2025. október 23. csütörtök
Nyitókép: Unsplash.com

Kevesebb repülő? Kellemetlen döntésre kényszerülhet a Wizz Air

Infostart

A befektetőket is nyugtalanította a rendkívül gyors terjeszkedés.

A Wizz Air nagyjából 100 darab Airbus repülőgép átvételének elhalasztásáról egyeztet – értesült a Bloomberg. Mint a Portfolio írta, a fapados légitársaság a drága, gyors növekedési ütemet lassítaná, ami a befektetőket is nyugtalanította.

A név nélküli forrásoktól származó információk szerint az eredetileg most és 2030 között esedékes szállítások a következő évtizedre csúsznának. Ha létrejön a megállapodás az Airbusszal, a halasztások a következő évek tervezett átadásainak több mint egyharmadát érinthetik.

Az Airbus rendelési és szállítási adatai szerint a Wizznek szeptember 30-án 281 darab A321neo gépre volt érvényes megrendelése.

A Wizz és az Airbus szóvivői nem kommentálták az értesülést a hírügynökségnek.

repülőgép

vásárlás

airbus

wizz air

