2025. október 6. hétfő
Nyitókép: OTP Bank

Belépne az OTP Kazahsztánba, jelentős helyi bankot vásárolhat

Infostart / InfoRádió - Sipos Ildikó

A kazah sajtóhírek szerint az OTP Bank beléphet Kazahsztán piacára. Közben több magyar nagyvállalattal is tárgyalások folynak a kazah piacra lépésről – mondta el Nagy Viktor, a Portfolio tőzsdei rovatának vezetője az InfoRádióban.

Kazahsztán magyarországi nagykövete nyilatkozott arról, hogy magyar cégek előtt lehetőségek nyílhatnak meg az ottani terjeszkedésre. A Mol, az MVM, és az OTP is tárgyalásokat folytat. Az ötödik legnagyobb kazah bank, a ForteBank lehet az OTP akvizíciójának célja – mondta el Nagy Viktor, a Portfolio tőzsderovatának vezetője az InfoRádióban.

Egyre több gazdasági kapcsolat épül ki Magyarország és a térség országai között, valamint Kazahsztánban a demográfia kedvező, sok szempontból alulpenetrált a piac. A bankok Kazahsztánban „egész jó megtérüléssel” működnek, így ez is felkeltheti egy nyugati bank, akár az OTP érdeklődését – tette hozzá a rovatvezető.

A legnagyobb bank, a Halyk Bank „nagy feladat lenne”, de a közepes méretű bankok közül több is szóba jöhet. A helyi bankpiacot jól ismerők szerint a ForteBank lehet, amelyik felkeltheti az OTP érdeklődését. Ez az ötödik legnagyobb mérlegfőösszegű kazah pénzintézet, egy „klasszikus kereskedelmi bank”. Előnyös, hogy ennek a banknak van egy nagy tulajdonosa, egy kazah milliárdos, aki 91 százalékot birtokol – tehát nem több tulajdonossal kell egyezkedni, rögtön több, mint 90 százalékos tulajdonos lehetne az OTP Bank.

„Az OTP általában vagy olyan országban szeretne tovább terjeszkedni, ahol már jelen vannak, és nem megfelelő a piaci részesedésük, vagy pedig olyan új országba szeretnének belépni, ahol értelmezhető piaci részesedést tudnak szerezni. Üzbegisztáni bankvásárlásuk után a bank vezetői arról is beszéltek, hogy szívesen terjeszkednének a régióban” – emlékeztetett Nagy Viktor.

Az OTP jelen van Magyarország mellett olyan országokban, mint Bulgária, Horvátország, Üzbegisztán, Oroszország és Ukrajna. A most megvásárolandó bank mérlegfőösszege nagyjából 2700 milliárd forint, az OTP-leánybankok között az üzbég és az orosz bank közé esne. Ha valóban ezt a bankot vásárolná meg az OTP,

a kazahsztáni a hatodik legnagyobb leánybank lehetne

– tette hozzá a rovatvezető.

Nemrégiben Sulyok Tamás, Magyarország köztársasági elnöke hivatalos látogatást tett Kazahsztánban. A delegáció tagjai tárgyalásokat folytattak űripari és telekommunikációs témákban is. Mindeközben a Mol is egyeztet kazahsztáni földgázipar befektetésekről, továbbá az MVM delegációja hamarosan szintén az országba látogat, egyebek között közös nukleárisenergia-projektekről tárgyalhatnak – jelentette a Kazinform.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Katona Csaba: az aradi kivégzésnek egyértelmű és világos üzenete volt – a lázadóknak nincs kegyelem

Katona Csaba: az aradi kivégzésnek egyértelmű és világos üzenete volt – a lázadóknak nincs kegyelem

Valóban nem sejtette Batthyány Lajos és a 13 tábornok, hogy kivégzés is lehet az ítélet? Hogyan próbálták Ferenc Józsefet népszerűsíteni Magyarországon? Katona Csaba történész, a Magyar Nemzeti Levéltár munkatársa ezekről is beszélt az InfoRádió Aréna című műsorában.
 

Egység és megosztottság – így emlékeztek meg a parlamentben az aradi vértanúkról

Nemzeti gyásznap: az aradi vértanúkra emlékezünk

Cseh választás: Babis győzött, de tud-e kormányt alakítani? Mészáros Andor, Inforádió, Aréna
Hogyan lett Ferencjóska az aradi hóhérból? Katona Csaba, Inforádió, Aréna
Mit hozott és mit vitt a koppenhágai EU-csúcs? Pesztericz-Kalas Vivien, Inforádió, Aréna
 
inforadio
ARÉNA
2025.10.08. szerda, 18:00
Balog Ádám
a Kavosz igazgatótanácsának elnöke
2025. október 6. 18:10
