2025. szeptember 30. kedd
Nyitókép: Unsplash

Tovább gyorsít a pénztáraknál a kedvelt diszkontlánc: máris kiakadtak a vásárlók

Infostart

Az úgynevezett dupla bankkártyás rendszer finoman szólva nem aratott osztatlan sikert. Van aki szerint hasznos, mások szerint viszont kifejezetten zavaró és stresszes.

Az Aldi új, dupla bankkártyás terminálokkal felszerelt kasszarendszere gyorsabbá és hatékonyabbá tenné a vásárlást Ausztriában, csökkentve a várakozási időt és javítva az ügyféláramlást – írja az 5min.at beszámolója nyomán a vg.hu.

Az új kasszarendszer bevezetése a Hofernél (az Aldi osztrák és szlovén megfelelője) azonban heves vitákat váltott ki.

A lényege a két bankkártyás rendszernek, hogy dupla terminállal vannak ellátva, így amíg egy vásárló még fizet vagy pakol, a következő már megkezdheti a fizetést, így optimalizálva a sorban állást.

Az üzletlánc szerint a hangsúly a hatékonyságon és a vásárlók idejének megtakarításán van, azonban a visszajelzések megosztottak. Míg egyesek gyorsnak és praktikusnak találják, mások viszont stresszesnek nevezték az új kasszarendszert, ugyanis nehéz lehet lépést tartani a gépi folyamattal. Így a vásárlás nyugalmas helyett inkább zavaróvá válik. Vannak, akik inkább a hagyományos önkiszolgáló kasszát részesítik előnyben.

ARÉNA
ARÉNA
2025.09.30. kedd, 18:00
Kövér László
az Országgyűlés elnöke
2025. szeptember 30. 06:24
