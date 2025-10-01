ARÉNA
2025. október 1. szerda
Nyitókép: fzant/Getty Images

Időben szólunk: leállás lesz az egyik magyar banknál

Infostart

Az OTP Bank tájékoztatása szerint október első hétvégéjén fejlesztéseket hajtanak végre rendszereiken, ezért egyik szolgáltatásuk átmenetileg nem lesz elérhető.

Bankszünnap lesz az OTP Banknál a pénzintézet honlapján megjelent tájékoztatás szerint. A tájékoztatást az ügyfélelvárások teljesítése, illetve a Magyar Nemzeti Bank (MNB) bankszünnapokhoz kapcsolódó előírásai (Hpt. 286§) miatt hozták nyilvánosságra – számolt be az Origo.

Fejlesztési okokból 2025. október 5-én reggel 8 órától délelőtt 11.40-ig az internet- és mobilbankból az OTP Lakástakarék szolgáltatások nem lesznek elérhetőek – olvasható.

Ez azt jelenti, az OTP Lakástakarékkal kapcsolatos szolgáltatásokkal kapcsolatos ügyintézés digitálisan sem lesz lehetséges a jelzett időintervallumban.

