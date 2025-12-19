A román kormány miatt szerződést bont az MVM és az E.ON

Az MVM hangsúlyozza: sajnálattal tudomásul veszi, hogy a román kormány nem támogatja a tranzakciót, annak ellenére, hogy a szerződő felek mindenben együttműködtek a román kormánnyal és a hatóságokkal.

A cég továbbra is elkötelezett a stratégiájában rögzített portfolió-diverzifikáció és nemzetközi terjeszkedés mellett. Közép-Kelet-Európa nyolcadik legnagyobb társaságcsoportjaként változatlanul kiemelten keresi a regionális üzleti lehetőségeket, regionális terjeszkedésével tovább kívánja erősíteni a régió ellátásbiztonságát.

Az MVM Csoport a jövőben is azon dolgozik, hogy a földgázkereskedelem mellett az energetika legtöbb területén regionális központtá váljon.

Az MVM Csoport 2024. december 16-án jelentette be, hogy többségi tulajdonrészt vásárol Románia vezető energiaszolgáltatójában, az E.ON Energie Romaniában. A tranzakció értékét nem hozták nyilvánosságra.