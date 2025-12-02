Steiner Attila: mérföldkőhöz érünk az e-autós pályázat meghosszabbításával

Jövő év február 26-ig kitolták a cégek számára elektromosautó-vásárlásra meghirdetett pályázat határidejét. Mint arról Steiner Attila beszámolt, ez egy nagyon népszerű pályázat volt, több mint 10 ezren pályáztak már eddig is. Összesen 40 milliárd forintos keretösszeg áll rendelkezésre, és maximum 4 millió forint vissza nem térítendő támogatást lehet kapni tisztán elektromos meghajtású autók beszerzésére.

Mint az energetikáért felelős államtitkár rámutatott, a program népszerűségének hatására idén várhatóan egy mérföldkőhöz ér az ország, ugyanis várhatóan több mint százezer ilyen elektromos meghajtású autó lesz már forgalomban Magyarországon.

A pályázatban bármilyen cég részt vehet. A támogatás mértéke attól függ, hogy milyen akkumulátorteljesítményű autót szeretne vásárolni az adott vállalkozás, legyen szó akár személygépjárműről, akár kishaszongépjárműről. Az idén eddig beérkezett több mint 10 ezer pályázatból több mint 2400-ban kisteherautóhoz igényelnek pénzt a jelentkezők.

Persze ezek a járművek nem olcsók, a 4 milliós maximális pályázati összeg mellé önerőre is szükség van, de ha valaki támogatást nyer, akkor Steiner Attila szerint a mostani dízeles meghajtású járművekkel versenyképes áron juthat elektromoshoz.

„Így próbáljuk azt elősegíteni, hogy ez a közlekedési forma is minél jobban elterjedjen. Nagyon sok élethelyzetben, például a városok esetében nagyon hasznos közlekedési eszköz lehet az elektromos autó. A hosszabb távok még problémásak az akkumulátor-teljesítmények miatt, de ettől függetlenül sok élethelyzetben tud segíteni” – közölte az államtitkár.