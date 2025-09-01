ARÉNA
2025. szeptember 1. hétfő
Nyitókép: forrás: Facebook/Varga Mihály

Új alelnökkel gyarapodott az MNB

Infostart / MTI

Az újdonsült alelnök hétfőn tette le esküjét a Sándor-palotában.

Új alelnökkel bővült a jegybank vezetése – jelentette be Facebook-posztjában Varga Mihály jegybankelnök. Palotai Dániel szeptember 1-én, hétfőn tette le esküjét a köztársasági elnöki hivatalban.

Az Országgyűlés június 16-án döntött Palotai Dániel alkalmasságáról. Az IMF igazgatótanácsának egykori tagja, a jegybank korábbi főközgazdásza parlamenti jóváhagyást követően válhat az MNB negyedik alelnökévé Kandrács Csaba, Virág Barnabás és Kurali Zoltán mellett a jegybank törvény módosítása alapján.

Palotai Dániel meghallgatásán kiemelte: a magyar gazdaság kicsi és nyitott gazdaságként erősen kitett a világgazdasági folyamatoknak. A globális környezetet jelenleg lassuló növekedés, erősödő inflációs kockázatok és fokozódó bizonytalanság jellemzi. Hozzátette, a nemzetközi kereskedelmi és vámügyi viták, valamint a geopolitikai feszültségek következtében a világgazdaság egyre protekcionistább irányba mozdul el, ez az ellátási láncokba integrált magyar gazdaságot is kihívások elé állítja.

Fontosnak nevezte továbbá a nemzetközi szervezetekkel való együttműködés mélyítését. Úgy vélte, európai szinten elismerik a MNB kutatóinak teljesítményét, de érdemes javítani a jegybanki kutatómunka hatékonyságát és az intézményen belüli kooperációt.

