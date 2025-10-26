Árrobbanás a piacon, nincs elég a magyar ezüstből

Az alumíniumipar az elmúlt évtizedben példátlan strukturális átalakuláson ment keresztül, amelynek gyökerei a globális energiaár-robbanásban, a zöld átállás politikai prioritásában és a geopolitikai feszültségek kiéleződésében keresendők. A mai árak mozgását nem pusztán rövid távú piaci zavarok magyarázzák, hanem egy mélyebb történet, az iparág termelési földrajzának, költségszerkezetének és szabályozási környezetének alapvető újrarendeződése.

Az alumínium, amely egyszerre az ipari civilizáció egyik alappillére és a jövő energiarendszerének kulcsanyaga, ismét stratégiai termékké vált.

Az árakban pedig ennek minden ellentmondása visszatükröződik.

Az európai alumíniumgyártás hanyatlása volt az első dominó. Az energiaárak tízszeresére növekedése után a kontinens primer kapacitásának fele leállt vagy jelentősen visszafogta termelését. Az olyan gyárak, mint a szlovákiai Slovalco vagy a holland Aldel, nem csupán ideiglenesen zártak be, hanem jó eséllyel végleg eltűntek az ipari térképről. A folyamat így nemcsak gazdasági, hanem társadalmi veszteség is. Munkahelyek ezrei szűntek meg, miközben az európai piac rászorult a külső forrásokra. Az energiaintenzív gyártás áthelyeződése Kínába és más, szénalapú régiókba 2022-ben akár 12 millió tonnával is növelhette a globális szén-dioxid-kibocsátást. Vagyis a kontinens dekarbonizációs erőfeszítései részben más földrészek emissziójában csapódtak le.

Miközben az EU zöld átállása veszélybe került, a geopolitika is rátelepedett a piacra. Az orosz alumínium szankciók alá került. Az Egyesült Államok 200 százalékos vámot vetett ki rá, a londoni fémtőzsde (LME) pedig 2024-től kitiltotta a frissen gyártott orosz fémet. Ez a lépés nemcsak a háborús finanszírozás korlátozását célozta, hanem új kereskedelmi határokat is húzott a globális nyersanyagpiacon. A változás különösen élesen mutatkozik meg abban, hogy korábban az LME raktárkészleteinek 90+ százaléka orosz eredetű volt, azaz az iparág szó szerint orosz fémre épült. Amint ez a kapcsolat megbomlott, az áraknak új egyensúlyi pontot kellett találniuk.

Eközben a világ más részein új típusú állami beavatkozások formálták a kínálatot. Indonézia 2023-ban betiltotta a bauxit exportját, a feldolgozást belföldre kényszerítve. Ez ugyan rövid távon nem rengette meg a piacot, de jelezte, hogy az erőforrások feletti szuverenitás újra a gazdaságpolitika középpontjába kerül.

A bauxit és az energia ugyanis ugyanannak az érme két oldala. Az előbbi biztosítja az alapanyagot, az utóbbi a versenyképességet.

A globális alumíniumipar eközben a karbonintenzitás mérséklésével próbálja visszanyerni legitimitását. Az IAI jelentése szerint 2022-ben a CO2 kibocsátás enyhén csökkent, miközben a termelés nőtt, ami azt jelzi, hogy a technológiai hatékonyság már nem puszta jelszó. Kína, a világ legnagyobb termelője fokozatosan áttér a vízenergiára. Yunnan tartomány ennek kísérleti laboratóriumává vált. Az alumínium jövője ugyanis az energia tisztaságában rejlik. A trendek arra utalnak, hogy a zöld alumínium iránti kereslet évente akár 20 százalékkal is nőhet a következő évtizedben, miközben a hagyományos, magas kibocsátású termékek piaca stagnál.

A mai áremelkedés tehát nem pillanatnyi anomália, hanem egy korszakhatár tünete. Az ipar egyszerre küzd a drága energiával, a geopolitikai szankciókkal és a zöld forradalom követelményeivel. Az alumínium ma már nem csupán ipari nyersanyag, hanem stratégiai tükör, amelyben a globális gazdaság energia-, klíma- és biztonságpolitikai feszültségei egyaránt visszatükröződnek.

