Ravasz román bankkártya-csalókat kaptak el, Magyarországon vásárolgattak

A két román állampolgárságú elkövető ismeretlen módon szerezte meg a sértettek kártyaadatait, amelyeket felhasználva október 29-én nagy összegű vásárlásokat hajtottak végre Debreceni áruházakban. A három károsult közül volt, akinek ezzel közel 3,5 millió forintos kárt okoztak - írja a rendőrség.

A feljelentések beérkezését követően a magyar nyomozók azonnal megkezdték az adatgyűjtést, amelynek során a kamerafelvételek és tanúkihallgatások alapján beazonosították a debreceni vásárlások helyszíneit. A két férfi azonosítása érdekében a román rendőrséget is bevonták az ügybe.

Az együttműködés eredményeként azonosították a 38 éves Peter E.-t és a 39 éves Achile A.-t, akik ellen európai elfogatóparancsot adtak ki.

A két gyanúsítottat november 5-én Romániában fogták el.

A kutatások során a hatóságok több millió forint értékben készpénzt, nagy értékű autót, bankkártyákat, tableteket, mobiltelefonokat, valamint a lopott adatokkal vásárolt árukat (karórákat, parfümöket, italokat és csokoládékat) foglaltak le.

A magyar rendőrök november 24-én vették át a két csalót, gyanúsítottként hallgatták ki őket, majd kezdeményezték letartóztatásukat, amit a bíróság el is rendelt.