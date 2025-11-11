ARÉNA - PODCASTOK
2025. november 11. kedd
Újságírók a Mol vecsési Vecsés-2 olajkútja bemutatásán 2022. november 28-án. A Mol, amely jövőre 40 milliárd forintot költ kőolaj- és földgázkutatásokra Magyarországon, egy hete jelentette be, hogy jelentős mennyiségű kőolajat talált Vecsés határában, 2100 méter mélyen, miután a júliusban elkezdett kutatófúrások sikerrel zárultak. Vecsésen november 11-én kezdődött meg a próbatermelés, mára naponta 100 köbméternyi (csaknem 600 hordónyi) olaj kitermelése zajlik, amelyet naponta tartálykocsikkal, a várost elkerülve szállítanak a százhalombattai Dunai Finomítóba.
Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt

Felfutóban a magyarországi kőolaj-kitermelés, 2025 az évszázad legerősebb éve lehet

Infostart / InfoRádió - Várkonyi Gyula

2022 óta legalább öt új olajkutat is találtak Magyarországon. Az orosz–ukrán háború kitörése óta még intenzívebben keresik az importfüggőség csökkentésének lehetőségeit – mondta el Olekszij Anton, az Oeconomus junior elemzője az InfoRádióban. A hazai kőolajkitermelés a belföldi felhasználás csaknem 16 százalékát fedezi, tíz éve még csak 9 százalék volt ez az arány. A MEKH közölte a friss adatokat.

Húszéves rekordot döntött tavaly a hazai kőolajkitermelés, folytatódik a 2014 óta tartó lendület. A termelés növekedése az energiabiztonságot növeli, és az importfüggőséget is csökkenti – mondta el az InfoRádióban Olekszij Anton, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány junior elemzője.

2025 első félévében a hazai kőolajkitermelés több mint 600 ezer tonna volt, ami év végére így meg is duplázódhat, akár 1,2 millió tonna is lehet. Utoljára ilyen magas hazai kőolajkitermelés a 2000-es években volt, most várhatóan a termelés azt a rekordot is felül fogja múlni. Idén fél év alatt termeltek ki közel annyit, mint amennyit a 2014-től kezdődő időszakban évente szoktak – tette hozzá a junior elemző.

Az 1980-as évek elején elért évi több, mint 2 millió tonnás csúcsmennyiséget mára szinte lehetetlennek tűnik újra elérni. A kitermelés a kilencvenes évek után folyamatosan apadt, 2014-ben érte el mélypontját. Ezen a ponton fordult az iparág sorsa, a kutatás-fejlesztésbe történő intenzív befektetések, illetve „az elavult kutak újraélesztése” is hozzájárultak ehhez – olvasható az Oeconomus tanulmányában.

Forrás: Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány
Forrás: Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány

Olekszij Anton rávilágított arra is, hogy a hazai cégek kőolaj-kitermelése főleg az orosz–ukrán háború kitörése után, 2022 óta emelkedik, 5-15 százalékos bővülést tudott elérni. Szintén a 2022 óta tartó időszakban több, mint 5 olajkutat is találtak a hazai kőolajvállalatok. Ezek elsősorban Pest vármegyére koncentrálódnak, Galgahévíz, Tura, Vecsés környékén vannak.

A hazai kőolaj az uráli típusú kőolajnál kedvezőbb, „félnehéz” minőségű

nyersolaj, ami jobb finomítási paraméterekkel rendelkezik, így a Dunai Finomítóban előállított üzemanyagok minőségét is javítja – teszi hozzá a tanulmány.

A tradicionális zalai és baranyai olajkutak továbbra is a hazai kőolajkitermelés jelentős részét adják, de lassan már ki fognak fogyni, ezért új területeken, új kőolajkutakra van szükség. 10 éve a hazai kőolajkitermelés mindössze a belföldi felhasználás 9 százalékát fedezte, az új mezőknek köszönhetően 2024-re ez az arány csaknem 16 százalékra emelkedett – mondta el a junior elemző.

Kijöttek a friss adatok

A tavaly január-szeptemberi adatokat meghaladó mennyiségeket hoztak felszínre szénhidrogénekből az idei első három negyedévben. A kőolaj esetében 2024-ben húszéves rekord dőlt meg, az időarányos előrehaladás alapján

2025. az évszázad legerősebb éve lehet

– jelentette be kedden kiadott közös közleményében az Energiaügyi Minisztérium (EM) és a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága (SZTFH).

A több mint 867 ezer tonnás kitermelés 12 százalék feletti bővülést jelent a megelőző esztendő azonos időszakához képest. A koncessziós területekről származó mennyiség közel 30 százalékkal haladta meg a tavalyit. Hozzávetőleg másfélszeres volt a bővülés Drávapalkonya és Dány koncessziós területeken, számottevő termelés indult be Bázakerettyénél is.

A hazai mezőkből közel 1,5 milliárd köbméter földgázt hoztak felszínre a harmadik negyedév végéig. A 2,7 százalékos növekedés a 2025 elejével bevezetett, kedvezményes bányajáradék szabályozásnak is köszönhető. A nem konvencionális eredetű földgáz-kitermelés közel megduplázódott a 2024 január-szeptemberi időszakhoz képest. Földgázból a múlt évben mintegy 1,9 milliárd köbmétert nyertek ki a hazai mezőkből.

„A következő hónapokban újabb koncessziós területek meghirdetésével teszünk az önellátási képességeink erősítéséért. Az importkitettségek csökkentésével javul a magyar fogyasztók ellátásbiztonsága is” – értékelt Czepek Gábor, az Energiaügyi Minisztérium parlamenti államtitkára.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Felfutóban a magyarországi kőolaj-kitermelés, 2025 az évszázad legerősebb éve lehet

