ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
392.67
usd:
337.86
bux:
101990.76
2025. október 11. szombat Brigitta
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Zürich, 2011. augusztus 5.Az összes létező svájci frank bankjegy látható a 2010. augusztus 12-én készült képen. Az általános befektetői bizalomvesztés terhe alatt felgyorsult a befektetési eszközök árfolyamvesztése a nemzetközi devizapiacokon; a forint is e folyamat sodrásában gyengül, árfolyama az amúgy is erősödő svájci frankkal szemben új mélypontra esett 254,80 forintos jegyzésen. (MTI/EPA/Gaetan Bally)
Nyitókép: Az összes létező svájci frank bankjegy látható a 2010. augusztus 12-én készült képen. (MTI/EPA/Gaetan Bally)

Újabb fordulat a devizahitelek ügyében – fontos bírósági ítélet született

Infostart

40 millió forint járna vissza a családnak, mivel érvénytelennek ítélte a Fővárosi Törvényszék a kölcsönszerződést. Az ítélet nem jogerős.

2007-ben egy gyulai család 20,5 millió forint értékben vett fel devizahitelt. Azóta összesen 61,2 millió forintot fizettek vissza az UniCredit Banknak. A Fővárosi Törvényszék elsőfokú ítélete szerint 40,7 millió forint visszajárna a családnak – írta meg a 24.hu alapján az Economx.

A per során a család azt állította, a hitelfelvételkor nem kaptak teljes és tisztességes tájékoztatást az árfolyamkockázatról. A bank nem tudta azt bizonyítani, hogy ez megtörtént volna. A tanúként beidézett banki ügyintézők nem emlékeztek a 18 évvel ezelőtti szerződés részleteire, így nem tudtak hiteles bizonyítékot szolgáltatni.

Az ítélet értelmében „helyre kell állítani az eredeti állapotot”, tehát a családnak az eredetileg folyósított összegen felül minden visszajár. Leírja továbbá, hogy a hitelintézet szóbanforgó, több részletben kötött, devizaalapú kölcsönszerződései, és azok módosításai is érvénytelenek. Az adósok csak a kapott összeg után tartoznak elszámolással, az árfolyam-különbözet összes terhét a banknak kell viselnie.

Ugyanakkor a döntés nem jogerős, a bank fellebbezhet.

Idén nyáron hozta meg a Kúria jogegységi határozatát a devizahiteles szerződések ügyében, miután tavasszal ítélet született az Európai Unió Bíróságán. Ez kimondja, ha az árfolyamkockázattal kapcsolatos rendelkezés tisztességtelen jellege miatt a szerződés érvénytelen, akkor azt csakis a fogyasztó kifejezett kérésére lehet érvényessé nyilvánítani.

Tisztességtelen ez a rendelkezés, amikor nem volt megfelelően tájékoztatva az ügyfél az árfolyamkockázatról. Ezt főként akkor lehet bizonyítani, ha a bank nem íratta alá, vagy elvesztette ezt a dokumentumot. „Előfordultak olyan esetek az elmúlt tíz évben”, amikor ugyan alá volt írva a tájékoztató, de a szövegezése nem volt a bíróság szerint megfelelő – írta a Telex ezzel kapcsolatban. Érvénytelen szerződés esetén pedig az adósnak visszajár minden pénz, amit a folyósított kölcsön összegén túl fizetett a banknak.

A nagyobb magyar bankok is megnyilvánultak akkor a témában, az Erste Bank közölte, több ezer esetben megállapították a bíróságok, hogy eleget tettek a tájékoztatási követelményeknek. Az OTP Bank is úgy nyilatkozott, az árfolyamkockázat bemutatásának módja megfelelő volt. Ezt közleményük szerint több száz bírósági ítélet támasztja alá. Az MBH Bank hangsúlyozta, hogy minden ügyet egyedileg kell vizsgálni, és a bíróság jogosult egy ilyen szerződés érvénytelenségének megállapítására.

