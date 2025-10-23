A Wizz Air nagyjából 100 darab Airbus repülőgép átvételének elhalasztásáról egyeztet – értesült a Bloomberg. Mint a Portfolio írta, a fapados légitársaság a drága, gyors növekedési ütemet lassítaná, ami a befektetőket is nyugtalanította.

A név nélküli forrásoktól származó információk szerint az eredetileg most és 2030 között esedékes szállítások a következő évtizedre csúsznának. Ha létrejön a megállapodás az Airbusszal, a halasztások a következő évek tervezett átadásainak több mint egyharmadát érinthetik.

Az Airbus rendelési és szállítási adatai szerint a Wizznek szeptember 30-án 281 darab A321neo gépre volt érvényes megrendelése.

A Wizz és az Airbus szóvivői nem kommentálták az értesülést a hírügynökségnek.