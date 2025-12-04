ARÉNA - PODCASTOK
Infostart.hu
2025. december 4. csütörtök
Egy nő okostelefonnal a kezében este az utcán.
Nyitókép: Getty Images/d3sign

Vigyázat, többórás leállás jön a mobilfizetéseknél

Infostart

Tervezett karbantartás lesz a Nemzeti Mobilfizetési Rendszerben.

2025. december 4-én (csütörtök) este 20:30 és december 5-én (péntek) reggel 6:30 között a Nemzeti Mobilfizetési Rendszer (NMFR) országos karbantartása miatt nem lesznek elérhetők a Simple alkalmazás alábbi szolgáltatásai:

  • parkolás,
  • e-Matrica
  • mobiljegy/BKK Mobiljegy/MÁV.

A hivatalos tájékoztatás szerint a fenti időszakban: „az NMFR valamennyi funkciója érintett lesz a leállás által, vagyis sem a vásárlási, sem pedig az ellenőrzési/érvényesítési funkciók nem lesznek elérhetők egyetlen szolgáltatási ágban sem”.

Ha december 5-én, a jelzett idősávban parkolást tervezne az alkalmazással, a leállás után ellenrőzni kell a parkolást, hogy rendben leállt-e. A megadott időszakban előjegyzett parkolást sem lehet majd indítani a következő fizetős idősávra – olvasható a Simple közleményében.

Közlekedési mobiljegy esetén utazáskor az e-mailes visszaigazoló bizonylatot tudjuk felmutatni. Az e-Matricánkat lehetőleg még a karbantartás előtt vásároljuk meg – figyelmeztetnek.

