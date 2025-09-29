ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
391.04
usd:
333.48
bux:
99207.79
2025. szeptember 29. hétfő Mihály
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
nyugdíjas, utalvány
Nyitókép: fotó: Infostart

Vannak kasszák, amelyeknél nem tud nyugdíjasutalvánnyal fizetni

Infostart

Egyes áruházakban nem lehet felhasználni az önkiszolgáló kasszáknál (robotkasszáknál), kizárólag a hagyományos pénztáraknál. Az Országos Kereskedelmi Szövetség állásfoglalása szerint ez a korlátozás nem általános jelenség, de több nagy áruházláncra is vonatkozik.

Egyes áruházakban nem lehet felhasználni az önkiszolgáló kasszáknál (robotkasszáknál), kizárólag a hagyományos pénztáraknál. Az Országos Kereskedelmi Szövetség állásfoglalása szerint ez a korlátozás nem általános jelenség, de több nagy áruházláncra is vonatkozik.

Az Országos Kereskedelmi Szövetség főtitkára a penzcentrum.hu-nak megerősítette, hogy alapesetben az utalványokkal fizetni lehet az önkiszolgáló kasszáknál is.

A korlátozás azokban az üzletekben él, ahol az áruházlánc külön engedményeket vagy akciókat biztosít az utalványok beváltásához.

Ezen akciók miatt a rendszerek optimalizálása csak a klasszikus kasszáknál lehetséges.

Az OKSZ tájékoztatása szerint a hazai nagy áruházláncok közül több is kínál külön akciókat az utalványokhoz, így a korlátozás érinti a Lidlt, a Tescót és az Auchant is. Ezen áruházláncokban a nyugdíjasoknak valóban a pénztáros által kezelt, hagyományos kasszákat kell felkeresniük az utalványok beváltásához.

Minden más, akciót nem biztosító bolthálózatban az OKSZ szerint lehet a nyugdíjas utalványokkal fizetni a robotkasszáknál.

Kezdőlap    Gazdaság    Vannak kasszák, amelyeknél nem tud nyugdíjasutalvánnyal fizetni

nyugdíjas

kassza

élelmiszer-utalvány

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Hűvös lehelet a tarkón - üzent Orbán Viktor a DPK-soknak írt levelében

Hűvös lehelet a tarkón - üzent Orbán Viktor a DPK-soknak írt levelében

Orbán Viktor miniszterelnök kiszivárgott heti hírlevelében foglalt állást több aktuális bel- és külpolitikai kérdésben, keményen bírálva a sajtót és az ellenzéket. A kormányfő a Szőlő utcai javítóintézettel kapcsolatos híreket „aljas álhírbotránynak” nevezte, és a jogi felelősségre vonás lehetőségére figyelmeztetett. Beszélt továbbá Magyar Péter mentelmi jogának kérdéséről és a magyar gazdaság energiaellátásáról.
 

"Megkondítják a harangot, ha veszélyt látnak" - újabb vélemény a Ferenciek térén történt incidensről

VIDEÓ
A világ és Elon Musk: hogy jutunk a Teslától az űrbe? Bazsó Gábor Karotta, Inforádió, Aréna
Kirk-gyilkosság: Kezdődik-e új időszámítás Amerikában? Csizmazia Gábor, Inforádió, Aréna
Gáza: Háború, utolsó vérig? Csicsmann László, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.29. hétfő, 18:00
Kaiser Ferenc
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Planet Budapest 2026 – Régiónk leglátványosabb fenntarthatósági kiállítása várja a jelentkezőket

Planet Budapest 2026 – Régiónk leglátványosabb fenntarthatósági kiállítása várja a jelentkezőket

2026. február 25. és március 29. között ismét megnyitja kapuit a Planet Budapest, a közép-európai régióban egyedülálló tematikus programsorozat, amely négy programpillérre épül egy közös kérdés mentén: hogyan alakíthatjuk és gyarapíthatjuk közös jövőnket úgy, hogy az a bolygónak is jó legyen. Az esemény egyik fő pillére a Planet Expo, amely megjelenési lehetőséget biztosít a fenntarthatóságban élenjáró hazai cégek számára.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Lehet-e egyszerre fenntartható és biztonságos az áramellátás?

Lehet-e egyszerre fenntartható és biztonságos az áramellátás?

Rengeteg a feladat a magyar energiaszektor előtt, de szerencsére megoldási irány is akad bőven - derült ki a villamosipar első számú szakmai rendezvényén.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
At least four dead and several injured in shooting at Mormon church in Michigan

At least four dead and several injured in shooting at Mormon church in Michigan

Police say "hundreds" of people were attending Sunday service when the attacker drove a vehicle into the church and opened fire.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 28. 21:00
Nagy változás a reptereken: jön a kizárólag digitális beszállókártya
2025. szeptember 28. 20:03
Döbbentes összeget kér az USA készpénzben Dél-Koreától
×
×
×
×