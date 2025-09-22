ARÉNA
2025. szeptember 22. hétfő
Sipos-Tompa Levente, a Magyar Fejlesztési Bank (MFB) elnök-vezérigazgatója a KKV Technológia Plusz Budapest Hitelprogramról tartott sajtótájékoztatón a minisztériumban 2024. szeptember 27-én. A program a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) Pluszban 73 milliárd forint hitelkerettel rendelkezik.
Megvan, ki lehet az MNB negyedik alelnöke

A gazdasági bizottság 11 igen, egy nem szavazattal, tartózkodás nélkül támogatta Sipos-Tompa Levente MNB-alelnöki kinevezését, aki októbertől veheti át a Pénzügyi szervezetek felügyeletéért és fogyasztóvédelemért felelős alelnökség vezetését – tájékoztatott közleményben a jegybank.

A Magyar Nemzeti Bank új vezetésének stratégiája a stabilitás, a függetlenség és az átláthatóság hármasára épül, hangsúlyozva az árstabilitást, a pénzügyi stabilitást és a gazdasági fejlődés támogatását – jelentette ki az alelnök-jelölt.

Mint mondta: a jegybank felügyeleti területének legfontosabb céljai az átfogó jegybanki stratégiába illeszkedve a bizalom fenntartása és a kockázatok kezelése. Az MNB eszköztára az engedélyezés, a vizsgálatok, vagy éppen a szankciók és az edukáció terén biztosítja, hogy a magyar pénzügyi rendszer stabil és megbízható maradjon, még a globális gazdasági bizonytalanságok közepette is – hangsúlyozta Sipos-Tompa Levente.

Kiemelte: a következő időszakban a jegybank felügyeleti ágának is kiemelt célként kell kezelnie a digitális banki csalások további visszaszorítását és a fenntarthatósági átállás kockázatainak kezelését.

Sipos-Tompa Levente jogász, közgazdász, 2009 óta a Magyar Fejlesztési Bankban dolgozott, amelynek 2019 áprilisa és 2024 decembere között elnök-vezérigazgatója volt. Ez idő alatt tapasztalatra tett szert az irányítás, a vezetés és a cégcsoporthoz tartozó társaságok felügyelete terén. Az MFB vezetése mellett több nemzetközi szervezet munkájában is részt vett. Az EIB igazgatótanácsának tagja, valamint az ELTI ügyvezető testületének tagja volt.

