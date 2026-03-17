Iráni zászló egy focilabdával.
Nyitókép: Getty Images

Van még egy nagy kérdés Iránnal kapcsolatban

Infostart / MTI

Az Ázsiai Labdarúgó Szövetség még nem kapott jelzést arról, hogy az iráni válogatott visszalépne a nyári világbajnokságtól.

Irán kijutott a 48 csapatot felvonultató tornára, amelynek június 11-től az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó ad otthont. Új-Zéland és Belgium nemzeti csapatával Los Angelesben, az egyiptomi együttessel Seattle-ben játszana az ázsiai gárda, amelynek részvétele a közel-keleti fegyveres konfliktus miatt vált kérdésessé.

A társházigazda Egyesült Államok, valamint Izrael február 28-án indított támadást Irán ellen, a légicsapásokban meghalt Ali Hamenei ajatollah, az ázsiai ország legfőbb politikai és vallási vezetője. Az iráni sportminiszter múlt hét szerdán arról beszélt, a háború miatt kizárt, hogy hazája válogatottja ott legyen a vb-n.

„Ez egy nagyon érzelmes pillanat, mindenki sok mindent mond” – vélekedett az AFC főtitkára, Windsor John Kuala Lumpurban. „Végül az iráni szövetség lesz az, amely elhatározza, pályára lépnek-e. Mai állás szerint pedig az álláspontja az, hogy a válogatott elutazik a világbajnokságra.”

A főtitkár kiemelte: az ázsiai szövetség azt szeretné, ha tagországa válogatottja részt venne a világbajnokságon azt követően, hogy megszerezte a szereplés jogát.

„Reméljük, hogy megoldják a problémáikat, bármik is legyenek azok, és képesek lesznek a részvételre” – hangsúlyozta. A visszalépés a modern időszak világbajnokságait tekintve példa nélküli, a pótlás sürgős feladat elé állítaná a FIFA-t.

Szakértő: a kubai gazdaság összeomlott, és a rezsimnek már nincs komoly külföldi támogatója
Áruhiány a boltokban, napi 20-22 órás áramkimaradások, ritkán iható csapvíz: a gazdaság gyakorlatilag teljesen összeomlott, amióta nem érkezik olaj Kubába – mondta az InfoRádióban a hétvégi tüntetések, köztük egy helyi pártszékház felgyújtása apropóján Nagy Sándor Gyula Latin-Amerika-kutató. Kérdeztük arról is, hogy összeomlik-e a kommunista rezsim, és ha igen, mi jöhet utána.
Így szabadíthatják fel az amerikaiak a Hormuzi-szorost – részletes elemzés Resperger Istvántól

Elsősorban a mérete a magyarázat arra, hogy Irán miért tudja gyorsan és olcsón blokkolni, az ellenségei pedig miért csak lassan és nehezen képesek újra hajózhatóvá tenni a szorost – mondta az InfoRádióban a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Szent István Biztonságkutató Központ igazgatója. Az ezredes szerint az amerikaiaknak uralniuk kell a szigetvilágot, illetve a Hormuzi-szoros környékét, és meg kell akadályozniuk, hogy a tengerszoros 50-60 kilométeres körzetében katonai eszközök és erők legyenek.
 

Pásztor Szabolcs az Arénában: az LNG-re váltás csak egy újabb függőség

Újabb közel-keleti olajmező állt le, gond van a kerülőutakkal is

Szakértő: Irán válaszcsapása mindent megváltoztathat

VIDEÓ
Hogyan lehet Magyarország az új világrend nyertese? Nacsa Lőrinc, Inforádió, Aréna
Miért rengeti meg a világgazdaságot a Hormuzi-szoros lezárása? Pásztor Szabolcs, Inforádió, Aréna
A választás tétje a szuverenitás megőrzése. Kövér László, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
Aggódik a védelmi miniszter: Magyarország szomszédja olyan fegyverre tett szert, ami az egész régióra veszélyt jelent

A koszovói kormány szerint a Szerbia által Kínától beszerzett szuperszonikus levegő-föld rakéták nemcsak Koszovóra, hanem az egész balkáni térségre fenyegetést jelentenek, ezért a NATO figyelmét is fel kell hívni az ügyre - közölte Ejup Maqedonci koszovói védelmi miniszter.

Nem talál magára a forint: vegyesen indult a kedd a devizapiacon

Az eurót reggel hét órakor 391,34 forinton jegyezték az előző esti 391,26 forint után.

US embassy in Iraq hit by drone strike as several Western leaders call for de-escalation in Lebanon

The attack on the US embassy in Baghdad is described as "the most intense assault" since the war broke out while European leaders condemn the escalating conflict between Israel and Hezbollah.

