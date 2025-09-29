Fontos balkáni bejelentést tett a 4iG

A 4iG Csoport leányvállalata, a One Macedonia és az Ericsson Telecommunications Macedonia előzetes megállapodást kötött a Nyugat-Balkán egyik első önálló (Standalone, SA) 5G mobilhálózatának tervezésére, berendezésellátására és kiépítésére vonatkozó stratégiai partnerségről. Az együttműködés határozott előrelépés a One Macedonia azon törekvésében, hogy Észak-Macedónia vezető távközlési szolgáltatójává váljon, valamint hangsúlyozza a 4iG hosszú távú elkötelezettségét az európai szabványok szerinti, korszerű digitális infrastruktúra megvalósítása mellett, amely egyszerre erősíti a nemzeti versenyképességet és illeszkedik az Európai Unió digitális stratégiájához.

A kiépítendő 5G SA hálózat zöldmezős beruházásként valósulhat meg – teljesen az alapoktól tervezve a legfejlettebb technológiai architektúrával, beleértve a rádiós hozzáférési hálózati (RAN) és a maghálózati komponenseket. A legújabb technológiának köszönhetően a One Macedonia országszerte a legújabb generációs konnektivitási lehetőséget kínálja majd lakossági és üzleti felhasználóinak.

A One Macedonia terve, hogy 2026 végéig legalább egy városban elindítja az új 5G SA hálózat szolgáltatásait, majd 2028-ig a főbb közlekedési útvonalak mentén kiterjesztik azt. A cél, hogy a SA 5G szolgáltatás valamennyi városban elérhető legyen 2030-ra, valamint minden állampolgár számára rendelkezésre álljon legalább 100 Mbps sebesség 2032-re.

A One Macedonia és az Ericsson közötti együttműködés a nemzeti frekvenciaspektrum-tender lezárását követően kezdődhet meg, amelyen a 4iG Csoport helyi leányvállalata egyedüli ajánlattevőként indult. A pályázat eredményhirdetése november elejére várható, így a partnerség stratégiailag kulcsfontosságú időszakban indulhat el.