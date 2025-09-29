Vannak kasszák, amelyeknél nem tud nyugdíjasutalvánnyal fizetni

Egyes áruházakban nem lehet felhasználni az önkiszolgáló kasszáknál (robotkasszáknál), kizárólag a hagyományos pénztáraknál. Az Országos Kereskedelmi Szövetség állásfoglalása szerint ez a korlátozás nem általános jelenség, de több nagy áruházláncra is vonatkozik.

Az Országos Kereskedelmi Szövetség főtitkára a penzcentrum.hu-nak megerősítette, hogy alapesetben az utalványokkal fizetni lehet az önkiszolgáló kasszáknál is.

A korlátozás azokban az üzletekben él, ahol az áruházlánc külön engedményeket vagy akciókat biztosít az utalványok beváltásához.

Ezen akciók miatt a rendszerek optimalizálása csak a klasszikus kasszáknál lehetséges.

Az OKSZ tájékoztatása szerint a hazai nagy áruházláncok közül több is kínál külön akciókat az utalványokhoz, így a korlátozás érinti a Lidlt, a Tescót és az Auchant is. Ezen áruházláncokban a nyugdíjasoknak valóban a pénztáros által kezelt, hagyományos kasszákat kell felkeresniük az utalványok beváltásához.

Minden más, akciót nem biztosító bolthálózatban az OKSZ szerint lehet a nyugdíjas utalványokkal fizetni a robotkasszáknál.