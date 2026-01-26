A Mol a múlt héten jelentette be az adásvételi tranzakciót előirányzó szándéknyilatkozat aláírását. A tájékoztatás szerint a felek 2026. március 31-ig szeretnék aláírni a szerződést. A szándéknyilatkozat szerint az ügylet a pancsovai olajfinomítón túl kiterjed a NIS kiskereskedelmi hálózatára, valamint szénhidrogénkutatási és -kitermelési portfóliójára is.

A tranzakció előzményeként az amerikai pénzügyminisztérium Külföldi Vagyoneszközöket Ellenőrző Hivatala (OFAC) tavaly októberben, az orosz energiaszektort célzó intézkedések részeként szankciókat vezetett be a NIS ellen. A korlátozások következtében leállt a Horvátországon keresztül zajló kőolajszállítás és a pancsovai finomító is, amely Szerbia egyetlen kőolajfeldolgozó üzeme.

Az OFAC azonban december 31-én külön engedélyt adott ki, amely lehetővé tette a NIS számára a finomítói feldolgozás folytatását,

a nyersolaj importját és egyes pénzügyi tranzakciókat, egyúttal lehetőséget biztosított arra is, hogy a vállalat 2026. március 24-éig tárgyaljon az orosz tulajdonban lévő vagyonrészek értékesítéséről. A Moody's Ratings hétfői helyzetértékelése szerit az erről kötött szándéknyilatkozat érdemi előrelépést jelent az Egyesült Államok által a szankciók indokaként megjelölt tulajdonlási probléma megoldása felé.

A nemzetközi hitelminősítő Londonban ismertetett szektorelemzése szerint a fejlemény egyúttal mérsékli a szerbiai üzemanyagellátás körül kialakult bizonytalanságokat, és ez kedvező hatást gyakorol Szerbia adósminőségi megítélésére. A Moody's közölte: a szándéknyilatkozat aláírása igazolja azt a korábbi várakozását, hogy Szerbiának megvan az intézményi kapacitása és geopolitikai rugalmassága a külső nyomásgyakorlások kezelésére és egy esetleges széleskörű, makrogazdasági szintű felfordulás megelőzésére.

A hitelminősítő is kiemeli, hogy a NIS üzemelteti Szerbia egyetlen olajfinomítóját,

országszerte kiterjedt kiskereskedelmi hálózatot tart fenn több mint 300 töltőállomással, emellett az ország benzin- és dízelellátásának több mint 80 százalékát biztosítja. A Moody's szerint mindez azt jelenti, hogy egy esetleges elhúzódó ellátási kiesésnek potenciálisan jelentős gazdasági kihatásai lehetnének.

A Moody's Ratings ugyanakkor hangsúlyozza azt is, hogy Szerbia egy ideje már készült az amerikai szankciókra, és korábban beszerzett készletek felhasználásával biztosítani tudta a piaci ellátást, elkerülve a széleskörű üzemanyaghiány kialakulását. A hitelminősítő szerint ezek a fejlemények jelzik a szerb hatóságok képességét "a gondosan kialakított geopolitikai egyensúly megteremtésére az orosz és a nyugati gazdaságok között".