Donald Trump amerikai elnök beszél a kabinetjének a nyilvános ülésén a washingtoni Fehér Házban 2025. július 8-án.
Nyitókép: MTI/EPA/Consolidated News Photos pool/Aaron Schwartz

Furcsa kereskedelmi háború: az USA túlvámolta Japánt, de megbánta

Infostart / InfoRádió - Szvetnik Endre (London)

“Túlvámolta” Japánt az Egyesült Államok, de Washington most vállalta, hogy korrigálja a japánok által “rendkívül sajnálatosnak” nevezett hibát. Az ügyet a Trump-adminisztráció és Tokió közötti régóta húzódó kereskedelmi megállapodás értelmezési vitája váltotta ki. A tőzsdék bizakodóan reagáltak.

Orvosolja a Japánnal szembeni vámrendelkezés hibáját az Egyesült Államok – jelentette be Akazava Rjószei, Tokió fő kereskedelmi tárgyalója washingtoni sajtótájékoztatóján. A hiba Donald Trump július 31-i elnöki rendeletében szerepelt, amely 15 százalékos „viszontvámot” vezetett be japán importcikkekre. A szöveg alapján úgy tűnt, hogy ez az új teher hozzáadódik a már érvényes vámokhoz is – ami jelentős zavart keltett a két ország közötti megállapodás értelmezésében.

Az amerikaiak most elismerték a hibát, és vállalták, hogy a 15 százalékos vámot nem adják hozzá a korábban kivetett vámokhoz

– például azon japán textíliák esetében, amelyekre már 7,5 százalékos vámtétel vonatkozott. Tehát ezeket nem 22,5, hanem összesen csak 15 százalékos vámmal sújtják. A 15 százalék feletti tételeknél – mint például a marhahúsra vonatkozó 26,4 százalék – nem emelkedik tovább a teher.

A japán kereskedelmi főtárgyaló elmondta: Washington nemcsak módosítja az elnöki rendeletet, hanem visszatéríti a hibásan beszedett többletvámokat is. Akazava úgy fogalmazott: rendkívül sajnálatos adminisztratív hibáról van szó, de örül, hogy sikerült gyorsan rendezni. De az udvarias megfogalmazás mögött Tokió erős nemtetszése húzódik meg.

A bejelentés pozitívan hatott a pénzpiacokra. A tokiói Nikkei 225 részvényindex pénteken 1,85 százalékot emelkedett, a nagy japán autógyártók papírjai pedig ennél is jobban erősödtek: a Toyota 3,47, a Honda 3,95, a Subaru pedig 5,37 százalékos pluszban zárt.

A vámrendelet körüli félreértés nem először vet árnyékot az Egyesült Államok és Japán közötti kereskedelmi alku végrehajtására. Trump korábban bejelentette: a Japánnal kötött megállapodás részeként hajlandó 15 százalékra csökkenteni az autókra és alkatrészekre kivetett 27,5 százalékos vámot, cserébe egy 550 milliárd dolláros japán befektetési ígéretért.

A gondot az okozza, hogy ennek a hatalmas összegnek az eredete és jogi formája továbbra sem világos. Míg Trump szerint ez egy olyan „aláírási bónusz, mint amit egy baseballjátékos kap” – és az Egyesült Államok a 90 százalékát megkapja –, a japán kormány szerint a tényleges állami hozzájárulás csupán 1-2 százaléknyi közvetlen befektetés lesz, a fennmaradó rész döntően hitelekből és más pénzügyi eszközökből áll majd.

Isiba Sigero japán miniszterelnök az X-en közzétett nyilatkozatában úgy fogalmazott: a cél az volt, hogy a vámok helyett a befektetések kerüljenek előtérbe, és a megállapodást az Egyesült Államokkal való új Aranykor hajnalának nevezte.

Viszont nincs hivatalos, közös dokumentum erről, ezért az alku több pontját is eltérően értelmezték a felek, amire az adminisztrációs hiba rátett egy lapáttal.

Akazava csütörtökön úgy reagált Trump szavaira, hogy az tipikus Trump-stílus, amit nem kell szó szerint venni.

A japán fél ettől függetlenül bízik abban, hogy a kijavított rendelet és az autóvámok csökkentésének bejelentése után végre stabilabb pályára kerülnek a kereskedelmi kapcsolatok.

Óriási a felháborodás: "megsértette" Németországot Donald Trump
Jó a hangulat, folytatódik a felpattanás az amerikai tőzsdéken

Ne maradj le, csodálatos égi jelenség várható: minden, amit a Perseidákról tudni kell

Israeli defence minister says criticism of Gaza City takeover plan 'will not weaken our resolve'

