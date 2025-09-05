Áramlani fog az amerikai energia Japánba

Japán megerősítette, évi 7 milliárd dollár értékben fog vásárolni energiahordozókat az Amerikai Egyesült Államokból, illetve az alaszkai LNG vásárlására vonatkozóan is tárgyalnak a felek – írta meg a Portfolio a Reuters alapján.

Az USA–Japán kétoldalú kereskedelmi megállapodásról szóló közös nyilatkozatot Tokió tette pénteken közzé. Rögzíti, hogy Japán elkötelezett az amerikai energiahordozók vásárlása mellett. A közlemény Donald Trump amerikai elnök vámcsökkentési rendelete után érkezik. Ennek értelmében az USA a legalacsonyabb vámtételeket alkalmazza a japán gyógyszeripari termékekre, és félvezetőkre.

A vámok témájában korábban feszültség alakult ki a két ország között, miután egy adminisztrációs hiba miatt Washington tévesen szabott ki pótvámokat japán termékekre. Egy július 31-i elnöki rendelet ugyanis egy új, 15 százalékos „viszontvámot” vezetett be, amelyet a szöveg alapján a már meglévő vámokhoz adtak volna hozzá.

Az amerikai fél azonban elismerte a hibát, és vállalta, hogy a 15 százalékos vámot nem adja hozzá a korábban kivetett vámokhoz. Washington akkor ígéretet tett a hibásan beszedett többletvámok visszatérítésére is.