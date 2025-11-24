ARÉNA - PODCASTOK
Steiner Attila energetikáért felelõs államtitkár expozét tart az atomenergiáról szóló törvény módosításáról szóló javaslat vitájában az Országgyûlés plenáris ülésén 2025. november 19-én.
Nyitókép: Kovács Attila

Hamarosan új, készenléti benzinkutak jönnek Magyarországon

Infostart / MTI

Ha olyan a helyzet, csak a rendőrök, katonák, mentősök, tűzoltók és a válsághelyzet elhárítására kijelölt szervek képviselői tankolhatnának a készenléti benzinkutakon – az ilyen kutak kijelöléséről is vitáztak az Országgyűlésben.

A behozott kőolaj és kőolajtermékek biztonsági készletezéséről szóló törvény módosításának általános vitájában Steiner Attila, az Energiaügyi Minisztérium energetikáért felelős államtitkára kiemelte: a törvényjavaslat bevezeti a készenléti töltőállomás fogalmát, felhatalmazást ad ezek kijelölésére, a rendszer működéséhez szükséges feltételek meghatározására, egyben – gyakorlati tapasztalatok alapján -– csökkenti a piaci szereplők adminisztratív feladatait.

A készenlétitöltőállomás-rendszerről szólva az államtitkár azt mondta: a javaslat elfogadása után energetikai ágazati esemény esetén a területért felelős miniszter, összehangolt védelmi esemény esetén pedig a kormány rendelheti el, hogy csak a védekezésben részt vevő szervek vehetnek fel üzemanyagot.

Hozzátette:

ezeket a benzinkutakat akkor kell használni, ha más módon nem tartható fenn az esemény elhárításában részt vevő szervek járműveinek üzemanyag-ellátása.

Steiner Attila arra utalt: több uniós tagállamban működik ilyen rendszer, amely rendkívüli helyzetben a rendőrség, a katasztrófavédelem, a mentőszolgálat és a helyreállításban közreműködő szervek üzemanyag-ellátását biztosítja.

A vezérszónoklatok sorát nyitó Bánki Erik (Fidesz) a készenlétitöltőállomás-rendszer stabilizáló szerepét emelte ki rendkívüli helyzet esetén, felvetve, fel kell készülni az ilyen eseményekre, hiszen öt éve például senki nem gondolta volna, hogy támadás érheti a Barátság kőolajvezetéket.

A készenléti töltőállomás fogalmának bevezetéséről szólva kiemelte: legfeljebb 14 napos, a miniszter által indokolt esetben meghosszabbítható időszakra lehet életbe léptetni a rendszert, amelyben a kormány felhatalmazást kap arra, hogy rendeletben állapítsa meg, ki vehet fel ezeknél a kutaknál üzemanyagot, illetve milyen sorrendben kell kiszolgálni a jogosultakat.

Legalább fél évvel halasszák el az új rendszer bevezetését! - szorgalmazta Szabadi István, a Mi Hazánk vezérszónoka, aki szerint az új szabályozás "erőfölénnyel való visszaélést készíthet elő", a független benzinkutak kárára. Kéthetes szünet a jelenlegi kiélezett piaci helyzetben

egy független kút végleges bezárásához vezethet

- tette hozzá.

A vita lezárása után Steiner Attila azt hangsúlyozta: a törvényjavaslattal a szabályozás jogi alapjait kívánják megteremteni, hogy a részletkérdéseket majd kormányrendeletben rendezhessék.

Ürge-Vorsatz Diána a brazíliai klímacsúcsról: aggasztó, hogy még távolabb kerültünk az eddigi megállapodásoktól

Ürge-Vorsatz Diána a brazíliai klímacsúcsról: aggasztó, hogy még távolabb kerültünk az eddigi megállapodásoktól

Nem tettek említést a fosszilis tüzelőanyagok kivezetéséről a kéthetes klímakonferencia záródokumentumában, amit az ENSZ Éghajlatváltozási Kormányközi Testületének alelnöke nagy problémának nevezett. A Közép-európai Egyetem professzora az InfoRádióban azt mondta, az ökoszisztémák veszélyben vannak, konkrét lépésekre lenne szükség, és ellenőrizni kellene, hol tartanak az országok a célok megvalósításában. Beszélt arról is, hogy az Egyesült Államok kiválása nagy érveszteség, de szerinte más országokban is mások lettek a prioritások.
Magyarország erre nem hajlandó - közölte Orbán Viktor

Magyarország erre nem hajlandó - közölte Orbán Viktor

Az Európai Unió folytatni akarja a háborút, de mivel pénzük nincs, közös hitelt vennének fel. Erre nemet kell mondanunk. Mi nem akarjuk eladósítani az unokáinkat Ukrajna miatt – közölte a miniszterelnök a hétfői uniós csúcson történteket összegezve a Facebook-oldalán.
 

Szakértő: ez nem egy végleges béketerv, amit Ukrajnának muszáj azonnal elfogadnia – de közben az oroszok mennek előre

Addig hígítják a genfi Trump-tervet, míg végül senki gyomra be nem veszi?

Újra Washingtonba készül Volodimir Zelenszkij – út a békéhez?

Felére estek az európai gázárak, bíztatóan reagál a piac a béketárgyalások fejleményeire

