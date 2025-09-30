Tovább gyorsít a pénztáraknál a kedvelt diszkontlánc: máris kiakadtak a vásárlók

Az Aldi új, dupla bankkártyás terminálokkal felszerelt kasszarendszere gyorsabbá és hatékonyabbá tenné a vásárlást Ausztriában, csökkentve a várakozási időt és javítva az ügyféláramlást – írja az 5min.at beszámolója nyomán a vg.hu.

Az új kasszarendszer bevezetése a Hofernél (az Aldi osztrák és szlovén megfelelője) azonban heves vitákat váltott ki.

A lényege a két bankkártyás rendszernek, hogy dupla terminállal vannak ellátva, így amíg egy vásárló még fizet vagy pakol, a következő már megkezdheti a fizetést, így optimalizálva a sorban állást.

Az üzletlánc szerint a hangsúly a hatékonyságon és a vásárlók idejének megtakarításán van, azonban a visszajelzések megosztottak. Míg egyesek gyorsnak és praktikusnak találják, mások viszont stresszesnek nevezték az új kasszarendszert, ugyanis nehéz lehet lépést tartani a gépi folyamattal. Így a vásárlás nyugalmas helyett inkább zavaróvá válik. Vannak, akik inkább a hagyományos önkiszolgáló kasszát részesítik előnyben.