Az alumínium ára az elmúlt hónapokban látványos, több mint 15 százalékos emelkedést mutatott, és október elejére tonnánként 2800 dollár közelébe kúszott fel.

Ilyen magas árakat 2022 óta nem láttunk.

A londoni fémtőzsde jegyzéseit az utóbbi hetekben a fizikai fémellátási láncok zavarai fűtötték. A globális kínálat korlátai, az energiapiaci feszültségek és az energiaátmenet strukturális keresletnövekedése egyszerre alakítják át a piacot.

A mostani áremelkedés legfontosabb mozgatórugója Kína termelési plafonja. A világ legnagyobb alumíniumgyártója elérte az évi 45 millió tonnás kibocsátási korlátját, miközben 2025 közepére már 44,5 millió tonnánál járt. A korábbi évek 5 százalékos növekedési célját Peking mindössze 1,5 százalékra csökkentette, ezzel gyakorlatilag lezárva a globális kínálat további bővülésének lehetőségét. E strukturális korlát pedig átírja a piaci matematikát, hiszen Kínán kívül nincs érdemi új termelési kapacitás.

Eközben az energiaárak minden új beruházás előtt falat emelnek. Az alumínium olvasztása a világ egyik legenergiaigényesebb ipari folyamata. Egy modern kohó annyi áramot fogyaszt, mint egy nagyváros. Európában a gazdaságos működéshez 30 dollár/MWh körüli áramárra lenne szükség, miközben a technológiai szektor hajlandó háromszor ennyit fizetni ugyanazért az energiáért. Az új projektek tehát vagy elmaradnak, vagy csak ott indulnak, ahol a megújuló energia bőséges és olcsó, mint Kanada vagy a Közel-Kelet.

A kínálat ráadásul újabb csapásokkal szembesült. Az orosz Rusal bejelentette, hogy 500 ezer tonnával csökkenti termelését a timföldárak megugrása miatt, az Alcoa pedig bezárta ausztráliai Kwinana finomítóját. Az Egyesült Államokban tűz pusztított a Novelis gyárában, amely a Ford alumíniumigényének 40 százalékát fedezte. Az LME alacsony készletszintjei miatt a tőzsde szigorította a hitelezési szabályokat, hogy megakadályozza a nagy szereplők piaci dominanciáját.

Mindez a kereslet élénkülésével találkozik. Az energiaátmenet, különösen az elektromos járművek és a megújulóenergia-infrastruktúra, újra felfedezte az alumíniumot. Egy elektromos autó nagyjából 70 kilogrammal több alumíniumot igényel, mint egy hagyományos jármű. A napelemek pedig szinte kivétel nélkül alumíniumkeretbe épülnek.

A Wood Mackenzie előrejelzése szerint a globális autóipari alumíniumpiac értéke 2030-ra 93 milliárd dollárra nőhet. Ez évente 8 százalékos bővülés. Az adatközpontok, ahol a fém kulcsszerepet játszik a hűtésben és az energiaátvitelben, szintén növekvő felvevőpiacot jelentenek.

A befektetők érzékelik a fordulatot. Az Alcoa részvényei két nap alatt 12 százalékot emelkedtek október elején, miután a Morgan Stanley felülsúlyozást ajánlott adott, és 42,5 dolláros célárat jelölt meg. A Century Aluminum 50 millió dolláros bővítést tervez, hogy növelje az amerikai termelést, miközben az egész szektor részvényei továbbra is alulértékeltek a rézgyártókhoz képest.

A jelenlegi árfolyam tehát nem elszigetelt kilengés, hanem egy hosszú, strukturális újraértékelés első szakasza. Bár a Goldman Sachs 2026-ra átmeneti túlkínálatot vár, az elemzők többsége szerint a következő évtized a kínálati hiányról, nem a feleslegről fog szólni.

Az alumínium tehát a modern gazdaság egyik új határkövévé vált. Egyszerre árulkodik a klímapolitika feszültségeiről, az energiahiányról és az ipari korszakváltásról. A fém súlya nemcsak a tonnában, hanem a jelentésében is nőtt. Ma az alumínium ára a jövő energiaigényének és geopolitikai kockázatainak tükre.

A cikk szerzője Sebestyén Géza. az MCC Gazdaságpolitikai Műhelyének vezetője, a BCE egyetemi docense