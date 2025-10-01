Időben szólunk: leállás lesz az egyik magyar banknál

Bankszünnap lesz az OTP Banknál a pénzintézet honlapján megjelent tájékoztatás szerint. A tájékoztatást az ügyfélelvárások teljesítése, illetve a Magyar Nemzeti Bank (MNB) bankszünnapokhoz kapcsolódó előírásai (Hpt. 286§) miatt hozták nyilvánosságra – számolt be az Origo.

Fejlesztési okokból 2025. október 5-én reggel 8 órától délelőtt 11.40-ig az internet- és mobilbankból az OTP Lakástakarék szolgáltatások nem lesznek elérhetőek – olvasható.

Ez azt jelenti, az OTP Lakástakarékkal kapcsolatos szolgáltatásokkal kapcsolatos ügyintézés digitálisan sem lesz lehetséges a jelzett időintervallumban.