Ritka eset az, amikor a bankok nem tudják igazolni a bíróságon, hogy megfelelő tájékoztatást adtak az árfolyam-kockázatról – értékeli a Portfolio a témát. Több ezer bírósági ügyben ezt általában az ügyfél által szerződéskötéskor aláírt kockázatfeltáró nyilatkozat vagy árfolyamkockázati tájékoztató alapján bizonyítani tudták.

Kezdőlap    Gazdaság    Újabb fordulat a devizahitelek ügyében – fontos bírósági ítélet született

devizahitel

unicredit

devizahitel-károsultak

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK
LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Nem lesz a kakaóból kőolaj: a csokoládé luxuscikk, nem alapvető nyersanyag

Nem lesz a kakaóból kőolaj: a csokoládé luxuscikk, nem alapvető nyersanyag

Volt egyszer egy csokoládé, amelyet a gyerekek mindig is imádtak, de 2024-ben a befektetők is szeretni kezdtek. A kakaó ára ugyanis abban az évben közel hatszorozott. A gazdák fellázadtak az éhbér ellen, a politikusok pedig újfajta „édes diplomáciát” találtak fel. De mielőtt bárki elhitte volna, hogy a kakaó a XXI. század olaja, a piac emlékeztetett, hogy a csoki is csak addig forró, amíg el nem olvad.
VIDEÓ
Hogyan optimalizáljuk a 3%-os hiteleket? Florova Anna és Ginzer Ildikó, Inforádió, Aréna
A tanár, a diák és a mesterséges intelligencia. Koren Balázs, Inforádió, Aréna
Hoz-e lendületet a gazdaságba a vállalati hitelprogram? Balog Ádám, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.13. hétfő, 18:00
Csicsmann László
Közel-Kelet szakértő, a Budapesti Corvinus Egyetem tanára, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Ketyeg az óra, Magyarország végleg elveszítheti a teljes 10,5 milliárd eurós uniós támogatást

Ketyeg az óra, Magyarország végleg elveszítheti a teljes 10,5 milliárd eurós uniós támogatást

Az uniós helyreállítási alap végrehajtása összességében jól halad, de a tagállamok között továbbra is nagy különbségek vannak – derül ki az Európai Bizottság friss jelentéséből. Az RRF eddig 362 milliárd eurót juttatott a gazdaságba, főként zöld és digitális beruházásokra, amelyek 2030-ig mintegy 900 milliárd euróval növelhetik az EU GDP-jét. A legnagyobb tagállamok már lehívták forrásaik nagy részét, míg néhány ország – például Lengyelország, Románia, Bulgária és Magyarország – alig kapott a kifizetésekből. Magyarország a jogállamisági feltételek teljesítése hiányában egyáltalán nem fér hozzá az RRF-támogatásokhoz, így a hazai projekteket kizárólag költségvetési forrásból finanszírozza. Az Európa Bizottság figyelmeztet: ha 2026 nyaráig nem teljesülnek a vállalások, a források végleg elveszhetnek, ami Magyarországnak 4500 milliárd forintnyi érvágást jelentene.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Brutál diszkont terjeszkedik Pesten: sorra nyitják fű alatt a boltokat - kihívót kap az Aldi, Lidl, Penny?

Brutál diszkont terjeszkedik Pesten: sorra nyitják fű alatt a boltokat - kihívót kap az Aldi, Lidl, Penny?

Új diszkontlánc tarol Budapesten! A diszkontok brutálisan alacsony árakkal és új modellel szállnak szembe a Lidl, Aldi és Penny triójával.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Hamas gathering hostages 'now', says Trump, as Palestinians return to rubble in northern Gaza

Hamas gathering hostages 'now', says Trump, as Palestinians return to rubble in northern Gaza

As part of the first phase of the Gaza deal Trump brokered, Hamas has until 12:00 local time (09:00 GMT) on Monday to release all Israeli hostages.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 10. 21:30
Nem lesz a kakaóból kőolaj: a csokoládé luxuscikk, nem alapvető nyersanyag
2025. október 10. 16:45
Vállalatvezér: a cégek nem őszinték az AI munkahelyekre gyakorolt hatásával kapcsolatban
×
×
×
×