Nyitókép: Unsplash

Steiner Attila: mérföldkőhöz érünk az e-autós pályázat meghosszabbításával

Infostart / InfoRádió - Sipos Ildikó

Újabb három hónapra meghosszabbította a vállalati e-autó támogatási pályázatot az Energiaügyi Minisztérium. Ezt azt jelenti, hogy a cégek 2026 február végéig pályázhatnak zöldautó megvásárlására – mondta az InfoRádióban az Energiaügyi Minisztérium energetikáért felelős államtitkára.

Jövő év február 26-ig kitolták a cégek számára elektromosautó-vásárlásra meghirdetett pályázat határidejét. Mint arról Steiner Attila beszámolt, ez egy nagyon népszerű pályázat volt, több mint 10 ezren pályáztak már eddig is. Összesen 40 milliárd forintos keretösszeg áll rendelkezésre, és maximum 4 millió forint vissza nem térítendő támogatást lehet kapni tisztán elektromos meghajtású autók beszerzésére.

Mint az energetikáért felelős államtitkár rámutatott, a program népszerűségének hatására idén várhatóan egy mérföldkőhöz ér az ország, ugyanis várhatóan több mint százezer ilyen elektromos meghajtású autó lesz már forgalomban Magyarországon.

A pályázatban bármilyen cég részt vehet. A támogatás mértéke attól függ, hogy milyen akkumulátorteljesítményű autót szeretne vásárolni az adott vállalkozás, legyen szó akár személygépjárműről, akár kishaszongépjárműről. Az idén eddig beérkezett több mint 10 ezer pályázatból több mint 2400-ban kisteherautóhoz igényelnek pénzt a jelentkezők.

Persze ezek a járművek nem olcsók, a 4 milliós maximális pályázati összeg mellé önerőre is szükség van, de ha valaki támogatást nyer, akkor Steiner Attila szerint a mostani dízeles meghajtású járművekkel versenyképes áron juthat elektromoshoz.

„Így próbáljuk azt elősegíteni, hogy ez a közlekedési forma is minél jobban elterjedjen. Nagyon sok élethelyzetben, például a városok esetében nagyon hasznos közlekedési eszköz lehet az elektromos autó. A hosszabb távok még problémásak az akkumulátor-teljesítmények miatt, de ettől függetlenül sok élethelyzetben tud segíteni” – közölte az államtitkár.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Demkó Attila a területi engedményekről: Ukrajna fél vagy egy év múlva rosszabb helyzetbe kerülhet

Demkó Attila a területi engedményekről: Ukrajna fél vagy egy év múlva rosszabb helyzetbe kerülhet

Ukrajnában a szélsőjobboldal és a „nyugatos réteg” ellenzi a területi engedményeket, a katonák azonban egyre fáradtabbak és a társadalom is belefásult a konfliktusba, így egyre többen elfogadnák az ilyen veszteségeket – mondta az InfoRádió Aréna című műsorában a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézet Stratégiai Jövők Programjának vezetője. Arra is kitért, milyen közös halmazok lehetnek a felek érdekeinél a béketárgyalások során.
 

Az orosz-ukrán konfliktus és a NATO: mi történik, ha egyszer valaki túl messzire megy az eszkalációs létrán?

Floridában tovább tárgyaltak a béketervről az ukránok és az amerikaiak

Recep Tayyip Erdogan: az orosz–ukrán háború már veszélyezteti a hajózás biztonságát

Stagnált a magyar gazdaság, itt vannak a friss GDP-adatok

Stagnált a magyar gazdaság, itt vannak a friss GDP-adatok

Magyarország bruttó hazai termékének volumene 2025 harmadik negyedévében a nyers adatok, illetve a szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok szerint egyaránt 0,6 százalékkal felülmúlta az előző év azonos időszakit - erősítette meg kedden második becslése alapján a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).
 

Magyarország csaknem 17 és fél milliárd eurós uniós hitelre nyújtott be igényt

Hatalmasat dobott a magyar állam, nagyon mennek az állampapírok

Miért a háború utolsó szakasza a legvéresebb? Demkó Attila, Inforádió, Aréna
Miért baj, ha a turista a sarki közértben eszik? Zsidai Zoltán Roy, Inforádió, Aréna
Humanoid robotok és digitális avatarok: Ez a MI jövőnk? Palkovics László, Inforádió, Aréna
 
Nagy a bizonytalanság a magyar tőzsdén

Nagy a bizonytalanság a magyar tőzsdén

A befektetők elsősorban az amerikai kamatpálya várható alakulását befolyásoló impulzusokra figyelnek a héten - a Fed tisztviselőinek enyhébb hangvételű megszólalásai után nőtt az esélye a decemberi kamatcsökkentésnek, ennek hatására nagyot emelkedtek tegnap a nemesfémek. Ami a konkrét tőzsdei folyamatokat illeti, az ázsiai bizonytalan kereskedés után Európában sem láthatunk markáns elmozdulásokat. A magyar tőzsde a piacnyitásban nagyon jól teljesített, látványos hangulatromlás jött ezután, jelenleg nincs meg az irány.

15 év után befejezheti a Bayern München kapusa: gyanús csendben van a jövőjéről Neuer

15 év után befejezheti a Bayern München kapusa: gyanús csendben van a jövőjéről Neuer

Manuel Neuer, a Bayern München kapusa még nem döntött jövőjéről, annak ellenére, hogy a  szerződése 2026 júniusában lejár.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
Zelensky says 'now more than ever there is chance to end war' as Trump envoy meets Putin

Zelensky says ‘now more than ever there is chance to end war’ as Trump envoy meets Putin

Ukraine's leader will hold a news briefing in Dublin while on his first official visit to Ireland.

2025. december 2. 15:22
Hatalmasat dobott a magyar állam
2025. december 2. 10:25
Stagnált a magyar gazdaság, itt vannak a friss GDP-adatok
