akár 2 százalék körüli inflációt is láthatunk majd

– teszi hozzá a tanulmány szerzője.

Az Európai Unióban átlagosan gyorsult az infláció 2025 szeptemberében, az augusztusi 2,4 százalékról 2,6 százalékra. Az eurózónában szeptemberben 2,2 százalékon, míg októberben 2,1 százalékon állt az inflációs mutató, amely nem haladja meg jelentősen az EKB 2 százalékos célját. Szeptemberben a legmagasabb infláció Romániában volt, 8,6 százalékos. Magyarország a 27 tagállam rangsorában az 5. helyen állt a szeptemberi infláció tekintetében, írja Erdélyi Dóra, senior elemző.

Kezdőlap    Gazdaság    Oeconomus: a kedvező forintárfolyam mérsékli az inflációt

infláció

forintárfolyam

erdélyi dóra

oeconomus

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK
LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Oeconomus: a kedvező forintárfolyam mérsékli az inflációt

Oeconomus: a kedvező forintárfolyam mérsékli az inflációt
Az üzemanyagok árában viszonylag gyorsan megjelenik a forint erősödése, illetve általánosságban az import termékek árára is kedvező hatással van a stabil forintárfolyam – írja Erdélyi Dóra, az Oeconomus senior elemzője egy friss tanulmányban.
VIDEÓ
Háború: ha most áttörnek az oroszok, nincs előttük akadály? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
Amerikai-magyar megállapodás: kulisszatitkok a Fehér Házból. Orbán Balázs, Inforádió, Aréna
Ki járt jobban Donald Trump és Orbán Viktor alkujában? Csizmazia Gábor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.11.12. szerda, 18:00
Kiss Ambrus
a Főpolgármester Hivatal főigazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Nagyon nehéz az ukránok helyzete Zaporizzsjában, Moszkvát vette célba egy ukrán drón – Háborús híreink szerdán

Nagyon nehéz az ukránok helyzete Zaporizzsjában, Moszkvát vette célba egy ukrán drón – Háborús híreink szerdán

Olekszandr Szirszkij ukrán főparancsnok elismerte, az orosz hadsereg elfoglalt három települést a déli Zaporizzsja megyében, további két településért pedig heves harcok folynak. Vlaszidlav Volosin, az ukrán Déli Védelmi Erők szóvivője szerint „a helyzet meglehetősen nehéz”. Szergej Szobjanyin moszkvai polgármester szerint az orosz légvédelem lelőtt egy ukrán drónt, amely az orosz főváros felé tartott. Cikkünk folyamatosan frissül az ukrajnai háború eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Tovább erősödhet a forint: már nem csak álom a 370-es euró

Tovább erősödhet a forint: már nem csak álom a 370-es euró

A forint jelentős erősödését a dollár gyengülése, a hazai gazdaságpolitikai fordulat és a magas kamatszint együttesen támogatotta.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Israeli settlers set fire to Palestinian warehouse and land as West Bank attacks surge

Israeli settlers set fire to Palestinian warehouse and land as West Bank attacks surge

Several Palestinians were also injured when settlers launched arson attacks targeting an industrial area, a Bedouin village, and farmland east of Tulkarm.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. november 12. 13:30
Varga Mihály: két hajtóerő áll a budapesti tőzsde megerősödése mögött
2025. november 12. 10:33
Mennyit ver el karácsonyra „a Jézuska”?
×
×
×
×