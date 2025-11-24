Hamarosan új, készenléti benzinkutak jönnek Magyarországon

A behozott kőolaj és kőolajtermékek biztonsági készletezéséről szóló törvény módosításának általános vitájában Steiner Attila, az Energiaügyi Minisztérium energetikáért felelős államtitkára kiemelte: a törvényjavaslat bevezeti a készenléti töltőállomás fogalmát, felhatalmazást ad ezek kijelölésére, a rendszer működéséhez szükséges feltételek meghatározására, egyben – gyakorlati tapasztalatok alapján -– csökkenti a piaci szereplők adminisztratív feladatait.

A készenlétitöltőállomás-rendszerről szólva az államtitkár azt mondta: a javaslat elfogadása után energetikai ágazati esemény esetén a területért felelős miniszter, összehangolt védelmi esemény esetén pedig a kormány rendelheti el, hogy csak a védekezésben részt vevő szervek vehetnek fel üzemanyagot.

Hozzátette:

ezeket a benzinkutakat akkor kell használni, ha más módon nem tartható fenn az esemény elhárításában részt vevő szervek járműveinek üzemanyag-ellátása.

Steiner Attila arra utalt: több uniós tagállamban működik ilyen rendszer, amely rendkívüli helyzetben a rendőrség, a katasztrófavédelem, a mentőszolgálat és a helyreállításban közreműködő szervek üzemanyag-ellátását biztosítja.

A vezérszónoklatok sorát nyitó Bánki Erik (Fidesz) a készenlétitöltőállomás-rendszer stabilizáló szerepét emelte ki rendkívüli helyzet esetén, felvetve, fel kell készülni az ilyen eseményekre, hiszen öt éve például senki nem gondolta volna, hogy támadás érheti a Barátság kőolajvezetéket.

A készenléti töltőállomás fogalmának bevezetéséről szólva kiemelte: legfeljebb 14 napos, a miniszter által indokolt esetben meghosszabbítható időszakra lehet életbe léptetni a rendszert, amelyben a kormány felhatalmazást kap arra, hogy rendeletben állapítsa meg, ki vehet fel ezeknél a kutaknál üzemanyagot, illetve milyen sorrendben kell kiszolgálni a jogosultakat.

Legalább fél évvel halasszák el az új rendszer bevezetését! - szorgalmazta Szabadi István, a Mi Hazánk vezérszónoka, aki szerint az új szabályozás "erőfölénnyel való visszaélést készíthet elő", a független benzinkutak kárára. Kéthetes szünet a jelenlegi kiélezett piaci helyzetben

egy független kút végleges bezárásához vezethet

- tette hozzá.

A vita lezárása után Steiner Attila azt hangsúlyozta: a törvényjavaslattal a szabályozás jogi alapjait kívánják megteremteni, hogy a részletkérdéseket majd kormányrendeletben rendezhessék.