Rekordprofitról, több mint 21 milliárd forintról jelentett az OPUS GLOBAL az első fél év után

A vagyonkezelő társaság szerint a 246,2 milliárd forintos árbevétel mellett 30,3 milliárd forintos üzemi eredményt ért el a társaság csoportszinten hat hónap alatt. Az üzemi eredmény 28 százalékkal lett magasabb a tavalyinál, amiben jelentős szerepe volt a 22 százalékkal 215,9 milliárd forintra csökkentett működési költségeknek.

Az EBITDA (kamatok, adózás és értékcsökkenési leírás előtti eredmény) 13,5 százalékkal lett nagyobb, mint a tavaly az első félévben, így közel 54 milliárd forintot tett ki, ami új rekord a cég történetében. A pénzügyi eredmény kisebb többletével együtt az adózott eredmény csaknem 3 százalékkal 21,2 milliárd forintra nőtt.

A négy nagy üzletág közül az építőiparnál a működési költségek az árbevételnél nagyobb mértékben csökkentek, így sikerült 16 százalékkal magasabb üzemi profitot elérni. Az élelmiszeriparban ugyanakkor a kedvezőtlen nemzetközi és hazai folyamatok miatt nem lehetett a költségek növekedését az árakban érvényesíteni, ami jelentősen nehezítette a féléves gazdálkodást. Erős hat hónapot ért el az energetika, árbevétel, EBITDA, és nettó eredmény soron is szép számokat könyveltek el, miután komoly költségcsökkentést hajtottak végre. A turizmus területén az újra nyíló szállodák miatt egyszeri költségtételek is befolyásolták az első félévet, viszont nőtt az árbevétel, így pozitív eredményt értek el EBITDA és nettó profit szinten is.

Lélfai Koppány, a társaság vezérigazgatója szerint az OPUS-csoport hosszútávú stabilitását jól mutatja a Scope Ratings minősítése is, amely az elmúlt évekhez hasonlóan idén is kedvezően ítéli meg a cégcsoportot. A minősítő intézet a társaság kötvényeire BBB-, a társaságra pedig BB minősítést adott 2025-ben is stabil kilátásokkal. A Magyar Nemzeti Bank által elvárt szintnél négy fokozattal magasabb besorolást kaptak az OPUS-kötvények.