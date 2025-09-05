ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
392.89
usd:
336.28
bux:
103920.98
2025. szeptember 5. péntek Lőrinc, Viktor
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Nyitókép: Unsplash

Áramlani fog az amerikai energia Japánba

Infostart
ELŐZMÉNYEK

Megkötötték az új megállapodást.

Japán megerősítette, évi 7 milliárd dollár értékben fog vásárolni energiahordozókat az Amerikai Egyesült Államokból, illetve az alaszkai LNG vásárlására vonatkozóan is tárgyalnak a felek – írta meg a Portfolio a Reuters alapján.

Az USA–Japán kétoldalú kereskedelmi megállapodásról szóló közös nyilatkozatot Tokió tette pénteken közzé. Rögzíti, hogy Japán elkötelezett az amerikai energiahordozók vásárlása mellett. A közlemény Donald Trump amerikai elnök vámcsökkentési rendelete után érkezik. Ennek értelmében az USA a legalacsonyabb vámtételeket alkalmazza a japán gyógyszeripari termékekre, és félvezetőkre.

A vámok témájában korábban feszültség alakult ki a két ország között, miután egy adminisztrációs hiba miatt Washington tévesen szabott ki pótvámokat japán termékekre. Egy július 31-i elnöki rendelet ugyanis egy új, 15 százalékos „viszontvámot” vezetett be, amelyet a szöveg alapján a már meglévő vámokhoz adtak volna hozzá.

Az amerikai fél azonban elismerte a hibát, és vállalta, hogy a 15 százalékos vámot nem adja hozzá a korábban kivetett vámokhoz. Washington akkor ígéretet tett a hibásan beszedett többletvámok visszatérítésére is.

Kezdőlap    Gazdaság    Áramlani fog az amerikai energia Japánba

japán

energia

megállapodás

usa

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Rejtélyes radikálisok akarják totálisan megbénítani Franciaországot

Rejtélyes radikálisok akarják totálisan megbénítani Franciaországot

Egy héten belül totálisan meg akarja bénítani Franciaországot egy alulról építkező és rejtélyes mozgalom. Közösségi médiás felhívások a fogyasztás és a munka leállítására szólítanak fel a kormány takarékossági tervei miatt. A kabinet szerint viszont a tönk szélére került a költségvetés.
Szijjártó Péter: az orosz olaj ügyében a Nyugat színjátékot játszik

Szijjártó Péter: az orosz olaj ügyében a Nyugat színjátékot játszik

Magyarország azért vásárol nyíltan orosz kőolajat, mert nincsen más lehetősége, míg más európai országok azért vásárolnak titokban, kerülőúton orosz kőolajat, mert az olcsóbb – közölte Szijjártó Péter.
 

Donald Trump súlyos kijelentést tett Európáról és az orosz olajról

Az orosz elnök újból megfenyegette a Nyugatot

Volodimir Zelenszkij személyesen is válaszolt Vlagyimir Putyin moszkvai meghívására

Nagyágyúkkal találkozott Donald Trump – fontos kérdést kapott Putyin kapcsán

Békefenntartók: Moszkva azonnal, keményen reagált Macron nagy bejelentésére

VIDEÓ
Mit üzent a világnak a kínai katonai és gazdasági parádé? Salát Gergely, Inforádió, Aréna
Elstartolt az Otthon Start program, itt vannak a részletek. Panyi Miklós, Inforádió, Aréna
Mi lesz az ELTE útja az európai egyetemi elitbe? Darázs Lénárd, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.05. péntek, 18:00
Vasas Gábor
a HUN-REN Balatoni Limnológiai Kutatóintézet igazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Jön a kritikus adat - Mi történik a piacokon?

Jön a kritikus adat - Mi történik a piacokon?

Ázsiában főként emelkedést láthatunk a tőzsdéken, ezt követően pedig óvatos emelkedésre van kilátás Európában. A kereskedés első felét a mai napon a kivárás jellemezheti, ugyanis magyar idő szerint 14 óra 30 perckor kulcsfontosságú munkaerőpiaci adatok érkeznek Amerikából, melyek ezúttal is nagy elmozdulást hozhatnak a piacokra.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Hamarosan vadiúj plázája lesz a vidéki kisvárosnak: itt a nyitás várható dátuma!

Hamarosan vadiúj plázája lesz a vidéki kisvárosnak: itt a nyitás várható dátuma!

A 4 milliárd forintos beruházás közel 70 új munkahelyet teremt, modern üzletekkel bővíti a város kínálatát, és jelentősen élénkíti a helyi gazdaságot.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Putin rejects Western security in Ukraine, warning troops would be target

Putin rejects Western security in Ukraine, warning troops would be target

The Russian leader's refusal comes after 26 countries pledged to deploy troops to Ukraine in the event of a ceasefire.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 5. 13:46
Szijjártó Péter: az orosz olaj ügyében a Nyugat színjátékot játszik
2025. szeptember 5. 13:22
Betiltott autómotorok: erős kritikával illette a BWM-vezér az uniót
×
×
×
×