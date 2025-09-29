ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
390.53
usd:
333.06
bux:
99364.85
2025. szeptember 29. hétfő Mihály
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Nyitókép: 4ig

Fontos balkáni bejelentést tett a 4iG

Infostart

A 4iG csoport észak-macedón leányvállalata és az Ericsson közösen építheti a nyugat-balkáni régió egyik első önálló 5G hálózatát - közölte a vállalat. A stratégiai együttműködés mérföldkő a 4iG Csoport észak-macedón beruházási terveiben és megerősíti a cégcsoport elköteleződését az európai digitális és biztonsági standardok mellett.

A 4iG Csoport leányvállalata, a One Macedonia és az Ericsson Telecommunications Macedonia előzetes megállapodást kötött a Nyugat-Balkán egyik első önálló (Standalone, SA) 5G mobilhálózatának tervezésére, berendezésellátására és kiépítésére vonatkozó stratégiai partnerségről. Az együttműködés határozott előrelépés a One Macedonia azon törekvésében, hogy Észak-Macedónia vezető távközlési szolgáltatójává váljon, valamint hangsúlyozza a 4iG hosszú távú elkötelezettségét az európai szabványok szerinti, korszerű digitális infrastruktúra megvalósítása mellett, amely egyszerre erősíti a nemzeti versenyképességet és illeszkedik az Európai Unió digitális stratégiájához.

A kiépítendő 5G SA hálózat zöldmezős beruházásként valósulhat meg – teljesen az alapoktól tervezve a legfejlettebb technológiai architektúrával, beleértve a rádiós hozzáférési hálózati (RAN) és a maghálózati komponenseket. A legújabb technológiának köszönhetően a One Macedonia országszerte a legújabb generációs konnektivitási lehetőséget kínálja majd lakossági és üzleti felhasználóinak.

A One Macedonia terve, hogy 2026 végéig legalább egy városban elindítja az új 5G SA hálózat szolgáltatásait, majd 2028-ig a főbb közlekedési útvonalak mentén kiterjesztik azt. A cél, hogy a SA 5G szolgáltatás valamennyi városban elérhető legyen 2030-ra, valamint minden állampolgár számára rendelkezésre álljon legalább 100 Mbps sebesség 2032-re.

A One Macedonia és az Ericsson közötti együttműködés a nemzeti frekvenciaspektrum-tender lezárását követően kezdődhet meg, amelyen a 4iG Csoport helyi leányvállalata egyedüli ajánlattevőként indult. A pályázat eredményhirdetése november elejére várható, így a partnerség stratégiailag kulcsfontosságú időszakban indulhat el.

Kezdőlap    Gazdaság    Fontos balkáni bejelentést tett a 4iG

macedónia

balkán

ericsson

4ig

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
A barátság és a szuverenitás hídja: Orbán Viktor és Robert Fico közös üzenete

A barátság és a szuverenitás hídja: Orbán Viktor és Robert Fico közös üzenete

Párkány és Esztergom háromnapos rendezvénysorozattal ünnepelte a hétvégén a két várost, illetve Szlovákiát és Magyarországot összekötő Mária-Valéria híd 130. születésnapját. Az esemény csúcspontja a vasárnapi találkozó volt, ahol Orbán Viktor magyar és Robert Fico szlovák miniszterelnök közösen emlékezett a híd történetére, és üzent a jelen kihívásairól is.
VIDEÓ
A világ és Elon Musk: hogy jutunk a Teslától az űrbe? Bazsó Gábor Karotta, Inforádió, Aréna
Kirk-gyilkosság: Kezdődik-e új időszámítás Amerikában? Csizmazia Gábor, Inforádió, Aréna
Gáza: Háború, utolsó vérig? Csicsmann László, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.29. hétfő, 18:00
Kaiser Ferenc
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Óriási revíziót hajtott végre a KSH, miután megkérdőjeleződtek a magyar szegénységi adatok

Óriási revíziót hajtott végre a KSH, miután megkérdőjeleződtek a magyar szegénységi adatok

Revíziót hajtott végre a KSH a 2018 és 2023 közötti szegénységi adatokban, miután több kutató is megkérdőjelezte a magyarországi adatok pontosságát. A revízió eredményeként a szegénység fő mérőszáma, a szegénység vagy társadalmi kirekesztődés kockázatának kitettek aránya országos szinten egyik évben sem változott érdemben a KSH szerint. Ugyanakkor a népesség egyes csoportjainak szegénységi kockázata kismértékben átrendeződött.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Brutális leépítéseket jelentett be Európa legnagyobb légitársasága: ezrek veszítik el a munkájukat

Brutális leépítéseket jelentett be Európa legnagyobb légitársasága: ezrek veszítik el a munkájukat

2030-ig 4000 adminisztratív munkahelyet szüntet meg a Lufthansa csoport, hogy javítsa jövedelmezőségét.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Death toll rises to four after Michigan church shooting and arson attack

Death toll rises to four after Michigan church shooting and arson attack

Hundreds of people were attending a Sunday service when the attacker drove a vehicle into the church and opened fire, police say.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 29. 09:17
Trabant Porsche áron, avagy miért veszélyes ígéret a magyar euró és az európai minimálbér
2025. szeptember 29. 05:14
Vannak kasszák, amelyeknél nem tud nyugdíjasutalvánnyal fizetni
×
×
×
×