ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
381.54
usd:
328.9
bux:
109453.39
2025. november 30. vasárnap Andor, András
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Woman checking her balance online on a mobile phone.
Nyitókép: Georgijevic/Getty Images

Ravasz román bankkártya-csalókat kaptak el, Magyarországon vásárolgattak

Infostart

A Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság a román társhatóságokkal együttműködve elfogtak két külföldi férfit, akik magyarországi emberek bankkártya-adataival éltek vissza.

A két román állampolgárságú elkövető ismeretlen módon szerezte meg a sértettek kártyaadatait, amelyeket felhasználva október 29-én nagy összegű vásárlásokat hajtottak végre Debreceni áruházakban. A három károsult közül volt, akinek ezzel közel 3,5 millió forintos kárt okoztak - írja a rendőrség.

A feljelentések beérkezését követően a magyar nyomozók azonnal megkezdték az adatgyűjtést, amelynek során a kamerafelvételek és tanúkihallgatások alapján beazonosították a debreceni vásárlások helyszíneit. A két férfi azonosítása érdekében a román rendőrséget is bevonták az ügybe.

Az együttműködés eredményeként azonosították a 38 éves Peter E.-t és a 39 éves Achile A.-t, akik ellen európai elfogatóparancsot adtak ki.

A két gyanúsítottat november 5-én Romániában fogták el.

A kutatások során a hatóságok több millió forint értékben készpénzt, nagy értékű autót, bankkártyákat, tableteket, mobiltelefonokat, valamint a lopott adatokkal vásárolt árukat (karórákat, parfümöket, italokat és csokoládékat) foglaltak le.

A magyar rendőrök november 24-én vették át a két csalót, gyanúsítottként hallgatták ki őket, majd kezdeményezték letartóztatásukat, amit a bíróság el is rendelt.

Kezdőlap    Bűnügyek    Ravasz román bankkártya-csalókat kaptak el, Magyarországon vásárolgattak

rendőrség

elfogás

románia

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Komoly lengyel következménye van Orbán Viktor moszkvai útjának

Komoly lengyel következménye van Orbán Viktor moszkvai útjának

Karol Nawrocki lengyel államfő lemondta a Orbán Viktor magyar miniszterelnökkel tervezett kétoldalú találkozóját, miután Orbán Viktor pénteken Moszkvában tárgyalt Vlagyimir Putyin orosz elnökkel. A döntést vasárnap jelentette be Marcin Przydacz, a lengyel államfő nemzetközi politikai hivatalát vezető külügyi államtitkár.
 

Újabb országnál húzták ki a gyufát az ukránok

Az oroszok lecsaptak Kijevre

VIDEÓ
Miért baj, ha a turista a sarki közértben eszik? Zsidai Zoltán Roy, Inforádió, Aréna
Humanoid robotok és digitális avatarok: Ez a MI jövőnk? Palkovics László, Inforádió, Aréna
Zuhanás: meddig marad kancellár Friedrich Merz? Bauer Bence, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.01. hétfő, 18:00
Demkó Attila
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézet Stratégiai Jövők Programjának vezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Így segíthet az AI az infláció előrejelzésében

Így segíthet az AI az infláció előrejelzésében

Hogyan segíthet a mesterséges intelligencia abban, hogy a döntéshozók előre lássák az inflációt? Egy új magyar kutatás megmutatja, hogy az algoritmusok nemcsak a tőzsdén, hanem a gazdaságpolitikai tervezésben is egyre fontosabb szerepet kapnak. Az algoritmusok segíthetnek abban, hogy jobban megértsük: mikor lódulnak meg az árak, mely országokban, és milyen okok miatt.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Tavaszi szünet 2026: mikor lesz és meddig tart a húsvéti szünet? Itt az összes iskolai szünet dátuma

Tavaszi szünet 2026: mikor lesz és meddig tart a húsvéti szünet? Itt az összes iskolai szünet dátuma

Mikor lesz pontosan a tavaszi szünet, mikor lesz a húsvét 2026-ban? Mutatjuk, hogyan alakul a további iskolai szünetek rendje a 2025/2026-os tanév során.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Benjamin Netanyahu seeks pardon from Israel's president

Benjamin Netanyahu seeks pardon from Israel's president

He denies any wrongdoing in three ongoing trials over allegations of bribery, fraud and breach of trust.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. november 30. 15:23
Csak bulizni jött a fővárosba az agyonütött fiatalember - megszólalt a család a Morrison's-tragédiáról
2025. november 30. 15:05
Elkapták a brutális miskolci gyilkosság gyanúsítottját
×
×
×
×