A drónnal készült felvételen a Rákosrendező pályaudvar 2024. január 9-én.
Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán

Új szakaszba lépett Rákosrendező fejlesztése

Infostart

Miután lezárult a részvételi szakasz a főváros egyik legnagyobb urbanisztikai tervpályázatában, kezdődhet a fenntartható városnegyed tervezése.

Az uniós közbeszerzési értesítő információi szerint Budapest Főváros Önkormányzatának felkérésére a Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. (BFVK Zrt.) nemzetközi építészeti tervpályázatot hirdet a rákosrendezői rozsdaövezet felszámolásával történő komplex városfejlesztés megvalósítására.

Budapest – a BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zrt. tulajdonszerzésével – 86 hektárnyi, kiváló fekvésű területhez jutott a Rákosrendező vasútállomás térségében. A főváros célja, hogy ezen a barnamezős területen egy korszerű, zöld és társadalmilag is fenntartható városnegyed jöjjön létre – írja a magyarepitok.hu..

A fejlesztés egy emberléptékű, parkos közterületekkel és korszerű lakóépületekkel rendelkező városrész kialakítását célozza, amely egyszerre kínál lakhatást, munkahelyeket és közösségi szolgáltatásokat.

A projekt alapja a mesterterv, vagyis egy olyan átfogó városépítészeti dokumentum, amely meghatározza a terület fejlesztésének koncepcionális irányait, funkcióit és elrendezését. A tervezés során figyelembe kell venni az építészeti, közlekedési, közművesítési, zöldfelületi, gazdasági és fenntarthatósági szempontokat egyaránt.

A mesterterv célja, hogy hosszú távon biztosítsa az épített és természeti környezet harmonikus kapcsolatát, valamint javaslatot tegyen a lakhatási, közösségi és közlekedési funkciókra. A tervezési terület összesen 244 hektár, ebből 149 hektár a szűken vett fejlesztési terület, amely teljes egészében barnamezős besorolású. Ezen belül 50–60 hektáron jön létre a városrészközponti szerepet is betöltő, lakódomináns negyed, ahol a közintézmények, kulturális és rekreációs funkciók is helyet kapnak.

A beruházás egyik kulcseleme a legalább 25 hektáros egybefüggő városi park létrehozása, amely a volt vasútüzemi területek rekultivációjával és a Rákos-patak természetközeli helyreállításával valósul meg.

A fejlesztés szerves része továbbá a budapesti kerékpárforgalmi főhálózathoz való csatlakozás és a Rákosrendező intermodális csomópont megtervezése, amely a jövőben napi 20 ezer utast szolgálhat ki. Ahogy korábban megírtuk a Rákosrendező mesterterv tervpályázatának részvételi szakasza 2025. szeptember 26-án indult, a dokumentációk beadási határideje 2025. november 4. volt.

A tervezési szakasz kezdete 2025. november 18-án várható, ezt követően november 28-án helyszíni szemlére kerül sor. A pályaművek beérkezési határideje 2026. február 10., az eredményhirdetést pedig 2026. március 31-én tartják. A részvételi szakasz nyílt volt, a beérkezett jelentkezések közül legfeljebb 16 tervezőcsapat kap meghívást a második, pályázati szakaszra.

A pályaműveket rangos szakmai bírálóbizottság értékeli, amelynek tagjai között ott lesz:
  • Karácsony Gergely, Budapest főpolgármestere – elnök
  • Vitézy Dávid, a Fővárosi Közgyűlés Klímavédelmi, Közlekedési és Városfejlesztési Bizottságának elnöke – társelnök
  • Lánszki Regő országos főépítész
  • Erő Zoltán, Budapest főépítésze

A pályázat díjazásának összértéke 18 millió forint. A Rákosrendező városrész fejlesztése nem csupán építészeti, hanem környezeti és társadalmi jelentőségű is. A projekt a klímavédelem, a városökológia, a csapadékvíz-gazdálkodás és az energetikai hatékonyság szempontjait kiemelten kezeli.

budapest

városfejlesztés

rákosrendező

